Валерий Стерх - Гармония Евангелий

Стерх - Гармония Евангелий
УСТНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Евангелие — в переводе с греческого означает «благая весть». Это слово встречается в самих Евангелиях и других книгах Нового Завета (см. Мф 4:23; 9:35; 24:14; 26:13; Мк 1:1; 1:14—15; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9; 16:15; ср. Деян 8:25; 14:21; 15:7; 20:24; 1 Петр 4:17; 1 Кор 9:14—23; 15:1; 2 Кор 9:13; 10:16; 11:7; Гал 1:11; 2:14; Еф 4:11; Флп 1:27; Откр 14:6). Иногда оно употребляется в словосочетаниях «Евангелие Царства», «Евангелие Божие», «Евангелие Царствия Божия», «Евангелие благода- ти Божией», «Евангелие Иисуса Христа», «Вечное Евангелие».
Изначальное значение слова «Евангелие» — новость о приближении Царства Божия. Именно в таком смысле употребляет его Иисус Христос, «проповедуя Евангелие Царствия» (Мф 4:23; 9:35; Мк 1:14). Затем Иисус поручает проповедь Евангелия апостолам (Мк 13:10; 16:15; Мф 24:14). Проповедь осуществлялась ими устно. Апостолы говорили народу то, что видели и что слышали от Христа.
Впоследствии, когда христианство распространилось достаточно широко, возникла необходимость записать слова Иисуса и историю о Нем. Несколько позже словом «Евангелие» стали называть также и книги, в которых повествуется об Иисусе Христе.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Евангелие от Марка создано около середины I века. Его автором традиционно считается апостол от семидесяти Иоанн Марк (см. Деян 12:12), племянник апостола Варнавы (см. Кол 4:10), соратник апостола Петра (см. 1 Пет 5:13). Предполагается, что это самое раннее Евангелие, оно является самым кратким, и к нему восходят Евангелия апостолов Матфея и Луки.
«Вот что говорил пресвитер [Папий Иерапольский]: „Марк был переводчиком Петра; он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с Ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил; заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно“. Так говорит Папий о Марке» (Евсевий Кесарийский. Церковная история, 3,39,15—16).
«Петр и Павел в Риме благовествовали и основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, передал нам письменно то, что было проповедано Петром» (Ириней Лионский. Против ересей, 3,1,1; ср. Евсевий Кесарийский. Церковная история, 5,8).
«Марк, ученик и толкователь Петра, написал небольшое Евангелие по просьбе римского братства, воспроизведя в нем все, что он услышал от Петра. Как сообщают Климент [Александрийский] в шестой книге своих „Кратких объяснений“ и Папий, епископ Гиераполя, Петр одобрил эту работу и объявил, чтобы Евангелие читали в церквях. Петр также упоминает Марка в своем Первом послании, метафорически называя Рим Вавилоном: „Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой“ [1 Пет 5:13]. Итак, взяв Евангелие, составленное им самим, Марк отправился в Египет и, проповедуя христианство в Александрии, основал церковь, замечательную свои- ми доктринами и образом жизни, которая наставляла своих приверженцев следовать примеру Христа. Высокопросвещенный иудей Филон, увидев первую церковь Александрии, еще иудейскую по статусу, написал книгу об образе жизни ее прихожан, рассказывая, по словам Луки, как много было там общего с Иерусалимом. Марк умер на восьмом году правления Нерона [61/62 год] и был похоронен в Александрии, а его ме- сто занял Анниан» (Иероним Стридонский. О знаменитых мужах, 8).
Валерий Стерх - Гармония Евангелий
Издательские решения, 2019. — 146 с.
ISBN 978-5-0050-2738-2
Валерий Стерх - Гармония Евангелий - Содержание
Предисловие
Часть 1. Констатация фактов
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Устные Евангелия
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Евангелие от Марка
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Евангелие от Матфея
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Евангелие от Луки и Деяния апостолов
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Евангелие от Иоанна
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Апокрифические Евангелия
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Канон Евангелий
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«Диатессарон» Татиана
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Другие попытки гармонизации Евангелий
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Соборное Евангелие
Часть 2. Сравнение Евангелий
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Принципы гармонизации Евангелий
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Родословная Иосифа
-
Рождение Иисуса
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Двенадцать апостолов
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Легион бесов
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Засохшая смоковница
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Взятие Иисуса Христа под стражу
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Отречение Петра
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Распятие Иисуса
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Воскресение Иисуса Христа
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Явления воскресшего Христа
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Вознесение
Часть 3. Евангельские сюжеты в Деяниях апостолов
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Конец Иуды
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Воскресение Иисуса Христа
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Вознесение Иисуса Христа
Часть 4. Критическое безумие
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Гипотеза «источника Q»
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Критики о целостности Евангелий
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Ангел в Вифезде
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Прощение прелюбодейной жены
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Кровавый пот
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Явление Иисуса при море Тивериадском
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Окончание Евангелия от Марка
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Радикальная критика Евангелий
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Автор Евангелия от Матфея
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Автор Евангелия от Марка
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Автор Евангелия от Луки
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Автор Евангелия от Иоанна
Послесловие
Приложение 1. Синопсис из Русской Библии
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Последовательность Евангельских событий по четырем евангелистам
Приложение 2. Синопсис из Бельгийской Библии
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Евангельская история Господа нашего Иисуса Христа (Согласование Четвероевангелия)
Приложение 3. Синопсис из Соборного Евангелия
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Последовательность евангельских событий
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Апокалипсис. Тысячелетие (Хилиазм и хиллегоризм)
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Соборное Евангелие
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Библейская хронология
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Ответы иудею
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