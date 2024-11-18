Многие женщины сегодня совершенно не понимают в чем их настоящая ценность. Большинство женщин имеет низкую самооценку и каждый день страдает из-за негативных мыслей о себе. Нам повсюду навязывают нереальный образ “идеальной женщины”. Этот образ дает нам ложное представление о том, как мы должны одеваться, думать, чувствовать себя и так далее. И в попытке превратиться в этот образ мы жертвуем тем, что для Господа является самым дорогим — нашим целомудрием — и в результате мы переживаем чувство стыда, депрессию, боль и отвержение окружающих нас людей.

За много лет слово “девственность” превратили в обидное слово. Каждый день наши чувства под обстрелом информации, которая противоречит тому, что говорит Слово Божье о святости брака и цели сексуальных взаимоотношений. Те же СМИ, которые выставляют напоказ определенный образ идеальной женщины с бросающейся в глаза идеальной фигурой, очень часто пропагандируют взаимоотношения, в которых пары мчатся в спальню, толком даже не познакомившись друг с другом.

В этом мире похоть ошибочно называют любовью. Не смотря на это, в этом нечистом мире можно оставаться чистым. На самом деле, если мы хотим наслаждаться жизнью и полностью исполнить Божий план — это просто необходимо.

В Книге пророка Иеремии сказано: “Ибо Я знаю планы, которые у Меня есть для тебя, — говорит Господь, — план, чтобы ты преуспевал, а не такой, который повредит тебе; план дать тебе надежду и будущее’’ (Новая Интернациональная версия). У Бога для вас есть цель, и Он определил специальные атрибуты — защитные стены — чтобы оградить вас от всего, что сможет удержать вас от полноты этого призвания.

Атрибуты девственности — это чистота, невинность и кровь. Эти признаки будут ограждать вас от негативного внешнего влияния, от всего, что попытается воспрепятствовать исполнению Божьего плана в вашей жизни — преуспеванию, надежде и светлому будущему. Эти три атрибута защитят вас от попыток врага украсть драгоценное сокровище вашей девственности.

Это сокровище очень часто недооценивают или проглядывают.

Я молюсь о читателях этой книги, чтобы они смогли лучше понять каким драгоценным даром является целомудрие. И даже если вы уже лишились целомудрия, то вы откроете для себя, что Господь может все создать заново. Никогда не поздно исследовать атрибуты девственности и пробудить в себе новую жажду чистоты.

Карла Стивенс - Жажда чистоты - Как сохранить драгоценный дар Бога — целомудрие

Пер. с англ. О. Калайда. — К.: Доброе Семя, 2009. — 104 стр.

ISBN 978-966-8755-22-4

Карла Стивенс - Жажда чистоты – Содержание

Посвящение

Предисловие

Введение

1. Так ли это важно?

2. Верные признаки девственности

3. Атрибуты целомудрия

4. Чистота

5. Невинность

6. Кровь

7. Защищай свою крепость

8. Новое начало

Заключение

Вопросы для изучения

Примечания

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