Христианство живет в очень опасное и коварное время, когда диавол принимает вид ангела света и служители его — вид служителей правды. Апостол Павел заранее предупреждал церковь Божию об этих событиях: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4: 1). Сатана бросает вызов церкви, поднимая все силы ада, чтоб обольстить «если возможно и избранных». Разумея, что ему осталось немного времени, он сосредоточивает все усилия, чтобы служение Богу превратилось в развлечение. Все сильнее стал звучать лозунг невозрожденной свыше молодежи: «Музыка нейтральна сама по себе и без слов она не имеет никакого влияния». Духи обольстители внушили подрастающему поколению идею о том, что джаз, рэп, рок и другие оккультные проявления на музыкально-певческом поприще, это то, что нужно сегодня для современной церкви. Невольно приходя на память слова Апостола Павла: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие» (2Тим. З: 1).

Баркли в комментариях к Новому Завету пишет: «В греческом языке выражение «тяжкие времена» обозначено словом халепос (жуткие). Это слово употреблено в (Мат. 8: 28) для характеристики двух весьма свирепых бесноватых в стране Гергесинской, встретивших Иисуса среди гробниц. Плутарх употребил это слово в выражении, которое мы бы перевели как страшная, опасная рана. Древние авторы-астрологи употребляли это слово для описания неблагоприятного, угрожающего сочетания небесных тел. В этом слове заключена идея опасности и угрозы. В последние дни настанут времена, которые будут угрожать самому существованию христианской Церкви и добродетели вообще. Это будет своего рода последний ужасный штурм зла перед его окончательным поражением ... Не случайно список начинается с самолюбия.

Стовбырь Александр - Мысли вслух о музыкально-хоровом служении

США: Morris Publishing, 2018, 228 с.

ISBN 978-1-7322478-1-9

Стовбырь Александр - Мысли вслух о музыкально-хоровом служении - Оглавление

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Отзывы служителей

Раздел 1. Что должен знать каждый регент помимо профессионального мастерства ?

Раздел 2. Регент — страж во вратах Дома Господня

Раздел 3. Какое пение должно звучать в церкви

Раздел 4. Что нужно знать о харизматическом движении и современных методах служения

Раздел 5. Что значит поклоняться Богу в «духе и истине»

Раздел 6. Краткие выводы и пожелания

Раздел 7. Устав хора

Раздел 8. Структура музыкально-певческого служения в церкви

Раздел 9. Азбука регента

Раздел 10. Дирижерский аппарат

Раздел 11. Афоризмы и стихи про музыку

Список используемой литературы