Прохождение через скорбь можно сравнить с катанием на американских горках, с тем только исключением, что мы не напрашиваемся на трудности и они совсем не веселят.

В такие времена нередко внутри все сжимается, мы то падаем в бездну, то нас бросает из стороны в сторону И только покажется, что можно перевести дыхание, как мы снова летим в неизвестность с головокружительной скоростью.

Может показаться, что все это - череда случайностей, что силы, поднимающие нас к небесам и низвергающие в пропасть, - всего лишь превратности судьбы.

К счастью, случайностей вообще не бывает. Те, кто видят Божье действие во время невзгод, понимают, что Он не оставляет нас в беде. Напротив, Своей силой Он созидает и укрепляет тщательно продуманные поддерживающие конструкции, которые обеспечивают полную безопасность всего процесса. Даже если скорость кажется нам слишком высокой, повороты - слишком крутыми и вся затея слишком опасной, Он держит все под контролем.

Наша единственная надежда - оставаться в кабинке, и чем сильнее нас швыряет из стороны в сторону, тем крепче держаться.

«Все худшее к лучшему» - книга о том, как научиться доверять Богу, Который придумал и создал прочные конструкции в основе каждого испытания. Она о вере в то, что Бог направляет нас и сохранит на верном пути.

Эта книга не об окончательном исцелении всех наших ран, она скорее о том, как научиться правильно реагировать на невзгоды. Эта книга о том, за что можно ухватиться, чтобы обрести уверенность, понять замысел, лежащий в основе страдания, и благодаря этому решиться продолжать путь дальше.

Эта книга о надежде - надежде на то, что непоколебимо и действительно существует. Она о надежде на Бога, Который все совершает ко благу и никогда не посылает ненужного.

Стоуэлл Джозеф - Все худшее к лучшему - Как обрести надежду в страданиях

Минск: «Библейский радиокласс», 2014. – 164 с.

ISBN 978-9856844-71-6־

Стоуэлл Джозеф - Все худшее к лучшему – Содержание

Введение