Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Джон Стотт - Живая церковь - Убеждения опытного пастора

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2020.— 208 с.

ISBN 978-5-905340-34-5

Джон Стотт - Живая церковь - Убеждения опытного пастора - Содержание

Предисловие: «Нарождающиеся церкви» - Постмодернистский мир

1. Основы: какой Бог видит Свою церковь

  • Обучающаяся церковь - Заботливая церковь - Поклоняющаяся церковь - Благовествующая церковь

2. Поклонение: прославление святого имени Бога

  • Библейское поклонение - Общее поклонение - Духовное поклонение - Моральное поклонение

3. Благовествование: миссия поместной церкви

  • Формы благовествования - Церковь должна понимать себя: её богословие - Церковь должна организовать себя: её структуры - Церковь должна уметь выражать себя: её послание - Церковь должна быть собой: её жизнь

4. Служение: двенадцать и семь

  • Каждый член церкви — служитель - Пасторское служение - Пример апостола (пастырь) - Нападение лжеучителей (волки) - Ценность людей (овца)

5. Общение: значение койнонии

  • Общее наследие - Общее служение - Взаимная ответственность - Практические иллюстрации

6. Проповедь: пять парадоксов

  • Библейская и современная - Авторитетная и скромная - Пророческая и пасторская - Данная свыше и подготовленная - Содержательная и пылкая

7. Пожертвования: десять принципов

  • Учение о пожертвованях вытекает из учения о Троице - Пожертвования создают равенство согласно нашим возможностям - Внимательный надзор и дружеское соперничество - Урожай, имеющий символическое значение - Результат: благодарность Богу

8. Влияние: соль и свет

  • Четыре истины о соли и свете - Оружие для социальных перемен - Христианские отличия

Заключение: ищем Тимофеев в XXI веке

  • Троякий призыв - Где искать Тимофеев?

Три исторических приложения - Автобиографический очерк

  • Почему я остаюсь членом Англиканской церкви - Мечта о живой церкви - Размышления восьмидесятилетнего старца

Added 22.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

