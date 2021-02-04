ЧТО ТАКОЕ КОММЕНТАРИЙ К ЕВРЕЙСКОМУ НОВОМУ ЗАВЕТУ?

Комментарий к Еврейскому Новому Завету (КЕНЗ) рассматривает «еврейские вопросы», возникающие у читателей Нового Завета: вопросы евреев о Йешуа (Иисусе), о Новом Завете и о христианстве; вопросы христиан об иудаизме и о еврейских корнях их веры; а также вопросы мессианских евреев о том, что значит быть евреем и в то же время следовать за Мессией. Данная книга является сопроводительным томом к Еврейскому Новому Завету, моему переводу Нового Завета с греческого языка на английский, учитывающему еврейские корни Нового Завета.

Комментарий, «изменяющий мышление». Многие люди, читающие Новый Завет, с предубеждением относятся к еврейской теме. Иногда причиной этого является недостаточная осведомленность, иногда — особенности воспитания. Но в любом случае, цель моего комментария — глубже познакомить читателей с еврейскими вопросами и тем самым помочь им изменить свое отношение.

По этой причине я называю КЕНЗ комментарием, «изменяющим мышление». Он предлагает информацию, позволяющую читателю прийти к неожиданным выводам. После ознакомления с ней читатель должен осознать, что Новый Завет — это еврейская книга, написанная евреями, повествующая, главным образом, о евреях и обращенная как к евреям, так и к язычникам. Евреи должны знать, что Новый Завет говорит о Йешуа из На-церета (Назарета) как о сыне Давида, долгожданном Мессии Израиля, жизненно необходимом евреям для достижения как личного спасения, так и спасения всей еврейской общины. Христиане должны четко осознавать, что они навсегда едины с еврейским народом и что Новый Завет не дает никаких оснований для проявления антисемитизма в любых его формах.

II ЕНЗ И КЕНЗ СОВМЕЩЕНЫ В ОДНОМ ПРОЕКТЕ

Задача по изменению мышления выполняется отчасти Еврейским Новым Заветом и отчасти настоящей книгой. Фактически, мой первоначальный замысел в 1977 году состоял в том, чтобы написать комментарий к Новому Завету, который был бы посвящен еврейской тематике. Но после того, как я сделал черновой набросок комментария к нескольким главам Книги Деяний, я понял, что большую часть моей работы составили мои возражения против того, как были переведены те или иные места в той английской Библии, которую я использовал: «Перевод говорит А, но на самом деле греческий оригинал имеет в виду Б». Вместо того, чтобы тратить время читателей впустую, критикуя третьи лица (переводчиков), я решил сам попробовать перевести Новый Завет с греческого языка и обнаружил, что результат этой попытки пришелся мне по вкусу. Так появился Еврейский Новый Завет, необходимость в котором назрела в процессе составления комментария к нему. С тех пор я стал основывать свои комментарии на Еврейском Новом Завете и рассматривать места с Ошибочным, по моему мнению, переводом в разных версиях Библии, ставшие очевидными при сравнении с тем, что на самом деле говорит Новый Завет (то есть с тем, что он говорите моем понимании).

Я намеревался опубликовать свой перевод Библии и комментарий в одном томе не только потому, что они дополняют друг друга, но и потому, что некоторые спорные места в моем переводе ЕНЗ нуждались в пояснении и защите их адекватности, что и делал бы КЕНЗ. К сожалению, ритм моей жизни не позволил быстро осуществить этот проект. Когда перевод был по сути завершен, я все еще работал над комментарием, и мой друг посоветовал мне: «Опубликуй Еврейский Новый Завет отдельно. Евреи и христиане должны увидеть, что представляет собой еврейская книга, Новый Завет. Не беспокойся о защите этой книги — Божье Слово само за себя постоит. А когда выйдет твой комментарий, он исполнит свое назначение». Он убедил меня, и я опубликовал первое издание Еврейского Нового Завета в 1989 году; затем последовали еще три издания.

Давид Х. Стерн - Комментарий к Еврейскому Новому Завету. Том первый: Добрая Весть в изложении Матитьягу — Письмо Римлянам

Ровно: Издатель А. Долбин, 2003. — 603 с.

ISBN 966-7358-47-Х

ISBN 965-359-011-1 (Оригинальная версия на английском)

Давид Х. Стерн - Комментарий к Еврейскому Новому Завету. Том первый: Добрая Весть в изложении Матитьягу — Письмо Римлянам - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ В ИЗЛОЖЕНИИ МАТИТЬЯГУ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ В ИЗЛОЖЕНИИ МАРКА

ДОБРАЯ ВЕСТЬ В ИЗЛОЖЕНИИ ЛУКИ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ В ИЗЛОЖЕНИИ ЙОХАНАНА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛАННИКОВ

ПИСЬМО РИМЛЯНАМ