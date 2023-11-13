Все христиане богословы. И дело не в том, что они родились таковыми или однажды решили изучать богословие. Просто, это факт христианской жизни, ибо богословами их делает вера, знают они об этом или нет. Она призывает их стать настолько хорошими богословами, насколько это возможно. Некоторые христиане могут посчитать подобное заявление странным. Миряне, рукоположенные служители, и студенты семинарий - все могут сказать: «Богослов? Только не я!» Такой ответ вполне можно понять. Богословие часто воспринимается как область, доступную только для экспертов, слишком таинственную и непонятную для повседневных забот обычных прихожан и их служителей. Такая реакция объясняется отчасти несколько настороженным отношением к сочинениям и речам богословов. «Если это богословие, - говорят они, - это не для меня».

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Мы говорили о трудностях восприятия повседневных событий с богословской точки зрения в современном деловом мире, в личной жизни, в браке и семейных отношениях, в вопросах общественной и политической жизни, а также даже в церкви.

Мы отметили, что профессоры в семинарии часто призывают студентов осветить с богословских позиций различные вопросы, как, например, смысл рукоположения, предназначение церкви, аборты или голод в мире. И вспомнив последнее собрание профессорско-преподавательского состава, мы задались вопросом, а насколько сами профессора могут объяснить сложные вопросы современной жизни с богословских позиций. Призывая студентов развивать богословское мышление, мы часто не даем им четкого руководства в том, как это сделать эффективно. Вполне вероятно, что некоторые из нас пытаются мыслить богословскими реалиями без всякой системы.

Эта дискуссия продолжилась за чашкой кофе дома у Товар-да (в ресторане кофе почему-то не оказалось!). Джинни, жена Джима, сама закончившая семинарию, сказала: «Вы оба уже работали вместе, так почему бы вам не написать книгу и на эту тему?» Карен (жена Говарда), выпустившая книгу о методах интерпретации искусства, согласилась с ней. Мы оба засмеялись и сменили тему разговора. Наши жены снова повторили свое предложение. Наконец, мы стали серьезно раздумывать над такой вероятностью. Через какое-то время идея созрела, и результат вы видите перед собой.

«Богословское мышление» начинается с предпосылки о том, что все христиане - богословы, просто потому что они христиане. Вопрос не в том, богослов вы или нет, - ибо вы богослов! - но в том, насколько адекватны ваши богословские размышления в свете христианской веры.

Эта книга не ставит целью представить какую-нибудь систему богословия как единственный способ развития богословской мысли. Она предлагает лишь рамки, в которых можно развивать богословское мышление. Мы надеемся, что вы, читатель, обретете уверенность, которая позволит вам самостоятельно размышлять на богословские темы. Наши предложения помогут вам мыслить богословскими понятиями в реальных жизненных ситуациях, а также отвечать на размышления других богословов. Примените эти предложения к собственным условиям, ситуациям и переживаниям. Ответственный богослов черпает знания из обстоятельств и событий, но не позволяет им помыкать собой. Ответственный богослов руководствуется рассуждениями на темы истории христианской веры, также руководствуется Писанием и преданиями, поклонением и своим служением в этом мире.

Наши предложения сочетают в себе два общепринятых метода: слушать и задавать вопросы. Слушать предполагает активное ожидание, давая возможность воспринимать новую информацию, готовность удивляться и оставаться открытым для просвещения Духом. Вопросы предназначены для борьбы с самоуспокоенностью, в котором кроется опасность удовлетворенности старыми ответами и предубеждениями. Мы подвергаем свои вчерашние ответы новым вопросам для того, чтобы подвергать осмыслению новые ситуации и новые озарения. Слушать значит уметь воспринимать, а цель вопросов заключается в честном и правильном суждении.