Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Стокер - Дракула

Стокер - Дракула
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, *Fantasy/Science Fiction, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм
Series Гримуар (4 books)

Настоящее издание представляет собой глубокое историко-мифологическое и богословское осмысление классического произведения Брэма Стокера, выводящее его далеко за рамки традиционного жанра готического романа. Книга не только предлагает читателю выверенный перевод самого текста и не вошедший в каноническую редакцию рассказ, но и сопровождается обширным научным аппаратом, включающим аналитические статьи, посвященные генезису вампирического мифа, а также древние летописные свидетельства современников о валашском господаре Владе Цепеше.

Главная цель данного литературного и исследовательского комплекса — уйти от поверхностного восприятия текста как тривиальной литературы ужасов и раскрыть его как сложную систему оккультных символов, где вампиризм трактуется в неразрывной связи с черной магией, историческим вероотступничеством и инфернальной природой зла. Издание последовательно прослеживает духовную деградацию и эволюцию образа от исторического тирана до демонического антигероя, бросающего экзистенциальный вызов христианским основам мироздания и самому таинству жизни.

Стокер Брэм – Дракула

Пер. с англ., примеч. Т. Красавченко. – М.: Энигма, 2010. – 640 с. – (Коллекция «Гримуар»). ISBN 978-5-94698-038-8

Стокер Брэм – Дракула – Содержание

  • Явление вампира

  • Гость Дракулы

  • Дракула

  • Примечания

  • Дракул-воевода

  • Сказание о Дракуле-воеводе

  • Носферату: судьба мифа

  • Дракула и Стокер: двойной портрет в рамке мифа

  • В поисках Дракулы

Views 30
Rating
Added 16.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books