Стотт - Несравнимый Христос
Стотт Джон - Несравнимый Христос
Новосибирск: Посох, 2017. - 304 с.
ISBN 978-5-93958-066-3
Стотт Джон - Несравнимый Христос - Содержание
Предисловие - Вводное слово председателя - От автора
Введение
1. Центральное положение Иисуса
2. История и теология
ЧАСТЬ I: ПОДЛИННЫЙ ИИСУС (или Как Новый Завет свидетельствует об Иисусе). Четыре Евангелия
1. Евангелие от Матфея: Христос - исполнение Писаний - 2. Евангелие от Марка: Христос - страдающий слуга - 3. Евангелие от Луки и Деяния: Христос - Спаситель мира - 4. Евангелие от Иоанна и его послания: Христос - Слово стало плотью - 5. Четырехмерное Евангелие - 6. Иисус и Павел. Тринадцать посланий Павла - 7. Полемическое послание (К Галатам): Христос - освободитель - 8. Ранние послания (1-е и 2-е Фессалоникийцам): Христос - грядущий судья - 9. Главные послания (Римлянам, 1-е и 2-е Коринфянам): Христос - Спаситель - 10. Тюремные послания (к Колоссянам, Филимону, Ефесянам и Филиппийцам): Христос - высший Господь - 11. Пасторские послания (1-е к Тимофею, к Титу и 2-е к Тимофею): Христос - глава церкви. Еще три еврейских автора - 12. Послание Иакова: Христос - учитель нравственности - 13. Послание к Евреям: Христос - наш великий первосвященник - 14. Послания Петра: Христос - образ мученика - Заключение: Многообразие в единстве
Часть II: Церковный Иисус (или Как Иисуса являла церковь)
Введение: «Другой Иисус» - 1. Христос - совершенное исполнение: Иустин Мученик. Пророки и философы - 2. Христос - уникальный Богочеловек: ранние соборы. Важность христологии - 3. Христос - совершенный монах: св. Бенедикт Два вопроса о монашестве - 4. Христос - выкуп феодальных повинностей: Ансельм. Средневековое богословие искупления - 5. Христос - небесный жених: Бернард Клервоский Христианский мистицизм - 6. Христос - образец нравственности: Фома Кемпийский Аскетическое подражание Христу - 7. Христос - благодатный Спаситель: Мартин Лютер Оправдание одной верой - 8. Христос - великий учитель: Эрнст Ренан и Томас Джефферсон Скептицизм эпохи Просвещения - 9. Христос - трагическая жертва: Джон Маккей Страстная Пятница без Пасхи - 10. Христос - освободитель: Густаво Гутьеррес Благая весть для бедных - 11. Христос- еврейский Мессия: Н.Т. Райт Изгнание и исход - 12. Христос - Господь всего: Миссионерская работа в XX веке. От Эдинбурга 1910 года до Лозанны 1974 года - Заключение: Подлинность или приспособление
Часть III: Влиятельный Иисус (или Как Иисус вдохновляет людей)
Введение: История Иисуса - 1. Вифлеемские ясли: Франциск Ассизский Рождение бедного царя - 2. Плотницкий верстак: Джордж Лэнсбери Достоинство ручного труда - 3. Служение сострадания: Отец Дамиан и Уэллсли Бейли Прикосновение к неприкасаемым - 4. Нагорная проповедь: Лев Толстой, Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг Призыв к непротивлению - 5. Любовь к детям: Томас Барнардо «Всегда открытая дверь» - 6. Омовение ног: Сэмьюэл Логан Бренгл Урок смирения - 7. Крест: Тойохико Кагава Откровение любви Божьей - 8. Воскресение: Джони Эриксон Тада «Я буду танцевать на собственных ногах» - 9. Вознесение: Генри Мартин «и возревную по святом имени Моем» - 10. Дар Духа: Роланд Аллен Дух Святой - Дух миссии - 11. Второе пришествие: Энтони Эшли Купер (Лорд Шефтсбери) Программа социальной реформы - 12. Последний суд: Уильям Уилберфорс Отмена рабства и работорговли - Заключение: Радикальная природа влияния Христа
ЧАСТЬ IV: ВЕЧНЫЙ ИИСУС (или Как Иисус бросает нам вызов сегодня)
Введение: «Откровение Иисуса Христа» - 1. Первый и Последний, и живый (Откр. 1) Видение воскресшего и вечного Христа - 2. Христос - покровитель церкви (Откр. 2-3) Семь черт идеальной церкви - 3. Христос восседает на престоле Божьем на небесах (Откр. 4-5) Престол, свиток и Агнец - 4. Христос управляет ходом истории (Откр. 6-7) Семь печатей и две группы людей - 5. Христос призывает мир к покаянию (Откр. 8-11) Семь труб, книжка и два свидетеля - 6. Христос побеждает дьявола и его союзников (Откр. 12-13) Женщина, дракон, младенец мужского пола и два зверя - 7. Христос и Его искупленный народ на горе Сион (Откр. 14:1- 15:4) Радикальная альтернатива: спасение или суд - 8. Христос приходит как вор в ночи (Откр. 15:5- 19:10) Бодрствуйте - 9. Христос на белом коне (Откр. 19:11 - 20:15) Конец зверя и сатаны - 10. Христос приходит как жених за Своей невестой (Откр. 21 - 22) Новая вселенная, город и сад
Эпилог (Откр. 22:6 - 21)
Заключение: Книга в четырех частях
Список использованной литературы
