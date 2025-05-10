Стеняев, Олег Викторович, протоиерей - Беседы на Евангелие от Иоанна

Евангелие от Иоанна отличается от трех синоптических Евангелий по стилю и характеру изложения. Небольшое количество сюжетных линий восполняется духовными рассуждениями. Евангелие от Иоанна как будто парит над всем земным. Не случайно, что символ евангелиста Иоанна — орел, реющий над миром и бросающий на него взгляд.

Орел — одно из четырех животных, встречающихся в Апокалипсисе: перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему (Откр. 4, 6–7). Блаженный Августин уподобляет Иоанна «орлу, парящему среди речений Христа самого высокого порядка и не спускающемуся на землю, разве что в редких случаях» (О согласии евангелистов. 4.10.11). Орел символизирует Евангелие столь возвышенное, что, как говорит Иоанн Златоуст, люди, внимающие ему «со тщанием и ревностью, уже как бы перестают быть людьми и не остаются на земле, но, становясь выше всего житейского и присоединяясь к лику ангельскому, живут на земле, как бы на небе» (Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. 1.1).

В Мураториевом каноне сообщается: «Четвертое Евангелие — от Иоанна, одного из учеников (Иисуса). Когда другие соученики и епископы обратились к нему с мольбой, он сказал: “Ныне поститесь со мной в течение трех дней, и давайте перескажем друг другу то, что нам может открыться”. В ту же ночь Андрею, одному из апостолов, открылось, что Иоанн должен обо всем пересказать от своего имени, обо всем, что они держали в памяти. И вот, хотя в разных Евангелиях нам сообщаются разные события, в них нет различия в том, что касается веры человека, ибо во всех них все подчинено одному царственному Духу. <...> Иоанн исповедует себя не только как очевидца, но и как слушателя, а кроме того, и как историка всех тех чудесных деяний, которые относятся к Господу в их порядке».

Из анализа текста Евангелия от Иоанна вырисовывается его автор — палестинский иудей, живший в конце I века по Р. Х. Результаты исследования свитков Мертвого моря показывают, что слог и манера изложения этого Евангелия в целом характерны для иудейской литературы времен Иисуса Христа. Исходя из этого некоторые специалисты считают, что, как и три первые Евангелия, Евангелие от Иоанна было создано еще до 70 года по Р. Х.

Стеняев, Олег Викторович, протоиерей - Беседы на Евангелие от Иоанна

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 432 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1888-6

Стеняев, Олег Викторович, протоиерей - Беседы на Евангелие от Иоанна – Содержание

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

В начале было Слово. Слово как жизнь и свет (1, 1–5). Свидетельство Иоанна Крестителя о Свете (1, 6–9). Пришел к своим, и свои Его не приняли (1, 10–13). Слово стало плотию и обитало среди нас (1, 14). Дар благодати Божией через воплощение Христа (1, 15–18). Свидетельство Иоанна Крестителя (1, 19–28). Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Крещение (1, 29–34). Призвание первых учеников (1, 35–42). Призвание Филиппа и Нафанаила (1, 43–51)

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Брак в Кане Галилейской (2, 1–11). Изгнание торговцев из храма (2, 12–25)

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Беседа с Никодимом (3, 1–21). Свидетельство Иоанна Крестителя (3, 22–36)

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

Беседа с самарянкой (4, 1–26). Нивы готовы к жатве (4, 27–42). Исцеление сына царедворца (4, 43–54)

БЕСЕДА ПЯТАЯ

Исцеление в купальне Вифезда в субботу (5, 1–18). Согласие между Отцом и Сыном (5, 19–24). Воскресение и суд (5, 25–29). Свидетельство Сына и Отца (5, 30–47)

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Насыщение пяти тысяч (6, 1–15). Хождение по водам (6, 16–24). Вера и чудеса (6, 25–34). Я есмь хлеб жизни (6, 35–51). Тело и Кровь Сына Человеческого (6, 52–59). Многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним (6, 60–71)

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

Праздник кущей и заговор иудеев (7, 1–9). Спор о субботе (7, 10–23). Истоки учения Христа (7, 24–36). Кто жаждет, иди ко Мне и пей (7, 37–44). Неверие первосвященников и фарисеев (7, 45–53)

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

Женщина, взятая в прелюбодеянии (8, 1–11). Я свет миру (8, 12–20). От начала Сущий (8, 21–30). Разногласия об Отце (8, 31–40). Я от Бога исшел и пришел (8, 41–47). Иисус — жизнь и предвечность (8, 48–59)

БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

Исцеление слепорожденного (9, 1–38). Духовная слепота фарисеев (9, 39–41)

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ

Притча о пастыре добром и наемнике (10, 1–13). Пастырь и его овцы (10, 14–21). Неверие иудейских вождей (10, 22–30). Обвинение Христа в богохульстве (10, 31–42)

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ

Воскрешение Лазаря (11, 1–44). Заговор синедриона против Иисуса (11, 45–57)

БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

Миропомазание Христа и заговор против Лазаря (12, 1–11). Вход Господень в Иерусалим (12, 12–19). Эллины хотят увидеть Иисуса (12, 20–26). Душа Моя теперь возмутилась (12, 27–36). Неверие иудейских начальников (12, 37–43). Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня (12, 44–50)

БЕСЕДА ТРИНАДЦАТАЯ

Иисус омывает ноги ученикам (13, 1–17). Один из вас предаст Меня (13, 18–30). Ныне прославился Сын Человеческий (13, 31–32). Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (13, 33–35). Предсказание отречения Петра (13, 36–38)

БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я есмь путь и истина и жизнь (14, 1–6). Видевший Меня видел Отца (14, 7–17). Не оставлю вас сиротами; приду к вам (14, 18–24). Дар Духа и мира (14, 25–31)

БЕСЕДА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я есмь истинная виноградная лоза (15, 1–3). Пребудьте во Мне, и Я в вас (15, 4–11). Сие заповедаю вам, да любите друг друга (15, 12–17). Ненависть мира (15, 18–25). Свидетельство Утешителя (15, 26–27)

БЕСЕДА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Предсказание гонений (16, 1–4). Если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам (16, 5–15). Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня (16, 16–22). В тот день вы не спросите Меня ни о чем (16, 23–28). Наступает час (16, 29–33)

БЕСЕДА СЕМНАДЦАТАЯ

Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа (17, 1–13). Они не от мира, как и Я не от мира (17, 14–19). Да будут все едино (17, 20–26)

БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Арест Иисуса Христа (18, 1–14). Отречение Петра и допрос первосвященника (18, 15–27). Иисус у Пилата (18, 28–40)

БЕСЕДА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Се, Человек! (19, 1–8). Нет у нас царя, кроме кесаря (19, 9–16). Распятие Христа на Голгофе (19, 17–24). Иисус обращается к Матери и Иоанну (19, 25–27). Смерть Иисуса (19, 28–37). Погребение Иисуса (19, 38–42)

БЕСЕДА ДВАДЦАТАЯ

Мария Магдалина приходит ко гробу (20, 1–9). Явление Иисуса Марии Магдалине (20, 10–18). Явление Иисуса ученикам и уверение Фомы (20, 19–29). Цель Евангелия (20, 30–31)

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