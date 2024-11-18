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Столл - Письма юному другу

По материалу доктора богословия Сильвана Столла - Письма юному другу - Для мальчиков
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics
Книга доктора богословия Сильвана Столла «Что необходимо знать каждому мальчику», на основе, которой создана данная брошюра, была издана ещё в 1911 году и принесла большую пользу своим читателям. Спустя сто лет затрагиваемые в книге вопросы не потеряли своей актуальности, и необходимость в издании данного материала по-прежнему велика.
Настоящая брошюра предназначена для мальчиков, которых стал интересовать вопрос зарождения жизни. Издатели также желают, чтобы каждый мальчик знал, как сохранить себя целомудренным, и мог избежать тех пороков и грехов, которые готовы пленить его и увлечь в гибельную пучину.
* * *
В день, когда Даник первый раз увидел свою новорожденную сестренку, мама пообещала подробно ответить на вопрос: откуда взялась девочка.
Вечером родители Даника написали письмо другу своей семьи - доктору богословия Сильвану Столлу - с просьбой помочь им объяснить сыну сложные вопросы происхождения жизни.
Через день Даник получил письмо:
«Мой юный друг! Твои родители просят меня рассказать тебе, как появляются на свет дети и вообще о зарождении жизни на земле. Я не могу каждый день приходить к вам и беседовать с тобой, но обещаю регулярно посылать тебе письма
Я постараюсь писать просто, чтобы ты мог всё понять. Прошу только - читай внимательно, а если появятся вопросы, напиши мне, я с удовольствием отвечу.
Да благословит тебя Бог и да поможет быть целомудренным, чистым и богобоязненным христианином.
Твой искренний друг Сильван Столл.
Филадельфия»
Письмо 1
Дорогой мой друг Даник! Ты задал вполне естественный вопрос: как появилась на свет твоя сестрёнка? Каждого мальчика и каждую девочку интересует, как они пришли в мир, и вообще откуда берутся дети. Счастлив тот, кто получит на этот вопрос правильный ответ! Он убережёт юную душу от низких мыслей и от того зла, которому подвергаются ребята получившие неверную, искажённую информацию.
Чтобы ответить на вопрос, как появляются на свет дети, позволь мне вернуться к самому началу человеческой истории и напомнить тебе о происхождении Адама и Евы. Думаю, ты уже читал Библию и знаешь, что первых людей сотворил Бог. Хочу обратить твоё внимание на то, каким образом Он сделал это.
Свой дивный замысел Бог осуществил посредством слова: Он сказал - и появилась земля, повелел - и выросли деревья, полетели по небу птицы...
Всё, что создал Бог, можно разделить на две группы: живое и неживое. Всему живому Бог дал способность размножаться, то есть производить на свет подобное себе. А неживому творению - звёздам, скалам, рекам, морям - такой способности не дано.
Итак, жизнь на земле появилась благодаря Создателю. Бог сотворил Вселенную и всё, что её наполняет. В следующем письме я продолжу рассуждения на эту тему, и мы поговорим, каким образом размножается всё живое.

По материалу доктора богословия Сильвана Столла - Письма юному другу - Для мальчиков

Харьков, 2010. – 40 с.

По материалу доктора богословия Сильвана Столла - Письма юному другу - Содержание

КАК НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСКА С ДАНИКОМ
  • Письмо 1 – Письмо 21
Views 338
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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