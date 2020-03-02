С большой радостью ММС представляет книгу Дата Филдса «Целеустремленное молодежное служение» на русском языке. Эго второе издание книги, и она была заново переведена для нового поколения молодежных служителей русскоязычных стран. Тысячи молодежных служителей во всем мире использовали эту книгу как ценное пособие для своих служений в церквях.

Стратегическая инициатива - Лидеры следующего поколения: время профессионалов

Издательство МЧП «Триада С», 2016. - 224 с.

ISBN 978-617-7374-08-3

Стратегическая инициатива - Лидеры следующего поколения: время профессионалов - Содержание

Вступление. А. Прокопчук

ТРУД, КАК БОГОСЛОВИЕ

Труд, как богословие. А. Мелешко

Образ Божий и работа. М. МакДоннел

Неужели и Кохелет во трудоголиках? В. Маряш

Концепция соработничества с Богом в Новом Завете. А. Негров

Работа как призвание на благо общества в богословии Апостола Павла. В. Николаев

ТРУД, КАК МИССИЯ

«Миссия в профессии» vs миссия Церкви: конфликты недопониманий. М. Черенков

Возвращение к личному служению. Д. Апчерч

Баланс между церковным и светским. Э. Рист

Духовная работа: Дар Святого Духа и работа верующего человека. М. Соуси

Христиане на рабочем месте: взгляд с позиции Отцов Церкви. Р. Перхай

Практические аспекты в понимании труда в ранней традиции ВСЕХБ. В. Новаковец

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Исследование Макса Вебера о протестантской этике в постсоветском контексте. К. Тетерятников

Протестантская трудовая этика в украинском контексте. Е. Панич

Молодежный пастор - призвание и профессия. В. Острый

Христиане в профессиональном мире: забытые миссионеры. Д. Гореньков

«Лидеры следующего поколения: время профессионалов». С. Рахуба, М. Черенков

Стратегическая инициатива - Лидеры следующего поколения: время профессионалов – Вступление – А. Прокопчук

Бог присоединил и привязал это драгоценное сокровище, а именно его Слово, к таким обыденным делам, как послушание детей, внешний труд, домашние или гражданские дела, таким образом, чтобы включить их в Его повеление и распоряжение, которые Он желает, чтобы мы принимали, как если бы Он сам явился с небес. (Лютер в проповеди. Марбург, 1529 г.).

Наверное, одной из характерных особенностей нашего времени является то, что я называю проблемой дезинтеграции христианского служения, сопровождаемого в наших кругах оторванностью от повседневной и от профессиональной жизни. Нет ничего плохого в возрастающей специализации в индустрии или в науке, время людей Ренессанса давно прошло, и назвать кого-нибудь «человеком Ренессанса» можно, наверное, только в шутку. Но подобные процессы в христианском служении должны вызывать серьезную озабоченность, тем более, когда они все больше отдаляют, изолируют «служение» от ежедневного труда верующего человека. Мы недаром говорим об интеграции в богословском учебном процессе, но такая интеграция образования должна найти свое отражение и в последующем интегрировании миссии, наставничества и душепопечительства в профессиональную деятельность каждого христианина. Я преднамеренно стараюсь избегать избитого в наших кругах слова «служитель», потому что, используя его, мы уже разрываем человека на части, на просто «христианина» и на «служителя».

Мы имеем все основания считать, что, посылая апостолов на служение, воскресший Иисус Христос обращается также к каждому христианину сегодня, потому что Он обращается прежде всего к своим ученикам. Используя слова «свидетели», «научите» и «крестя», Иисус Христос не подразумевает разные специализации, разные профессии, разные направления, но, скорее всего, разные этапы или стороны одного и того же служения - миссионера, проповедника и пастора (или священника). Немало трудились апостолы на начальном этапе в синагогах, но чем дальше, тем больше значительных встреч происходило как раз в профессиональной среде.

То, что мы наблюдаем сейчас, - это существование не просто отдельной профессии «служителя», а раздробление, дезинтеграция ее на множество под-профессий, закрепляющая ее оторванность от повседневной жизни, ее сложностей и ее разнообразия. Более того, это раздробленное и часто разобщенное состояние преподносится как более духовное или более важное занятие, чем повседневный труд, и таким образом более значительное, чем свидетельство каждого христианина. То, что должно было быть ежедневным освящающим, просветляющим влиянием на профессиональную среду, концентрируется в стенах церкви, успешно ставя светильник под «колпак» церковных зданий и структур. Христианин на рабочем месте в индустрии, бизнесе и науке таким образом избавляется от «химеры» миссионерской совести, от ответственности и привилегии быть маяком Иисуса Христа, светильником, сияющим в темном месте.