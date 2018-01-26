Имя преподобного Серафима Саровского известно и любимо всем православным, всем русским людям. Но много ли мы знаем о человеке, причисленном к лику святых Русской православной церкви? В разные годы были выпущены различные жизнеописания преподобного Серафима, и казалось, что все уже о нем сказано. Но их анализ позволил сделать неожиданный вывод: все они представляют собой сборники устных преданий о старце.

Валентин Степашкин - Серафим Саровский - Введение

При изучении архивных материалов стало ясно: биография преподобного Серафима требует тщательного изучения, пересмотра и приведения ее к исторической точности. Видимо, не случайно в начале XX века исследователи заметили, что достоверная биография старца еще не написана. Попытки ее проанализировать не приносили результатов из-за закрытости архивов, по смерти очевидцев и ввиду одностороннего подхода исследователей, уделявших внимание изучению духовной жизни старца, рассматривая ее земные этапы как нечто второстепенное. Не может жизнь земная существовать отдельно от духовной — в их единстве их убедительная сила. Биографии великих личностей обрастают легендами, былями и небылицами. Домыслы сопровождают их не только при жизни, но и после смерти. Не миновал этого и преподобный Серафим.

Но прежде явления отца Серафима в губернском городе Курске в купеческой семье Сидора Ивановича и его жены Агафьи Фотиевны Мошниных родился младенец, названный родителями Прохором.

Курский период жизни преподобного Серафима, простого мирянина Прохора Сидоровича Мошнина, когда он рос под родительским кровом, трудом зарабатывал пропитание для домочадцев, участвовал в общественной жизни, является для исследователя совершенной загадкой. Середина XVIII века, когда родился преподобный, по историческим меркам близкие времена, но при чтении житий Серафима вопросы возникают на каждом шагу. Кто были его предки и чем занимались? Возможно ли сейчас восстановить родословное древо преподобного и найти среди жителей Курска потомков его сестер и братьев? Когда родился преподобный, где находился родительский дом, владел ли он грамотой.

Первые биографические сведения о преподобном Серафиме стали известны из книги иеромонаха Сергия (Васильева), постриженника Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь, прожившего 14 лет в стенах обители вместе со старцем Серафимом.

Изданная в 1841 году книга называлась «Сказание о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха и затворника». Труд написан отцом Сергием после его перехода из Саровской пустыни в Троице-Сергиеву лавру, где он получил благословение на работу над книгой от наместника лавры архимандрита Антония (Медведева), лично знавшего и почитавшего старца. В 1838 году отец Сергий в своем прошении в Московский комитет по цензуре духовных книг пояснил причину создания жизнеописания старца Серафима: «Из уважения к памяти добродетеля Саровской пустыни Старца Серафима собрал я некоторые черты из его жизни — частию из уст самого Старца, частию из сказаний благочестивых и достойных доверия иноков Саровской пустыни, знавших его лично, частию из собственных наблюдений, так как живши в Саровской пустыне и пользовавшись в продолжение 15 лет его наставлениями, я сам многое, относящееся к его жизни, видел и слышал». В прошении нет и намека на использование монастырского архива, и поэтому в книге привлекает конкретность дат. Память не всегда достоверный источник, но авторитет первого издания, увидевшего свет под покровительством митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова) и архимандрита Антония (Медведева), оказался неоспоримым.