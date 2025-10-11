Джейсон Стейплз - Рим и Иерусалим

Если составить список того, что в библеистике считается «устоявшейся наукой» или консенсусным толкованием, то отождествление «Вавилона Великого» в Откр. 17–18 с Римом оказалось бы одним из первых. Я когда-то придерживался той же точки зрения. Более того, я вырос в среде, где эти главы часто трактовались не только как относящиеся к Риму, но и как относящиеся к Римско-католической церкви, что трактовалось Лютером, Кальвином, Джоном Ноксом и (что важно для христианства в США) в Библии - справочнике Скоуфилда.

Первая проблема с отождествлением женщины, восседающей на звере, с Римом заключается в том, что сам зверь в видении отождествляется с Римом и его правителями. Этот зверь впервые появляется в Откровении 13, где он описывается как сочетание первых трёх зверей из 7-й главы книги Даниила, обладающих характеристиками барса, льва и медведя, а семь голов представляют собой сумму голов этих зверей из книги Даниила. По сути, этот имперский монстр представляет собой сочетание всех предыдущих гибридных зверей (=империй) прошлого. Поэтому Рим изображён в образе, наиболее знакомом для языческих империй в иудейских апокалиптических текстах: гибридный монстр-зверь.

Ангел объясняет, что головы зверя – «семь царей: пять пали, один есть, а один ещё не пришёл» (17:10). Учитывая, что зверь представляет собой совокупность существовавших ранее империй, возможно, что эти «семь царей» могут относиться не к римским императорам (как часто утверждается), а скорее метонимически к царствам (например, Ассирия, Вавилон, Персия, Александр Македонский, Сирия Селевкидов, Египет Птолемеев, Рим). В любом случае, отождествление этого зверя с политической властью и имперским правлением особенно сильно, и «семь холмов» его голов хорошо согласуются с римской идентификацией.

Проблема: если зверь олицетворяет Рим, то как женщина тоже может олицетворять Рим? Образ изображает Рим, оседлавшего Рим? Здесь есть несколько возможных решений, например, зверь олицетворяет императоров/империю, а женщина – сам город Рим, получающий выгоду от имперской военной машины. Но я не уверен, что это верно, особенно учитывая следующий момент.