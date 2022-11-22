В Великую субботу, в преддверии Пасхи славного Христова Воскресения, совершается воспоминание о погребении и тридневном пребывании во гробе умершего Спасителя и Его сошествии во ад.

Основные богослужения:

1. Утреня (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается вечером в Великую пятницу);

2. Часы, изобразительные и вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается утром в Великую субботу). Одновременно с часами, изобразительными и вечерней в баптистерии в древности совершалось Таинство Крещения после катехизации. Именно так проходит богослужение Великой субботы (Крещальная литургия) в Феодоровском соборе: в верхнем храме — часы, изобразительные и вечерня, а в это же время в нижнем храме — Крещение тех, кто прошел оглашение (катехизацию). По окончании 15-й паримии новокрещеные вступают в верхний храм и присоединяются к дальнейшему ходу Литургии.

Страстная седмица: Великая суббота. Службы Великой субботы (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках)

Редактор протоиерей Александр Сорокин

Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Феодоровский собор)

СПб, 2022. - 68 с.

Страстная седмица: Великая суббота. Службы Великой субботы (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках) - Содержание

Службы Великой субботы

Утреня Великой субботы

Вечерня с Литургией святителя Василия Великого