Стоуэлл - Все худшее к лучшему
Прохождение через скорбь можно сравнить с катанием на американских горках, с тем только исключением, что мы не напрашиваемся на трудности и они совсем не веселят.
В такие времена нередко внутри все сжимается, мы то падаем в бездну, то нас бросает из стороны в сторону И только покажется, что можно перевести дыхание, как мы снова летим в неизвестность с головокружительной скоростью.
Может показаться, что все это - череда случайностей, что силы, поднимающие нас к небесам и низвергающие в пропасть, - всего лишь превратности судьбы.
К счастью, случайностей вообще не бывает. Те, кто видят Божье действие во время невзгод, понимают, что Он не оставляет нас в беде. Напротив, Своей силой Он созидает и укрепляет тщательно продуманные поддерживающие конструкции, которые обеспечивают полную безопасность всего процесса. Даже если скорость кажется нам слишком высокой, повороты - слишком крутыми и вся затея слишком опасной, Он держит все под контролем.
Наша единственная надежда - оставаться в кабинке, и чем сильнее нас швыряет из стороны в сторону, тем крепче держаться.
«Все худшее к лучшему» - книга о том, как научиться доверять Богу, Который придумал и создал прочные конструкции в основе каждого испытания. Она о вере в то, что Бог направляет нас и сохранит на верном пути.
Эта книга не об окончательном исцелении всех наших ран, она скорее о том, как научиться правильно реагировать на невзгоды. Эта книга о том, за что можно ухватиться, чтобы обрести уверенность, понять замысел, лежащий в основе страдания, и благодаря этому решиться продолжать путь дальше.
Эта книга о надежде - надежде на то, что непоколебимо и действительно существует. Она о надежде на Бога, Который все совершает ко благу и никогда не посылает ненужного.
Стоуэлл Джозеф - Все худшее к лучшему - Как обрести надежду в страданиях
Минск: «Библейский радиокласс», 2014. – 164 с.
ISBN 978-9856844-71-6־
Стоуэлл Джозеф - Все худшее к лучшему – Содержание
Введение
1. Взгляд вовне и внутрь
2. Кто виноват?
3. Условия соглашения
4. Что происходит?
5. Почитайте за радость
6. Истины, помогающие устоять
7. Все ко благу
8. Способен и пригоден
9. Достаточность в Боге
10. Основание Его силы
11. Необычная миссия Иова
12. Почему благоденствуют нечестивые?
13. Не сдавайтесь
No comments yet. Be the first!