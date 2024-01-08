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Степин - История и философия науки

Степин В.С. - История и философия науки - Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy

Эта книга является второй редакцией учебника для аспирантов по предмету кандидатского минимума «История и философия науки». В первом издании «Философия науки. Общие проблемы» основным материалом анализа была история естествознания. В меньшей степени для обоснования и пояснения основных идей современной философии науки привлекались примеры из истории социально-гуманитарных наук. Во многом это соответствовало состоянию мировых исследований в данной области и сложившихся традиций. Но уже накопленный опыт преподавания нового предмета свидетельствовал о желательности более широкого привлечения материала из истории социально-гуманитарных наук. Это необходимо, чтобы облегчить усвоение нового предмета аспирантами соответствующих специальностей.

Но есть и более глубокое основание для решения такой задачи.


В современной философии науки центральной является установка на изучение закономерностей научного познания в контексте исторического развития общества и культуры. Но в таком случае, если не ограничиваться простой констатацией факта социокультурной детерминации науки, а выявить механизмы этой детерминации, следует эксплицировать современные научные представления о динамике общества и культуры.

Степин В.С. - История и философия науки - Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук

Изд. 3-е. — М.: Академический проект, 2020. — 424 с. — (Университетский учебник).

ISBN 978-5-8291-3324-5

Степин В.С. - История и философия науки – Содержание

Предисловие

Введение. Предмет философии науки

  • Глава 1. Основные этапы развития философии науки

  • Глава 2. Познание. Обществе. Культура

  • Глава 3. Научное познание в социокультурном измерении

  • Глава 4. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

  • Глава 5. Философия и наука

  • Глава 8. Динамика научного исследования

  • Глава 7. Научные революции и смена типов научной рациональности

  • Глава 8. Стратегии научного исследования в эпоху постнеклассической науки

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Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2024
Author brat Vadim
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