Богословие называют наукой. По богословию пишут и защищают квалификационные работы, чему предшествует научная деятельность. И всё же есть определенные трудности в наименовании богословия наукой в классическом смысле этого слова. Любая наука является результатом познавательной деятельности, направляемой на какой-либо объект. Если говорить о богословии как науке, то в каком смысле?

У науки есть свои обязательные признаки и, если дисциплина ими не обладает, то она не может быть названа в полном смысле наукой. У каждой науки есть предмет изучения и метод. Что же является предметом изучения в нашем случае? Сказать, что Бог — дерзко и неблагочестиво. К тому же, подобного рода ответ влечет за собой совершенно абсурдные выводы: если есть предмет познания, значит есть методы познания этого самого предмета. Но говорить так о Боге не придет в голову никому здравомыслящему.

Тем не менее, предмет изучения в богословской науке есть: это Божественное Откровение, выраженное в Священном Писании и Священном Предании. То есть наша наука занимается изучением и истолкованием вероучения, которое дано нам в Божественном Откровении. Таким образом, источником богословия является Божественное Откровение. И сам этот термин — Откровение — показывает нам, что ту, что открыто, может быть познаваемо. В противном случае Откровение было бы бессмысленным

Архимандрит Сильвестр (Стойчев) - Догматическое богословие

учебное пособие для 2-го класса духовной семинарии

К. : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2016. 240 с.

ISBN 978-966-2371-42-0

Архимандрит Сильвестр (Стойчев) - Догматическое богословие - Содержание

Предисловие автора

Тема I. Понятие «богословие»

§1. Значение термина «богословие»

§2. Богословие как наука

§3. Метод богословской науки

§4. Цель богословия

Тема II. Основные характеристики богословия

§5. Богословие как Божественный дар (χάρισμα)

§6. Богословие как таинство (μυσττριον)

Тема III. Духовно-нравственные условия для занятия богословием

§7. Богословие и очищение (κά θαρσις)

§8. Богословие и безмолвие (⴬συχχα)

Тема IV. Богословие и философия, богословие и наука

Тема V. Богопознание

§9. Естественное богопознание

§10. Сверхъестественное богопознание

Тема VI. Споры о богопознании в IV веке

§11. Евномианская доктрина

§12. Святоотеческая критика евномианской теории имен

§13. Учение святых отцов о Божественных именах

§14. Антропоморфизмы Св. Писания

Тема VII. Споры о характере и границах богопознания в XIV в.

§15. Гносеологический аспект дискуссии

§16. Учение свт. Григория Паламы о Божественной сущности и энергии

Тема VIII. Свойства Божии

§17. Апофатический и катафатический способы богопознания

§18. Отношение Божественных свойств к самому Его существу

§19. Апофатические свойства

§20. Катафатические свойства

Тема IX. Священное Предание

§21. Определение понятия «Священное Предание»

§22. Священное Предание и Священное Писание

§23. Церковь как хранительница Священного Предания

§24. Формы выражения Священного Предания

Тема Х. Понятие о догматах и догматической науке

§25. Определение понятий

§26. Практическое значение догматов

Тема ХІ. Свойства догматов

§27. Богооткровенность

§28. Вероучительность

§29. Церковность

§30. Законообязательность

Тема ХII. Разделы догматической науки

Тема ХІІІ. Исторические и богословские причины появления догматов. Теория догматического развития. Развитие богословской науки

Тема XIV. Догмат, теологумен, частное богословское мнение

Тема XV. История богословской науки

Тема XVI. Русская богословская школа

Тема XVII. Западное влияние в русском богословии

Тема XVIII. Православное учение о Пресвятой Троице

§31. Богооткровенность тринитарного догмата

§32. Тринитарные лжеучения

§33. Ветхозаветные свидетельства о троичности Лиц

§34. Новозаветные свидетельства о Божестве Сына и Св. Духа

§35. Тринитарная терминология

§36. Святая Троица и категории числа

§37. Аналогии Пресвятой Троицы

§38. Учение о монархии Бога Отца и ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. Перихоресис Ипостасей

