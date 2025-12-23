Стреттон-Кент - Истинный гримуар
«Истинный гримуар» (Grimorium Verum) называли «книгой дьявола» и «главным европейским учебником по магии». В предисловии к своему изданию «Ключа Соломона» (1889) Сэмюэл Лиддел Макгрегор Мазерс утверждал, что «Истинный гримуар» «полон магии зла», и «самым настоятельным образом» призывал учеников не иметь с ним дела. Артур Эдвард Уэйт объявил Grimorium Verum одним из «явных и неприкрытых руководств по черной магии» и опубликовал отрывки из него в своей «Книге черной магии и договоров с дьяволом», удостоившейся упоминания в автобиографических записках Алистера Кроули как та самая книга, с которой официально начался его магический путь.
В отличие от автора этих строк, ни Мазерс, ни Уэйт, ни Кроули не были знакомы с первыми рукописными версиями «Истинного гримуара». Французская и итальянские печатные версии, значительно расходящиеся между собой, изобилуют неточностями и пропусками. То же самое (и, возможно, еще в большей степени) следует сказать об их английских производных: издатели зачастую гнались только за прибылью и не давали себе труда отредактировать материал. В результате многие важные печати и сигилы терялись, замещались другими, публиковались перевернутыми или с неправильными подписями. Идрис Шах писал в своей «Восточной магии» о вожделенном «Истинном гримуаре», при помощи которого чародеи могут приуготовиться к нелегким испытаниям Искусства, изготовить различные орудия, необходимые в сложном искусстве заклинания духов, и научиться вызывать и изгонять многих могущественных созданий.
Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар: гоэтическая энциклопедия
Пер. с англ. А. Блейз. — М.: ИП Красников Е.Н., Творческая группа «Телема», 2024. — 432 с. — (Серия: Магические гримуары).
ISBN 978-5-6051813-2-3
Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар — Содержание
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ВВЕДЕНИЕ
- Роль и значение «Истинного гримуара»
- Гоэтия и сигилы
- Контекст гримуара
- Искусство армаделя
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ИСТИННЫЙ ГРИМУАР
- Введение
- Преамбула
- Часть первая
- Часть вторая. О естественных и сверхъестественных тайнах
- Часть третья. Ключ к практике этого магического искусства
- Каббала Зеленой Бабочки: собрание любопытных секретов
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КОММЕНТАРИИ
- Примечания к части первой
- Духи «Истинного гримуара»: кто они?
- Примечания к части второй
- Комментарий к части второй
- Примечания к части третьей
- Ритуальная процедура гримуара
- Планетные дни и часы
- О Каббале Зеленой Бабочки
- Каббала Черной Курочки
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ПРИЛОЖЕНИЯ
- Астарот: Госпожа перекрестков
- Фримост, Дух Сильный, и Клепот, Блудница Люцифера
- Князь среди духов
- Заклинание Небироса
- Элелогап: дух вод
- Гоэтическое прорицание
- Гоэтический фармакон
- Гоэтические поклонения
- Гоэтия и Новый Свет
- «Истинный гримуар» и бразильский культ кимбанды
- Чары невидимости: от кольца Гига до косточки черного кота
- ЛИТЕРАТУРА
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