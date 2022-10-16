Энтони Стивенс — строитель мостов. В этом типичном для него творении своего пера он устанавливает связи между аналитической психологией, антропологией, биологией поведения, психологией сновидений, психолингвистикой, психиатрией и альтернативными способами исцеления. Стивенс однажды написал мне:

«С детства я любил строить мосты. Будучи психиатром и аналитиком, а также получив образование в области экспериментальной психологии, я, естественно, заинтересован в преодолении разрыва между этими тремя дисциплинами. В частности, меня тянет исследовать, каким образом их разрозненные открытия и теоретические построения могут представлять аналогии, дополнять и, в конечном счете, оплодотворять друг друга.»

Как и Юнг до него, Стивенс осмысленно связывает аналитическую психологию с соответствующими разработками в других дисциплинах, тем самым делая гипотезу архетипов поддающейся эмпирическому изучению. Этот процесс начался с публикации его книги «Архетипы: Естественная история самости» в 1982 году, в которой Стивенс утверждал, что сравнительные исследования (главным образом между этологией и аналитической психологией) могут пролить свет на то, как архаика влияет на нашу жизнь в таких фундаментальных областях, как развитие привязанностей; вклад мифа, ритуала и религии в развитие личности; и поддержание групповой солидарности. В этой книге он также начал связывать основные Юнговские концепции со структурными элементами человеческого мозга.

Энтони Стивенс - Самость, которой два миллиона лет

М. : Касталия, 2021. — 166 с.

ISBN 978-5-521-15867-6

Энтони Стивенс - Самость, которой два миллиона лет - Содержание

Дэвид Н. Розен - Предисловие

Благодарности

Пролог

Глава 1. Знание непознаваемого

Глава 2. Сновидческие мифы

Глава 3. Исцеление ран

Глава 4. Терапевтический поиск

Эпилог

Примечания

Библиография