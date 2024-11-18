Стивенс - Жажда чистоты
Многие женщины сегодня совершенно не понимают в чем их настоящая ценность. Большинство женщин имеет низкую самооценку и каждый день страдает из-за негативных мыслей о себе. Нам повсюду навязывают нереальный образ “идеальной женщины”. Этот образ дает нам ложное представление о том, как мы должны одеваться, думать, чувствовать себя и так далее. И в попытке превратиться в этот образ мы жертвуем тем, что для Господа является самым дорогим — нашим целомудрием — и в результате мы переживаем чувство стыда, депрессию, боль и отвержение окружающих нас людей.
За много лет слово “девственность” превратили в обидное слово. Каждый день наши чувства под обстрелом информации, которая противоречит тому, что говорит Слово Божье о святости брака и цели сексуальных взаимоотношений. Те же СМИ, которые выставляют напоказ определенный образ идеальной женщины с бросающейся в глаза идеальной фигурой, очень часто пропагандируют взаимоотношения, в которых пары мчатся в спальню, толком даже не познакомившись друг с другом.
В этом мире похоть ошибочно называют любовью. Не смотря на это, в этом нечистом мире можно оставаться чистым. На самом деле, если мы хотим наслаждаться жизнью и полностью исполнить Божий план — это просто необходимо.
В Книге пророка Иеремии сказано: “Ибо Я знаю планы, которые у Меня есть для тебя, — говорит Господь, — план, чтобы ты преуспевал, а не такой, который повредит тебе; план дать тебе надежду и будущее’’ (Новая Интернациональная версия). У Бога для вас есть цель, и Он определил специальные атрибуты — защитные стены — чтобы оградить вас от всего, что сможет удержать вас от полноты этого призвания.
Атрибуты девственности — это чистота, невинность и кровь. Эти признаки будут ограждать вас от негативного внешнего влияния, от всего, что попытается воспрепятствовать исполнению Божьего плана в вашей жизни — преуспеванию, надежде и светлому будущему. Эти три атрибута защитят вас от попыток врага украсть драгоценное сокровище вашей девственности.
Это сокровище очень часто недооценивают или проглядывают.
Я молюсь о читателях этой книги, чтобы они смогли лучше понять каким драгоценным даром является целомудрие. И даже если вы уже лишились целомудрия, то вы откроете для себя, что Господь может все создать заново. Никогда не поздно исследовать атрибуты девственности и пробудить в себе новую жажду чистоты.
Карла Стивенс - Жажда чистоты - Как сохранить драгоценный дар Бога — целомудрие
Пер. с англ. О. Калайда. — К.: Доброе Семя, 2009. — 104 стр.
ISBN 978-966-8755-22-4
Карла Стивенс - Жажда чистоты – Содержание
Посвящение
Предисловие
Введение
- 1. Так ли это важно?
- 2. Верные признаки девственности
- 3. Атрибуты целомудрия
- 4. Чистота
- 5. Невинность
- 6. Кровь
- 7. Защищай свою крепость
- 8. Новое начало
Заключение
Вопросы для изучения
Примечания
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