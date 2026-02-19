Страницы памяти

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

С каждым годом и с каждым днём всё ближе и ближе к нам берега нашей вечной родины. Многие уже достигли цели и блаженствуют, ожидая и нас, людей последнего века. Как они жили, как удостоились блаженства, которое принадлежит лишь «умирающим в Господе»,— надо знать и нам, чтобы подражать их вере и так же мужественно преодолевать земные неустройства, претерпевать гонения, оказывая верность Богу и Его заветам.

Мы пока ещё в пути, и каждый по-своему справляется с выпавшими на его долю трудностями. Все христиане знают, где находится источник, дающий силу и мудрость жить свято в развращённом роде. Но не все прибегают к этому источнику. Уступая плоти, многие охладевают в любви к Богу и прозябают в этой жизни, не имея силы побеждать, тогда как только побеждающие наследуют то, что приготовил Господь любящим Его.

Сборник воспоминаний – Страницы памяти

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2017. – 232 с.

Сборник воспоминаний – Страницы памяти - Содержание

  • В надёжных руках (3. Шрейдер)

  • Бог, видящий меня (Ю. Мартенс)

  • Страдания за Евангелие (А. Н. Новикова)

  • Граждане неба (Н. Ванина)

Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

