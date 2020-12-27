Еврейский Новый Завет - Давид Стерн

ВВЕДЕНИЕ

I Почему Еврейский Новый Завет?

II Библия

III Новый Завет

IV Каким образом Еврейский Новый Завет отражает еврейскую суть Нового Завета

V Проблемы перевода

VI Обоснование некоторых вариантов перевода

VII Пророчества Танаха, исполненные Мессией Иешуа

VIII Как пользоваться Еврейским Новым Заветом

Добрая Весть Мессии Йешуа [Иисуса] в изложении

Деятельность посланников Мессии Иешуа

Письма Шауля [Павла] мессианским общинам

Личные письма Шауля

Общие письма

Откровение Мессии Йешуа Йоханану

СЛОВАРИ

Указатель отрывков Танаха,процитированных в Новом Завете

О переводчике

Пришло время восстановить еврейскую суть Нового Завета. Ведь Новый Завет, фактически, -э то еврейская книга, написанная евреями, в основном о евреях и обращенная как к евреям, так и к язычникам. Конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы адаптировать еврейскую книгу и, таким образом, облегчить её принятие язычниками, но не ценой отказа от её неотъемлемого еврейского содержания, о которомЕврейский Новый Завет свидетельствует самим своим названием, объединяющим в себе (подобно названию "Евреи за Иисуса") две идеи, которые, на чей-то взгляд, совершенно несовместимы и должны быть разделены.

Но такое разделение неприемлемо. Ведь центральная фигура Нового Завета -Мессия Йешуа, а он был евреем, рождённым в еврейской семье в Бейт-Лехеме, вырос среди евреев в Нацерете, служил евреям Галиля, умер и воскрес в столице Иудеи, Йерушалаиме - всё это в Эрец-Исраэль, Земле, которую Бог дал еврейскому народу. Более того, йешуа продолжает оставаться евреем, ведь он жив сейчас, и нигде Писание не говорит прямо и даже не намекает на то, что он перестал им быть. Двенадцать его ближайших последователей также были евреями. В течение определённого времени все его талмидим, которых в одном Йерушалаиме насчитывалось "десятки тысяч", были евреями. Новый Завет был написан евреями (Лука, по всей вероятности, был прозелитом, т.е. обращенным в иудаизм язычником); и его послание адресовано "главным образом, евреям, а также язычникам". Именно евреи принесли Евангелие язычникам, а не наоборот. Шауль, посланный к язычникам, всю свою жизнь продолжал соблюдать закон, что очевидно из книги Деяний. Фактически, основным предметом спора в ранней мессианской общине ["церкви"] было не то, мог ли еврей верить в Йешуа, а мог ли язычник стать христианином без обращения в иудаизм. Заместительная жертва Мессии основана на еврейской системе жертвоприношений. Господня вечеря -на еврейском празднике Пасха. Погружение [крещение] - это еврейский обряд. Йешуа сказал: "Спасение от евреев". Новый Договор [союз, завет] был обещан еврейским пророком Иеремией. Сама концепция Мессии является исключительно еврейской. Весь Новый Завет, по сути, дополняет до совершенства Танах, еврейские Писания, данные Богом еврейскому народу; поэтому представить себе Новый Завет без Ветхого так же невозможно, как второй этаж здания без первого, а Ветхий Завет без Нового подобен дому без крыши.

Более того, многое из того, что написано в Новом Завете, невозможно понять без ссылки на еврейский контекст. Приведём пример, всего лишь один из многих. Йешуа говорит в Нагорной проповеди, буквально: "Если глаз твой будет злым, всё тело твоё будет во тьме". Что такое злой глаз? Кто-нибудь, не будучи знакомым с еврейским контекстом, может предположить, что Йешуа говорит о чародействе. Однако на иврите "иметьайн раа!\ "злой глаз", означает "быть скупым", тогда как "иметь айн това", "добрый глаз", означает "быть щедрым, великодушным". йешуа просто побуждает быть щедрым, а не скупым. Правильность такого толкования подтверждается соседними стихами: "Где находится ваше богатство, там будет и сердце ваше... Не можете быть рабами и Богу, и деньгам".

Но самым лучшим доказательством еврейской сущности Нового Завета, равно как и наиболее убедительным аргументом в пользу его истинности, являются многочисленные пророчества Танаха (а они на много столетий старше описываемых в Новом Завете событий), которые исполнились в личности Йешуа из Нацерета. Вероятность того, что какой-либо человек мог бы по чистой случайности соответствовать требованиям десятков пророчеств, бесконечно мала. Ни один претендент на звание Мессии, как, например, Шимон Бар-Кохба или Шабтай Цви,не исполнилдаже малую часть этих пророчеств. Что касается Йешуа, то он исполнил каждое из тех пророчеств, которые были предназначены для исполнения в его первое пришествие. Ниже, в разделе VII, приводится список пятидесяти двух таких пророчеств. Остальные Он осуществит, возвратившись в славе.

Христианский антисемитизм

Прежде всего, необходимо заметить, что порочный круг христианского антисемитизма напитывает свои корни положениями Нового Завета. При этом сам Новый Завет не содержит в себе ничего антисемитского; однако с самых первых дней развития Церкви антисемитизм воспользовался Новым Заветом, чтобы оправдать своё существование и проник в христианскую теологию. Переводчики Нового Завета, не будучи сами антисемитами, впитывают такую теологию и производят на свет антиеврейские переводы. Люди, читающие подобные переводы, занимают антиеврейские и чуждые иудаизму позиции. Некоторые из них становятся теологами, которые далее развивают и совершенствуют антисемитский характер христианской теологии (при этом они могут не подозревать о "встроенном" антисемитизме); в то время как другие начинают активно преследовать евреев, думая, что этим они служат Богу. Этот порочный круг необходимо разорвать. Еврейский Новый Завет представляет собой попытку осуществить это, устраняя многовековые антисемитские теологические предубеждения и делая особое ударение на еврейском содержании.

Неприятие Евангелия евреями

Далее, несмотря на то, что в англоговорящих странах насчитывается около ста тысяч мессианских евреев, несомненно, подавляющая часть еврейского народа не признаёт Йешуа Мессией. И хотя оснований для этого немало, в том числе и преследование евреев со стороны христиан, и светское мировоззрение, в котором Богу и Мессии почти нет места, и нежелание отвернуться от грехов, главная причина кроется в том, что Евангелие, по мнению евреев, не имеет к ним никакого отношения. Такому пониманию частично способствует то, как преподносит себя христианство, а также отчуждение, навязываемое большинством переводов Нового Завета. Благодаря используемым языческо-христианским культурным атрибутам и антиеврейской теологии, лежащей в основе этих переводов, многие евреи считают Новый Завет языческой книгой о языческом боге. Тот Иисус, которого они изображают, не имеет почти никакого отношения к жизни еврея. Еврею очень трудно почувствовать, что Мессия йешуа - тот, кем он на самом деле является, а именно друг каждого еврея. Хотя Еврейский Новый Завет и не может уничтожить всех препятствий на пути еврея к вере в Мессию, всё же он устраняет некоторые лингвистические, культурные и теологические преграды. Еврей, читающий Еврейский Новый Завет, может осознать, что Йешуа и есть Мессия, обещанный в Танахе еврейскому народу; он может увидеть, что Новый Завет обращен к евреям настолько же, насколько и к язычникам; он столкнётся с посланием всей Библии, состоящей из двух заветов, посланием истинным, необходимым и достойным принятия; посланием, которое является ключом к его собственному спасению и спасению всего еврейского народа.