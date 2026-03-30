Стоддард - Бунт против цивилизации

Стоддард - Бунт против цивилизации
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Sociology Political Science

Книга «Бунт против цивилизации» (The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man, 1922) американского теоретика Лотропа Стоддарда — знаковое произведение в истории евгеники и социальной философии начала XX века. Издание 2025 года от Imperium Scriptorum представляет особую ценность: это первая полная публикация перевода профессора Николая Никифорова, выполненного в Харбине в 1930-х годах, включая ранее цензурированную главу о большевизме.

Стоддард анализирует биологические и социальные причины упадка цивилизаций. Его центральная концепция — «недочеловек» (Under-man) — описывает тип личности, биологически неспособный соответствовать требованиям сложной современной цивилизации и потому стремящийся к её разрушению через хаос и революции.

Л. Стоддард - Бунт против цивилизации

СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 244 с. (Пер. Н. Никифорова)

Л. Стоддард - Бунт против цивилизации - Содержание

  • Бремя цивилизации: Идея о том, что прогресс создает среду, слишком сложную для значительной части населения, что порождает социальное напряжение.

  • Железный закон неравенства: Утверждение о врожденном биологическом неравенстве людей, которое определяет структуру общества.

  • Приманка примитива: Анализ психологического стремления «недочеловека» вернуться к более простым, варварским формам существования.

  • Новая аристократия: Предложение евгенических мер для создания интеллектуальной и биологической элиты, способной сохранить плоды прогресса.

Added 30.03.2026
