Сторки - Иисус и политика
Христианство оказало политическое влияние на немалую часть человечества, особым образом затронув более четверти населения земного шара. История взаимоотношений христианства и политики весьма необычна. С одной стороны, христианство, казалось бы, подрывает авторитет земных властей.
В молитве «Величит душа моя» сказано: «Бог низложил сильных с престолов» (Лк. 1, 52). И это действительно так. Прошло совсем немного времени, и Римский император Константин прямо с трона пал на колени перед Богом. Веками короли и императоры склонялись перед Богом, когда папы и архиепископы венчали их на царство. Порой они покидали трон не по своей воле: в XVII веке богобоязненные англичане обезглавили своего короля во время первой в современной истории революции. Примерно в то же время преданные христианской вере отцы-пилигримы покинули Британию в поисках лучшего «царства», где им определенно не нужен был царь, и заложили основы американской демократии.
Сравнительно недавно руководителям коммунистической империи СССР противостал христианин Александр Солженицын, вызывавший немалое раздражение власть имущих. Тогда его можно было сравнить с комаром, жалившим слона, но через некоторое время слон испустил дух. В христианстве есть нечто, трудно поддающееся определению, что постоянно будоражит покой любой политической системы, будь то империя, диктатура, коммунистический режим или языческое царство.
С другой стороны, христианство не ищет противостояния с властями. Римская империя стала «Святой» Римской империей. Христиане молятся за своих правителей. Архиепископы стали полноправной частью политической машины. Соборы и монастыри располагаются рядом с парламентами, а в России четыре собора находятся прямо в Кремле. Большинство христиан могут служить примером образцовых граждан — они голосуют на выборах, платят налоги и всеми силами способствуют поддержанию правопорядка. Так как же в действителности обстоит дело? Что означает эта неопределенность? И что преобладает — смирение или противоборство? Или ни то и ни другое?
Сами христиане не дают однозначного ответа. В церковных богослужениях Иисуса называют Царем царей. Озабоченные ходом событий в мире, верующие молятся Богу, властвующему над своим творением. В определенном смысле, христианство предлагает ответы на широкий спектр политических вопросов. В некоторых странах христианские политические партии стали нормальным явлением и даже приобрели значительное влияние. В других же странах политическая активность христиан проявляется лишь в стенах церкви. Участие в политической жизни для них сводится к полемике по проблемам семейной жизни, абортов и взаимоотношений между полами.
В XXI веке политический вакуум в христианской среде стал особенно заметен в ее сравнении с исламом, чью политическую активность, хотя и неоднозначную, невозможно оставить без внимания. Так какую же позицию занимают христиане по отношению к политике? Этот вопрос не ограничивается рамками культуры и выбором политической партии. Он возвращает нас к истокам взаимоотношений политики и христианского вероучения.
Ответ на него самым тесным образом связан с личностью Иисуса Христа, чья жизнь и учение лежат в основе христианства. Каждую неделю более миллиона церквей осмысливают и проповедуют его идеи. Так или иначе его влияние определяет жизни сотен миллионов людей, от президентов до крестьян. Иисус Христос внес существенный вклад в политическую йсторию, но чем бы ни был этот вклад, он впоследствии подвергся серьезным искажениям, и чтобы составить о нем правильное представление, мы постараемся как можно полнее изучить ту часть жизни и учения Иисуса, которую занимала политика.
Алан Сторки - Иисус и политика - Противостояние властей
Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2008.- 416 с.
ISBN 978-966-8957-10-9
В своей новой работе Алан Сторки поднимает вопрос о политических возрениях Иисуса Христа. Тщательно исследуя повествовательный характер Евангелия, автор начинает свое описание с культурно - политического окружения Иисуса, а когда дело доходит до описания его жизни и служении, поднимаются такие темы, как Иисус-Мессия, Иисус-правитель мира, налогообложение, политический характер воскресения и др. Tpуд Сторки продолжает добрые традиции таких политически подкованных богословов, как Джон Йодер, Ричард Хейз и Стенли Хауэрвас.
Алан Сторки - Иисус и политика - Содержание
- Предисловие. Иисус и политика?
- Странная история
- Политическая позиция Иисуса
- Правитель Божьей милостью?
- 1. Царь Ирод Великий
- 2. Политическая обстановка во времена Иисуса
- 3. Иисус и Иоанн Креститель
- 4. Иисус и Ирод Антипа
- 5. Иисус Мессия?
- 6. «Да приидет Царствие Твое»
- 7. Политические принципы Иисуса
- 8. Иисус и искусство управления государством
- 9. Иисус в роли мирового лидера
- 10. Иисус и система налогообложения
- 11. Путь в Иерусалим
- 12. Иерусалим и крест
- 13. Политика Воскресения
Библиография
Приложение А. Повествование и герменевтика
- Несколько слов о модернистской герменевтике
- От текстуальной критики к повествованию
- Откровение, мировоззрение и культурный сдвиг
- Историзм в интерпретации
- Политическая герменевтика
- Модернистская и постмодернистская интерпретация
- Социологическая герменевтика
Приложение Б. Хронология исторических событий
- Хронология событий жизни Ирода Великого
- Политические события, относящиеся к земной жизни Иисуса
Краткая библиография по христианской политике с примечаниями
Алан Сторки - Иисус и политика - Странная история
Иисус провозглашает царство Божье истиной, определяющей все наше существование. Мы входим в него с верой — народ, добровольно последовавший за Богом. Чтобы попасть в это царство, необходимо покаяние, как личное, так и общественное. Жизнь с Богом не допускает гордыни и политического самоуправства. Но существует ли что-либо иное?
В политическом смысле, в Божьем царстве свои законы. Там правит воплощенное Смирение, даруя милость, справедливость и защиту слабым. Оно противостоит царствам и правителям, которые поклоняются самим себе, и требует, чтобы, рано или поздно, они склонились перед Богом. Согласно пророчеству Даниила, этому царству суждено расти, затмевая собой могущественные империи. Весть о его приближении — благая весть, в нем нет места политическому давлению. Шагая по пыльным дорогам Галилеи, пешком и без охраны, Иисус живет по законам царства, которое проповедует, насаждая новую политику.
Ложные представления о самодостаточности правителей разносятся ветром, как пустая шелуха. Остается только жизнь в этом добром царстве, изучение его законов, любовь к его друзьям и врагам. Это нелегкая задача как для правителей, так и для народов. Бесчисленные свидетельства указывают на ошибки одних и недостатки других. Какими же качествами: должно обладать хорошее правительство? Именно этот непростой вопрос мы намерены рассмотреть далее.
Дякую
Дякую.
Спасибо!