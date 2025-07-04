Сэмюель Стормс - Любить дела милосердия

Стормс - Любить дела милосердия
Я сидела за кофейным столиком у подруги, в который раз взвешивая в уме, следует ли рассказывать ей о депрессии, мучившей меня уже несколько дней. Наконец, я решила открыться.
"Есть ли у нее время меня выслушать?"-спросила я.
"Конечно", -сказала она и поспешно поднялась, чтобы снять с плиты засвистевший чайник. Пока она разливала чай, я вдохнула поглубже и начала выкладывать ей свою проблему.
Пауза. "Тебе с молоком?" Киваю. Начинаю сначала. Звонит телефон. "Подожди минутку". Продолжаю с того места, где остановилась. Стук в дверь. "Что ты говорила?" Что-тоснова отвлекает. Подруга слушает невнимательно. Подруга встает подогреть воду для чая.
"Помогите. Мне больно".
Вот отчаяние, которому нужно милосердие, бремя, которое просит разделить его с кем-то. Я не единственная, с кем такое происходит. На самом деле, скорее всего, я поступаю так же с другими, когда им больно, причем, чаще всего, неосознанно.
"Люди важны". Сэм Стормс пишет эти слова так, как будто их сказал Сам Бог ... и это разбивает мое сердце. Сэм продолжает: Под внешним покровом жизни каждого человека таятся нереализованные страсти, греховные замыслы, мысли и фантазии падшей души ... именно здесь люди испытывают боль. Трагедия в том, что мы редко встречаемся друг с другом на этом уровне . ... Насколько же опытными стали мы в своей способности обходиться друг без друга».
Люди важны. Для Бога они важнее всего. Поэтому они должны иметь значение и для нас. Инстинктивно мы это чувствуем. Но быть руками и сердцем Господа для тех, кому больно -ответственное дело. И мы думаем, что оно требует слишком многого. Пожалуй, поэтому мы и съеживаемся перед отчаянием, которому нужно милосердие, мы отталкиваем ношу, которую необходимо разделить. Действительно, насколько проще указать страдающему другу на вышитый крестиком стих в миленькой рамочке под стеклом. Это вежливо и безопасно - в отличие от помощи нашему другу прожить эти слова Писания, полюбить их, перебороть
их, дышать ими, сделать их своими.
Сэмюель Стормс - Любить дела милосердия
2008. - 208 с.
ISBN: 5-94041-026-3
Сэмюель Стормс - Любить дела милосердия - Содержание
O6авторе
Предисловие
Пролог
Глава 1.Признание пастора
Глава 2. Препятствия к ношению бремени
Глава 3. Бог сделал нас жаждущими
Глава 4. Но это же такой эгоизм!
Глава 5. Переносим ли мы всю вину на грех?
Глава 6.И стоки милосердия
Глава 7.Действительно лиИисуса достаточно?
Глава 8. Заурядный человек и Его незаурядная любовь
Глава 9. Слов разочарования здесь не слышали
Глава 1 О. Кротость, потрясения и семена лакрицы!
Глава 11. Второй величайший дар Бога
Глава 12.Арифметика прощения
Глава 13. Милосердие на практике
Глава 14. "Блаженны милостивые"
Примечания
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