Читателю предлагается второй том книги «Рожденные свыше на берегах Ижоры». Напомним, что первый том был посвящен истории Церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) города Колпино (1911-2011) как общины, становление и развитие которой происходило на фоне мощных и драматических событий российской истории XX века. Предлагаемый второй том фиксирует наше внимание на судьбах отдельных христиан — представителей общины.

СПб: ХО «Библия для всех», 2013. — 431 с.

В. А. Степанов - Рожденные свыше на берегах Ижоры. Том 2: Биографические очерки и воспоминания - Содержание

Введение

Два Федора. Николаев Федор Николаевич (1870-?) и Смольников Федор Федорович (1875-1942?)

Первый руководитель баптистов. Григорьев Иван Григорьевич (1889-?)

Не к суду, а к миру . Семья Колобановых

. Семья Колобановых Пресвитер церкви мучеников. Козлов Иван Михайлович (1878-1937)

Служитель Колпинский и Боровичский. Шишков Андрей Алексеевич (1888-1947)

Голос, дошедший из 1937 года. Дерябин Спиридон Сергеевич (1877-1937)

Колпинская Фива. Андреева Вера Ефремовна (1886-1952)

Подпольный пресвитер и его дети. Смай Иван Степанович (1889-1942)

В тюрьму, как на коронацию. Жидулов Владимир Трофимович (1912-1981)

Гостеприимный дом на улице Коммуны. Сычёвы Василий Васильевич (1874-1948) и Елизавета Петровна (1881-1969)

Отец и сын. Таракановы Алексей Семенович (1886-1943) и Василий Алексеевич (1911-1995)

В горе и радости. Трушины Григорий Александрович (1915-2005) и Евлампия Ивановна (1914-1999)

Пламенный евангелист. Лозовский Эдуард Иванович (1929-2006)

Главная победа. Богданов Виктор Михайлович (1945-2008)

Строгий человек с нежной душой. Волокиткин Александр Степанович (1935-2010)

Блокада на улице Красной. Воспоминания Музы Яковлевны Баскаковой

Храбрая женщина. Воспоминания Надежды Георгиевны Ефимовой

Двадцать восемь лет в изгнании. Воспоминания Екатерины Мартыновны Фаткуловой

Жить для Иисуса, с Ним умирать. Исповедь сердца (воспоминания) Эдуарда Ивановича Лозовского

Ты иди за Мною (заключение)

Послесловие

Об авторе

Список сокращений

Козлов Иван Михайлович был пресвитером и руководителем Колпинской (1923-1933) и Ленинградской (1934— 1937) общин христиан-баптистов. При нем в 1920-е годы Господь созидал общину в Колпине, и она за несколько лет возросла с нескольких человек до 80 членов. В мрачные годы сталинского террора он руководил Ленинградской общиной баптистов, ставшей церковью мучеников. Сам Иван Михайлович испил чашу скорби до дна, после ареста и пыток был расстрелян в октябре 1937 года.

Несмотря на его светлую подвижническую жизнь и венец мученика, его имя даже не упомянуто в таких энциклопедических изданиях, как «История ЕХБ в СССР» и двухтомник С.Н.Савинского «История ЕХБ Украины, России, Белоруссии» (1867-1967). Пришло время рассказать о жизни Козлова.

Материал очерка основан на архивных источниках и воспоминаниях знавших его людей. Среди архивных источников важнейшими являются «Дело о переходе Петербургского жителя Ивана Козлова из православия в баптизм» (ЦГИА СПб, ф.19, on. 104, д.171) и его архивно-уголовное дело 1937 года (АУФСБ СПб иЛО, АУД№ П-61422).

Первая половина жизни

Иван Михайлович Козлов родился 16 июля 1878 года в Санкт-Петербурге, и через 8 дней был крещен причтом Матфиевской церкви, что на Петербургской стороне. Родители его Михаил и Ирина Козловы происходили из крестьян Тверской губернии, и к моменту рождения сына жили в столице Российской империи. Отец был сапожный мастер, работал в артели башмачников.

О детстве Вани не сохранилось никаких сведений. В 1895 году он закончил Сампсониевское училище, получив среднее техническое образование, и в последующие годы работал наборщиком-линотипистом в типографии, а также табельщиком. Ближе к 30 годам Козлов женился, жену звали Прасковьей Кузьминичной. Первенец Володя родился в 1908 году, после него Бог дал еще двух сыновей — Юру и Ваню.