Степанов - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия
В нидерландском искусстве XV-XVI столетий главное место занимает живопись. Произведений скульптуры сохранилось очень мало. Во время иконоборческих бунтов 1566 и 1578 годов кальвинисты особенно рьяно уничтожали статуи святых. Натуральная телесность ярко раскрашенных, чуть ли не живых истуканов приводила ненавистников «римского идолопоклонства» в неистовую ярость.
Но, думается, живопись господствовала в Нидерландах и до этой катастрофы. Главной ее соперницей была здесь не словесность, как в Италии, а музыка — искусство, в котором нидерландцы шли впереди всей Европы. Доминирование музыки в их жизни — симптом, помогающий нам понять их живопись.
В отличие от литературы, музыка ничего не познает, не ищет истины, не может лгать. Она не решает задач обучения и воспитания человека, постоянно встающих перед литературой. Музыка — искусство не интеллектуальное, а чувственное. Она доводит людей до самозабвенного упоения или создает медитативное настроение.
Вот и к живописи нидерландцы относились как к искусству, питавшему их чувственность, побуждавшему их к внезапным переходам от жизни деятельной к жизни созерцательной и обратно. Можно ли найти более яркую иллюстрацию этой взрывоопасной эмоциональности, чем иконоборческий экстаз антверпенского кальвиниста, еще вчера благоговейно замиравшего перед алтарными образами, которые сегодня он рубит топором и бросает в костер?
Отношение к нидерландской живописи, господствовавшее на родине Возрождения, в Италии, ясно выражено в беседе Микеланджело со своим учеником Франциско де Ольянда, состоявшейся в Риме около 1538 года в церкви Сан-Сильвестро на Монте-Кавалло. В интересующем нас аспекте не так уж важно, действительно ли Франциско записал речь Микеланджело или сочинил его высказывания, против публикации которых боготворимый учитель не возражал.
Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия
СПб. :Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 752 с. : ил.
ISBN 978-5-389-23890-9
Степанов А. - Искусство эпохи Возрождения - Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия – Содержание
Содержание
НИДЕРЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО
- Первый человек на этой земле
- «Ему должны уступить и Фидий, и Апеллес»
- Назад, к готике?
- Смиренный новатор
- Мера и порядок
- Ни тени мистики
- Театр мира
- Маленький Герард
- Конец традиции
- Теодицея в красках
- «Сначала я был грубым Циклопом»
- Полосатое пространство
- Мастер-классы красноречия
- Зрелищу не нужны слова
- Уроки итальянского
- В золотых цепях
- Вечери амстердамских стрелков
- Героическое обжорство
- Искупление живописью
НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО
- Никому не нужное искусство
- О природе вещей
- Господин присяжный эксперт
- Великое изумление Дюрера
- Кисть, резец, игла
- По ту сторону Альп
- Чудо, выполненное из дерева
- Вера и разум
- Виттенбергский дракон
- Инженер человеческих душ
- Круговорот людей в природе
- Гражданин мира
ФРАНЦУЗСКОЕ ИСКУССТВО
- Предки Сезанна
- Воля и представление
- Deux ex machina
- Услада короля
- «Французский Фидий»
- О скорби
ИСПАНСКОЕ ИСКУССТВО
- Искусство в доспехах
- Трехмерная живопись
- Семейный портрет в интерьере
- Чужестранец в саду Гесперид
АНГЛИЙСКОЕ ИСКУССТВО
- «Возьми на память мой портрет...»
ЭПИЛОГ, ИЛИ О ВАВИЛОНСКОМ СТОЛПОТВОРЕНИИ
- Примечания
- Библиография
- Список иллюстраций
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