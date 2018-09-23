Христианство оказало политическое влияние на немалую часть человечества, особым образом затронув более четверти населения земного шара. История взаимоотношений христианства и политики весьма необычна. С одной стороны, христианство, казалось бы, подрывает авторитет земных властей.

В молитве «Величит душа моя» сказано: «Бог низложил сильных с престолов» (Лк. 1, 52). И это действительно так. Прошло совсем немного времени, и Римский император Константин прямо с трона пал на колени перед Богом. Веками короли и императоры склонялись перед Богом, когда папы и архиепископы венчали их на царство. Порой они покидали трон не по своей воле: в XVII веке богобоязненные англичане обезглавили своего короля во время первой в современной истории революции. Примерно в то же время преданные христианской вере отцы-пилигримы покинули Британию в поисках лучшего «царства», где им определенно не нужен был царь, и заложили основы американской демократии.

Сравнительно недавно руководителям коммунистической империи СССР противостал христианин Александр Солженицын, вызывавший немалое раздражение власть имущих. Тогда его можно было сравнить с комаром, жалившим слона, но через некоторое время слон испустил дух. В христианстве есть нечто, трудно поддающееся определению, что постоянно будоражит покой любой политической системы, будь то империя, диктатура, коммунистический режим или языческое царство.

С другой стороны, христианство не ищет противостояния с властями. Римская империя стала «Святой» Римской империей. Христиане молятся за своих правителей. Архиепископы стали полноправной частью политической машины. Соборы и монастыри располагаются рядом с парламентами, а в России четыре собора находятся прямо в Кремле. Большинство христиан могут служить примером образцовых граждан — они голосуют на выборах, платят налоги и всеми силами способствуют поддержанию правопорядка. Так как же в действителности обстоит дело? Что означает эта неопределенность? И что преобладает — смирение или противоборство? Или ни то и ни другое?

Сами христиане не дают однозначного ответа. В церковных богослужениях Иисуса называют Царем царей. Озабоченные ходом событий в мире, верующие молятся Богу, властвующему над своим творением. В определенном смысле, христианство предлагает ответы на широкий спектр политических вопросов. В некоторых странах христианские политические партии стали нормальным явлением и даже приобрели значительное влияние. В других же странах политическая активность христиан проявляется лишь в стенах церкви. Участие в политической жизни для них сводится к полемике по проблемам семейной жизни, абортов и взаимоотношений между полами.

В XXI веке политический вакуум в христианской среде стал особенно заметен в ее сравнении с исламом, чью политическую активность, хотя и неоднозначную, невозможно оставить без внимания. Так какую же позицию занимают христиане по отношению к политике? Этот вопрос не ограничивается рамками культуры и выбором политической партии. Он возвращает нас к истокам взаимоотношений политики и христианского вероучения.

Ответ на него самым тесным образом связан с личностью Иисуса Христа, чья жизнь и учение лежат в основе христианства. Каждую неделю более миллиона церквей осмысливают и проповедуют его идеи. Так или иначе его влияние определяет жизни сотен миллионов людей, от президентов до крестьян. Иисус Христос внес существенный вклад в политическую йсторию, но чем бы ни был этот вклад, он впоследствии подвергся серьезным искажениям, и чтобы составить о нем правильное представление, мы постараемся как можно полнее изучить ту часть жизни и учения Иисуса, которую занимала политика.