Стрелеки - Большая пятерка для жизни
В мире есть сотни исторических книг и бесчисленные музеи, посвященные руководителям. Но по большей части вы узнаете только, как быть плохим руководителем. Кто истребил наибольшее число людей? Кто поднялся на вершину путем предательства и обмана? Кто построил величайший храм ценой рабского труда? Очевидно, для изучения человеческого характера все эти примеры представляют большой интерес. Проблема в том, что в результате у нас имеется скверный источник наставников и примеров для подражания.
В нашем современном мире Интернет, журналы, газеты и телевизионные новости пестрят свежайшими примерами плохого руководства. Кто-то фальсифицировал отчеты по заработкам и оставил тысячи наемных работников с обнуленными пенсионными счетами. Кто-то брал миллионные взятки, а потом сбежал из своей страны, бросив в нищете тех самых людей, которых ему полагалось оберегать. Кто-то получил многомиллионные бонусы несмотря на то, что уволил тысячи людей, потому что не сумел достичь своих собственных заявленных финансовых целей…
Так куда же нам обращаться, чтобы узнать, что это значит – быть прекрасным руководителем?
Мы обращаемся к тем людям во всем мире, чьи истории не рассказаны, к тем, кто занят совершением удивительных поступков. Я знаю, что они существуют, потому что холодным и снежным утром на железнодорожной платформе в Чикаго я встретил одного из них. Его бизнес создавал целые состояния, подчиненные его обожали, а клиенты ждали неделями, только бы иметь дело именно с его компаниями.
Джон Стрелеки - Большая пятерка для жизни - Как найтии реализовать свое предназначение
John Strelecky
THE BIG FIVE FOR LIFE
2007, 2012 by John P. Strelecky
Мельник Э. И., перевод на русский язык, 2019
ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Джон Стрелеки - Большая пятерка для жизни - Как найтии реализовать свое предназначение - Содержание
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ
Большая пятерка для жизни
Предисловие
Глава 1 - Глава 35
Эпилог
Памятки от Томаса Дерейла
Метод оценки продуктивности для руководителей
ВОСХОДЯЩАЯ ЖИЗНЕННАЯ КРИВАЯ
Об авторе
Порой замечательные вещи приходят к нам такими путями, которые мы при всем желании не смогли бы спланировать. Так появилась на свет и эта книга. После публикации одной из моих предыдущих работ – «Большой Пятерки для жизни» – в мой почтовый ящик потекли многочисленные электронные письма читателей. Что-то в этой истории вызвало у людей глубокий отклик. Авторы некоторых писем хотели сказать спасибо за то, что она помогла им по-новому переосмыслить свою жизнь.
Много было писем от руководителей. Они желали создать в своих организациях культуру, подобную описанной в книге, и просили подробностей. Все эти письма несли вдохновение.
А потом пришло письмо от человека по имени Жак Генетт. Он писал, что получил искреннее наслаждение от книги. Она так понравилась ему, что после прочтения Жак и его жена не пожалели времени, чтобы определить собственную Большую Пятерку для жизни. Он также рассказал, что последние тридцать лет руководит собственной компанией примерно в том же духе, что я описал в своей книге. Это чрезвычайно заинтриговало меня. Я вышел в Сеть, чтобы посмотреть, где находится его компания. Оказалось, в пригороде Монреаля, в Канаде. Примерно в двадцати минутах езды на машине от того места, где мне предстояло выступать через две недели. Совпадение? Я здорово в этом сомневался.
Я ответил на письмо Жака и спросил, сможет ли он выкроить пару минут и повидаться со мной в то время, когда я буду в Монреале. «Пара минут» в результате растянулись на два часа, и они стали источником вдохновения для этой книги.
Стрелеки Д. - Большая пятерка для жизни - Приключение продолжается
М.: «Эксмо», 2020. - 158 с. — (Кафе на краю земли)
ISBN 978-5-04-104153-3
Стрелеки Д. - Большая пятерка для жизни – Содержание
Письмо от автора
Глава 1 - Глава 70
Эпилог
Об авторе
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