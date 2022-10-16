В этом пересмотренном издании моей первой книги "Архетип: естественная история Самости" я попытался учесть огромные культурные, социальные и интеллектуальные перемены, произошедшие с тех пор, как она была написана 20 лет назад. Кроме редких изменений грамматических времен и добавления сносок и справок, я оставил оригинальный текст во многом таким же, как в первом издании, предпочитая добавить «обновленный» раздел в конце каждой главы и «Послесловие автора» в конце книги, чтобы познакомить читателя с влиянием, которое эти изменения оказали на архетипическую теорию (и возможное влияние, которое архетипы имели на них).

Одно исключение из этого правила — Глава 11, «Архетипическое мужское и женское», где я вынужден был сделать несколько изменений в свете последних открытий и направлений мысли феминисток. Столь популярное в 70-е и 80-е годы представление, что мужчины и женщины психологически тождественны, гораздо менее влиятельно, чем раньше. Некогда центральная доктрина феминизма была заменена новой школой феминисток — «феминистками различий» — которые не против идеи, что есть множество важных различий между мужчинами и женщинами, которые не связаны лишь с навязанными социальными стереотипами. Это связано и с тем, что, как мы увидим, объективных свидетельств существования этих различий сейчас более чем достаточно.

Возможно, самым важным направлением за эти десятилетия было введение неодарвинистского эволюционного мышления в психологию и психиатрию, которое революционизировало наш взгляд на человеческую природу. Это революция, которую приветствовал Юнг, но которую его последователи, по большей части, похоже, не заметили. Способность дарвинизма объяснять факты невероятна: он как луч света, пробивающийся через хаотическую сложность современных психологических и психиатрических теорий, и его последствия для юнгианской психологии одновременно и очень глубокие, и далеко идущие.

Энтони Стивенс - Возвращение к архетипу: обновленная естественная история Самости

М: «Касталия», 2019. — 450 с.

ISBN 978-5-519-66862-0

Энтони Стивенс - Возвращение к архетипу: обновленная естественная история Самости - Содержание

Благодарности

Обращение к читателю

Введение

Предисловие автора

Часть I. Архетипы в теории

Глава 1. Юнг и этологи

Глава 2. Архетипы и смысл

Глава 3. Архетипическая гипотеза

Глава 4. Архетипы и поведение

Глава 5. Архетипы и опыт

Часть II. Архетипы на практике

Глава 6. Семья

Глава 7. Мать

Глава 8. Отец

Глава 9. О фрустрации архетипического намерения

Глава 10. Личная идентичность и стадии жизни

Глава 11. Архетипическое мужское и женское

Глава 12. Тень: архетипический враг

Часть III. Синтез и интеграция

Глава 13. О двух умах

Глава 14. Вопрос равновесия

Авторское послесловие

Глоссарий

Библиография