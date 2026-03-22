Стотт - Призвание христианского служителя

Более сорока лет меня удивляли и поражали начальные главы Первого послания к Коринфянам. Я убежден, что для современных руководителей церквей, рукоположенных или нет, несущих служение в церкви или в мире, здесь содержится важное послание. Я стремился поделиться толкованием и применением этих глав на конференциях для служителей и миссионеров Северной Америки, Румынии и Папуа — Новая Гвинея, на конференциях Европейского евангельского богословского общества, на встречах лидеров студенческих движений и студентов-богословов Германии, Польши, Кении, Аргентины и Коста-Рики.

Для меня было особой привилегией проповедовать по этим главам на собраниях в Кесуике, на севере Англии, сначала в 1962 г., а затем еще раз спустя почти 40 лет, надеюсь, с большим пониманием и проникновением, чем раньше. Готовя комментарии для более широкого круга читателей, я пришел к выводу, что этот текст чрезвычайно актуален для современных христианских руководителей.

Джон Стотт 2000 г.

Стотт Джон - Призвание христианского служителя

Библейская модель церкви, Благой вести и служения

Пер. с англ. И. Б. Борщевской;

Консультант И. А. Бандура

СПб.: Мирт, 2006. 125 с.

ISBN 5-88869-211-5

Стотт Джон - Призвание христианского служителя - Содержание

Предисловие

Введение. Руководство

Тема 1. Парадоксальная природа церкви. Первое послание к Коринфянам 1:1-17

Тема 2. Сила в немощи. Первое послание к Коринфянам 1:18 - 2:5

Тема 3. Святой Дух и Священное Писание. Первое послание к Коринфянам 2:6-16

Тема 4. Церковь и Троица. Первое послание к Коринфянам 3

Тема 5. Модели служения. Первое послание к Коринфянам 4

Заключение. Христос или культура?

Примечания

Библиография

Пособие по изучению