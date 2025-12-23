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Стреттон-Кент - Истинный гримуар

Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар: гоэтическая энциклопедия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

«Истинный гримуар» (Grimorium Verum) называли «книгой дьявола» и «главным европейским учебником по магии». В предисловии к своему изданию «Ключа Соломона» (1889) Сэмюэл Лиддел Макгрегор Мазерс утверждал, что «Истинный гримуар» «полон магии зла», и «самым настоятельным образом» призывал учеников не иметь с ним дела. Артур Эдвард Уэйт объявил Grimorium Verum одним из «явных и неприкрытых руководств по черной магии» и опубликовал отрывки из него в своей «Книге черной магии и договоров с дьяволом», удостоившейся упоминания в автобиографических записках Алистера Кроули как та самая книга, с которой официально начался его магический путь.

В отличие от автора этих строк, ни Мазерс, ни Уэйт, ни Кроули не были знакомы с первыми рукописными версиями «Истинного гримуара». Французская и итальянские печатные версии, значительно расходящиеся между собой, изобилуют неточностями и пропусками. То же самое (и, возможно, еще в большей степени) следует сказать об их английских производных: издатели зачастую гнались только за прибылью и не давали себе труда отредактировать материал. В результате многие важные печати и сигилы терялись, замещались другими, публиковались перевернутыми или с неправильными подписями. Идрис Шах писал в своей «Восточной магии» о вожделенном «Истинном гримуаре», при помощи которого чародеи могут приуготовиться к нелегким испытаниям Искусства, изготовить различные орудия, необходимые в сложном искусстве заклинания духов, и научиться вызывать и изгонять многих могущественных созданий.

Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар: гоэтическая энциклопедия

Пер. с англ. А. Блейз. — М.: ИП Красников Е.Н., Творческая группа «Телема», 2024. — 432 с. — (Серия: Магические гримуары).
ISBN 978-5-6051813-2-3

Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар — Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
    • Роль и значение «Истинного гримуара»
    • Гоэтия и сигилы
    • Контекст гримуара
    • Искусство армаделя
  • ИСТИННЫЙ ГРИМУАР
    • Введение
    • Преамбула
    • Часть первая
    • Часть вторая. О естественных и сверхъестественных тайнах
    • Часть третья. Ключ к практике этого магического искусства
    • Каббала Зеленой Бабочки: собрание любопытных секретов
  • КОММЕНТАРИИ
    • Примечания к части первой
    • Духи «Истинного гримуара»: кто они?
    • Примечания к части второй
    • Комментарий к части второй
    • Примечания к части третьей
    • Ритуальная процедура гримуара
    • Планетные дни и часы
    • О Каббале Зеленой Бабочки
    • Каббала Черной Курочки
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
    • Астарот: Госпожа перекрестков
    • Фримост, Дух Сильный, и Клепот, Блудница Люцифера
    • Князь среди духов
    • Заклинание Небироса
    • Элелогап: дух вод
    • Гоэтическое прорицание
    • Гоэтический фармакон
    • Гоэтические поклонения
    • Гоэтия и Новый Свет
    • «Истинный гримуар» и бразильский культ кимбанды
    • Чары невидимости: от кольца Гига до косточки черного кота
  • ЛИТЕРАТУРА
Views 536
Rating 4.5 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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