Сэмюель Стормс - Любить дела милосердия

Я сидела за кофейным столиком у подруги, в который раз взвешивая в уме, следует ли рассказывать ей о депрессии, мучившей меня уже несколько дней. Наконец, я решила открыться.

"Есть ли у нее время меня выслушать?"-спросила я.

"Конечно", -сказала она и поспешно поднялась, чтобы снять с плиты засвистевший чайник. Пока она разливала чай, я вдохнула поглубже и начала выкладывать ей свою проблему.

Пауза. "Тебе с молоком?" Киваю. Начинаю сначала. Звонит телефон. "Подожди минутку". Продолжаю с того места, где остановилась. Стук в дверь. "Что ты говорила?" Что-тоснова отвлекает. Подруга слушает невнимательно. Подруга встает подогреть воду для чая.

"Помогите. Мне больно".

Вот отчаяние, которому нужно милосердие, бремя, которое просит разделить его с кем-то. Я не единственная, с кем такое происходит. На самом деле, скорее всего, я поступаю так же с другими, когда им больно, причем, чаще всего, неосознанно.

"Люди важны". Сэм Стормс пишет эти слова так, как будто их сказал Сам Бог ... и это разбивает мое сердце. Сэм продолжает: Под внешним покровом жизни каждого человека таятся нереализованные страсти, греховные замыслы, мысли и фантазии падшей души ... именно здесь люди испытывают боль. Трагедия в том, что мы редко встречаемся друг с другом на этом уровне . ... Насколько же опытными стали мы в своей способности обходиться друг без друга».

Люди важны. Для Бога они важнее всего. Поэтому они должны иметь значение и для нас. Инстинктивно мы это чувствуем. Но быть руками и сердцем Господа для тех, кому больно -ответственное дело. И мы думаем, что оно требует слишком многого. Пожалуй, поэтому мы и съеживаемся перед отчаянием, которому нужно милосердие, мы отталкиваем ношу, которую необходимо разделить. Действительно, насколько проще указать страдающему другу на вышитый крестиком стих в миленькой рамочке под стеклом. Это вежливо и безопасно - в отличие от помощи нашему другу прожить эти слова Писания, полюбить их, перебороть

их, дышать ими, сделать их своими.

Сэмюель Стормс - Любить дела милосердия