Степанов - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия

В нидерландском искусстве XV-XVI столетий главное место занимает живопись. Произведений скульптуры сохранилось очень мало. Во время иконоборческих бунтов 1566 и 1578 годов кальвинисты особенно рьяно уничтожали статуи святых. Натуральная телесность ярко раскрашенных, чуть ли не живых истуканов приводила ненавистников «римского идолопоклонства» в неистовую ярость.

Но, думается, живопись господствовала в Нидерландах и до этой катастрофы. Главной ее соперницей была здесь не словесность, как в Италии, а музыка — искусство, в котором нидерландцы шли впереди всей Европы. Доминирование музыки в их жизни — симптом, помогающий нам понять их живопись.

В отличие от литературы, музыка ничего не познает, не ищет истины, не может лгать. Она не решает задач обучения и воспитания человека, постоянно встающих перед литературой. Музыка — искусство не интеллектуальное, а чувственное. Она доводит людей до самозабвенного упоения или создает медитативное настроение.

Вот и к живописи нидерландцы относились как к искусству, питавшему их чувственность, побуждавшему их к внезапным переходам от жизни деятельной к жизни созерцательной и обратно. Можно ли найти более яркую иллюстрацию этой взрывоопасной эмоциональности, чем иконоборческий экстаз антверпенского кальвиниста, еще вчера благоговейно замиравшего перед алтарными образами, которые сегодня он рубит топором и бросает в костер?

Отношение к нидерландской живописи, господствовавшее на родине Возрождения, в Италии, ясно выражено в беседе Микеланджело со своим учеником Франциско де Ольянда, состоявшейся в Риме около 1538 года в церкви Сан-Сильвестро на Монте-Кавалло. В интересующем нас аспекте не так уж важно, действительно ли Франциско записал речь Микеланджело или сочинил его высказывания, против публикации которых боготворимый учитель не возражал.

Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия

СПб. :Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 752 с. : ил.

ISBN 978-5-389-23890-9

Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия – Содержание

Содержание

НИДЕРЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО

Первый человек на этой земле

«Ему должны уступить и Фидий, и Апеллес»

Назад, к готике?

Смиренный новатор

Мера и порядок

Ни тени мистики

Театр мира

Маленький Герард

Конец традиции

Теодицея в красках

«Сначала я был грубым Циклопом»

Полосатое пространство

Мастер-классы красноречия

Зрелищу не нужны слова

Уроки итальянского

В золотых цепях

Вечери амстердамских стрелков

Героическое обжорство

Искупление живописью

НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО

Никому не нужное искусство

О природе вещей

Господин присяжный эксперт

Великое изумление Дюрера

Кисть, резец, игла

По ту сторону Альп

Чудо, выполненное из дерева

Вера и разум

Виттенбергский дракон

Инженер человеческих душ

Круговорот людей в природе

Гражданин мира

ФРАНЦУЗСКОЕ ИСКУССТВО

Предки Сезанна

Воля и представление

Deux ex machina

Услада короля

«Французский Фидий»

О скорби

ИСПАНСКОЕ ИСКУССТВО

Искусство в доспехах

Трехмерная живопись

Семейный портрет в интерьере

Чужестранец в саду Гесперид

АНГЛИЙСКОЕ ИСКУССТВО

«Возьми на память мой портрет...»

ЭПИЛОГ, ИЛИ О ВАВИЛОНСКОМ СТОЛПОТВОРЕНИИ