§39. Образ действия Пресвятой Троицы в мире

§40. Западная триадология и учение об схождении Св. Духа от Отца и от Сына (Filioque)

Тема XIX. Космология

§41. Творение мира из ничего — «ex nihilo»

§42. Причина и цель творения

§43. Участие Лиц Пресвятой Троицы в творении мира

§44. Вечный замысел Творца и творение мира

§45. Учение о логосах и тропосах

§46. Шестоднев

Тема ХХ. Ангелология

§47. Бытие ангелов

§48. Определение наименования «ангел»

§49. Природа ангелов

§50. Свобода воли / свобода выбора у ангелов

§51. Время творения ангелов

§52. Количество ангелов

§53. Ангельская иерархия

§54. Учение об Ангелах Хранителях

Тема XXI. Учение о падших ангелах

§55. Бытие демонов

§56. Бесы — падшие ангелы. Причина падения

§57. Иерархия падших ангелов

§58. Место обитания демонов

§59. Действие злых духов в мире

§60. Беснование и одержимость

§61. Каким знанием обладают ангелы и демоны?

Архимандрит Сильвестр (Стойчев) - Догматическое богословие - Предисловие автора

"Величайшее приобретение - изучение догматов", - писал в своих Огласительных поучениях святитель Кирилл Иерусалимский. Действительно, изучение догматов — это одно из приоритетных заданий каждого православного христианина, а для тех, кто служит в священном сане или готовится стать пастырем, внимательное и сосредоточенное изучение догматов просто необходимо. Поэтому настоящее издание ориентировано, прежде всего, на воспитанников духовных школ, которые на протяжении нескольких лет изучают православные догматические истины. Как большинство курсов догматического богословия XIX — начала ХХ в., так и современные учебники по догматике обычно строятся по схеме: учение о Боге в Самом Себе и учение о Боге по отношению к миру. Данный подход к структуре курсов догматического богословия подвергся критике со стороны митр. Илариона (Алфеева), В. Н. Лосского, К. Х. Фельми и других православных авторов, рассматривающих подобную схематизацию как возникшую под влиянием западной схоластики и потому чуждую восточному богословию.

В представленном пособии предпринята попытка распределить материал с учетом вышеозначенной критики. Курс построен как несколько смысловых блоков, где центральным является раздел «Православное учение о Пресвятой Троице». При написании настоящего пособия были использованы святоотеческие сочинения, а также труды современных православных богословов. Помимо использования работ богословов нашего времени, автор также ссылается на труды дореволюционных догматистов и, прежде всего, епископа Сильвестра (Малеванского), с тем чтобы ознакомить студентов, хотя бы частично, с догматической наукой XIX в. Для более эффективного усвоения материала в конце каждого раздела помещены вопросы для самоконтроля, список обязательной к прочтению и рекомендованной для дальнейшего изучения литературы.

Публикация данного учебного пособия не могла бы осуществится без разносторонней помощи многих людей. Конечно, прежде всего, этот курс написан для студентов. И если бы не их интерес к догматическому богословию, не их искреннее желание глубже постигнуть истины православной веры, это пособие, наверное, не появилось бы. Приношу искреннюю благодарность коллегам-преподавателям, которые нашли время прочесть представленный текст и высказать по его поводу замечания и рекомендации. Благодарю тех, кто оказал помощь в нелегком труде перепроверки цитат и уточнения выходных данных использованных источников.

Особая благодарность ректору Киевской духовной академии и семинарии профессору митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию. На всех этапах создания данного пособия, начиная от его замысла и заканчивая подготовкой текста к печати, владыка ректор оказывал всестороннюю поддержку, без которой автору едва ли удалось бы осилить этот труд. Надеемся, что предлагаемое учебное пособие поможет молодым людям в важном деле постижения богооткровенных истин.