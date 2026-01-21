Секреты психологии Подобно большинству людей, я ничего не знал о контроле сознания, когда обманным путем был завербован в «Крестовый поход за объединенный мир», группу прикрытия Церкви Унификации, члены которой лучше известны как «мунисты». Мне было девятнадцать лет, и я был студентом предпоследнего курса Квинсколледжа. В тот роковой февраль 1974 года я только что расстался со своей подругой и был заманчивой мишенью: способный, образованный, из солидной семьи, идеалистически настроенный, в этот самый момент я оказался не в силах противостоять улыбкам трех привлекательных и заигрывающих женщин, пригласивших меня «на обед». За обедом последовали более длительные встречи. После интенсивного трехдневного «семинара» я пришел к убеждению, что Богу угодно, дабы я бросил учебу, оставил работу, передал по доверенности свой банковский счет и последовал за «Мессией» и моим «истинным отцом» — Сан Мьюнг Муном. За несколько коротких недель я уверовал в приближение Армагеддона, а также в то, что третья мировая война начнется в 1977 году и что миссия по сокрушению Сатаны и созданию Царства небесного на земле возложена именно на нас. Я работал ежедневно по восемнадцать-двадцать часов, занимаясь сбором средств, вербуя новых членов и знакомя их с учением, организуя кампании по связям с общественностью и политические мероприятия и регулярно встречаясь с Муном и его заместителями высшего ранга. Как американец, я не имел никакой реальной власти, только формальную позицию. Верхние этажи иерархии состояли исключительно из корейцев и японцев, причем корейцы находились в положении «главной расы». Мун перебрался в Соединенные Штаты и нуждался для прикрытия в американцах, которые были бы умными, пылкими и преданными. Через несколько месяцев я поднялся от должности руководителя вербовочной группы прикрытия CARP1 в своем бывшем колледже до ранга помощника директора Церкви Унификации в национальной штаб-квартире в Манхаттане. Меня очень хвалил сам Мун, и вскоре меня уже приводили в пример остальным как «образцового члена церкви».

Стивен Хассен - Освобождение от психологического насилия

СПб.: прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. — 400 с. - (Секреты психологии).

ISBN 5-93878-020-9

Стивен Хассен - Освобождение от психологического насилия - Оглавление

Об авторе

Психоэкология и организованность добра

Благодарности

Предисловие

Глава 1. У нас проблема!

Глава 2. Что такое деструктивный контроль сознания?

Глава 3. Подход стратегического взаимодействия

Глава 4. Оценка ситуации

Глава 5. Создание команды

Глава 6. Подготовка участников команды

Глава 7. Как разобраться в верованиях и тактике культов

Глава 8. Взаимодействие с двойной личностью

Глава 9. Приемы общения

Глава 10 Снятие фобий

Глава 11. Содействие свободе сознания

Глава 12. Планирование и осуществление воздействия

Заключение. Мы все должны помочь!

Ресурсы интернета

Библиография

Куда обратиться за помощью в России и СНГ

Куда обратиться за помощью в других странах Европы

Куда обратиться за помощью в США

Стивен Хассен - Освобождение от психологического насилия - Создание команды

Когда друзья и члены семьи, побуждаемые любовью, начнут работать сообща, они обнаружат, что их возможности безграничны. Конечно, вполне естественно сомневаться в себе и своих силах, если пытаться помочь адепту в одиночку, особенно если он взрослый человек, уверенный в своей счастливой участи. Вам может показаться, что культы имеют большие преимущества в том, что касается денег и людских ресурсов. Это действительно так. Однако если близкий вам человек не представляет какого-то особого интереса для лидеров культа, они не будут беспокоиться из-за него так, как это делаете вы. Отдельные члены группы не привлекают пристального внимания со стороны высших лидеров, занятых, как правило, «более важными» проблемами.

Если для создания эффективной команды вы привлечете как можно больше друзей и родственников, ваши преимущества не замедлят проявиться. Команда, избравшая подход стратегического взаимодействия,— это сеть поддержки не только для члена культовой группы, но и для каждого, кому небезразлична его судьба. Команда собирается затем, чтобы вступать в контакт с культистом, способствовать организации мини взаимодействий и воздействий на эмоциональном и других уровнях и в конечном счете помочь исцелению адепта от последствий контроля сознания. Каждый случай — это уникальный комплекс проблем, и каждый человек, участвующий в процессе стратегического взаимодействия, вносит свой существенный вклад в процесс исцеления. При наличии у членов семьи гибкости и хорошего воображения самые неожиданные и удивительные события могут работать на благо. Работая вместе и поддерживая друг друга, члены команды получают возможность перестроить семейную систему так, чтобы сделать жизнь каждого человека лучше.