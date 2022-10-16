Стивенс - Возвращение к архетипу
В этом пересмотренном издании моей первой книги "Архетип: естественная история Самости" я попытался учесть огромные культурные, социальные и интеллектуальные перемены, произошедшие с тех пор, как она была написана 20 лет назад. Кроме редких изменений грамматических времен и добавления сносок и справок, я оставил оригинальный текст во многом таким же, как в первом издании, предпочитая добавить «обновленный» раздел в конце каждой главы и «Послесловие автора» в конце книги, чтобы познакомить читателя с влиянием, которое эти изменения оказали на архетипическую теорию (и возможное влияние, которое архетипы имели на них).
Одно исключение из этого правила — Глава 11, «Архетипическое мужское и женское», где я вынужден был сделать несколько изменений в свете последних открытий и направлений мысли феминисток. Столь популярное в 70-е и 80-е годы представление, что мужчины и женщины психологически тождественны, гораздо менее влиятельно, чем раньше. Некогда центральная доктрина феминизма была заменена новой школой феминисток — «феминистками различий» — которые не против идеи, что есть множество важных различий между мужчинами и женщинами, которые не связаны лишь с навязанными социальными стереотипами. Это связано и с тем, что, как мы увидим, объективных свидетельств существования этих различий сейчас более чем достаточно.
Возможно, самым важным направлением за эти десятилетия было введение неодарвинистского эволюционного мышления в психологию и психиатрию, которое революционизировало наш взгляд на человеческую природу. Это революция, которую приветствовал Юнг, но которую его последователи, по большей части, похоже, не заметили. Способность дарвинизма объяснять факты невероятна: он как луч света, пробивающийся через хаотическую сложность современных психологических и психиатрических теорий, и его последствия для юнгианской психологии одновременно и очень глубокие, и далеко идущие.
Энтони Стивенс - Возвращение к архетипу: обновленная естественная история Самости
М: «Касталия», 2019. — 450 с.
ISBN 978-5-519-66862-0
Энтони Стивенс - Возвращение к архетипу: обновленная естественная история Самости - Содержание
Благодарности
- Обращение к читателю
- Введение
- Предисловие автора
Часть I. Архетипы в теории
- Глава 1. Юнг и этологи
- Глава 2. Архетипы и смысл
- Глава 3. Архетипическая гипотеза
- Глава 4. Архетипы и поведение
- Глава 5. Архетипы и опыт
Часть II. Архетипы на практике
- Глава 6. Семья
- Глава 7. Мать
- Глава 8. Отец
- Глава 9. О фрустрации архетипического намерения
- Глава 10. Личная идентичность и стадии жизни
- Глава 11. Архетипическое мужское и женское
- Глава 12. Тень: архетипический враг
Часть III. Синтез и интеграция
- Глава 13. О двух умах
- Глава 14. Вопрос равновесия
Авторское послесловие
Глоссарий
Библиография
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