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Степанов - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия

Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
В нидерландском искусстве XV-XVI столетий главное место занимает живопись. Произведений скульптуры сохранилось очень мало. Во время иконоборческих бунтов 1566 и 1578 годов кальвинисты особенно рьяно уничтожали статуи святых. Натуральная телесность ярко раскрашенных, чуть ли не живых истуканов приводила ненавистников «римского идолопоклонства» в неистовую ярость.
Но, думается, живопись господствовала в Нидерландах и до этой катастрофы. Главной ее соперницей была здесь не словесность, как в Италии, а музыка — искусство, в котором нидерландцы шли впереди всей Европы. Доминирование музыки в их жизни — симптом, помогающий нам понять их живопись.
В отличие от литературы, музыка ничего не познает, не ищет истины, не может лгать. Она не решает задач обучения и воспитания человека, постоянно встающих перед литературой. Музыка — искусство не интеллектуальное, а чувственное. Она доводит людей до самозабвенного упоения или создает медитативное настроение.
Вот и к живописи нидерландцы относились как к искусству, питавшему их чувственность, побуждавшему их к внезапным переходам от жизни деятельной к жизни созерцательной и обратно. Можно ли найти более яркую иллюстрацию этой взрывоопасной эмоциональности, чем иконоборческий экстаз антверпенского кальвиниста, еще вчера благоговейно замиравшего перед алтарными образами, которые сегодня он рубит топором и бросает в костер?
Отношение к нидерландской живописи, господствовавшее на родине Возрождения, в Италии, ясно выражено в беседе Микеланджело со своим учеником Франциско де Ольянда, состоявшейся в Риме около 1538 года в церкви Сан-Сильвестро на Монте-Кавалло. В интересующем нас аспекте не так уж важно, действительно ли Франциско записал речь Микеланджело или сочинил его высказывания, против публикации которых боготворимый учитель не возражал.

Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия

СПб. :Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 752 с. : ил.
ISBN 978-5-389-23890-9

Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия – Содержание

Содержание
НИДЕРЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО
  • Первый человек на этой земле
  • «Ему должны уступить и Фидий, и Апеллес»
  • Назад, к готике?
  • Смиренный новатор
  • Мера и порядок
  • Ни тени мистики
  • Театр мира
  • Маленький Герард
  • Конец традиции
  • Теодицея в красках
  • «Сначала я был грубым Циклопом»
  • Полосатое пространство
  • Мастер-классы красноречия
  • Зрелищу не нужны слова
  • Уроки итальянского
  • В золотых цепях
  • Вечери амстердамских стрелков
  • Героическое обжорство
  • Искупление живописью
НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО
  • Никому не нужное искусство
  • О природе вещей
  • Господин присяжный эксперт
  • Великое изумление Дюрера
  • Кисть, резец, игла
  • По ту сторону Альп
  • Чудо, выполненное из дерева
  • Вера и разум
  • Виттенбергский дракон
  • Инженер человеческих душ
  • Круговорот людей в природе
  • Гражданин мира
ФРАНЦУЗСКОЕ ИСКУССТВО
  • Предки Сезанна
  • Воля и представление
  • Deux ex machina
  • Услада короля
  • «Французский Фидий»
  • О скорби
ИСПАНСКОЕ ИСКУССТВО
  • Искусство в доспехах
  • Трехмерная живопись
  • Семейный портрет в интерьере
  • Чужестранец в саду Гесперид
АНГЛИЙСКОЕ ИСКУССТВО
  • «Возьми на память мой портрет...»
ЭПИЛОГ, ИЛИ О ВАВИЛОНСКОМ СТОЛПОТВОРЕНИИ
  • Примечания
  • Библиография
  • Список иллюстраций
Views 227
Rating 5.0 / 5
Added 30.05.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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