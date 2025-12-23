Стреттон-Кент - Истинный гримуар

«Истинный гримуар» (Grimorium Verum) называли «книгой дьявола» и «главным европейским учебником по магии». В предисловии к своему изданию «Ключа Соломона» (1889) Сэмюэл Лиддел Макгрегор Мазерс утверждал, что «Истинный гримуар» «полон магии зла», и «самым настоятельным образом» призывал учеников не иметь с ним дела. Артур Эдвард Уэйт объявил Grimorium Verum одним из «явных и неприкрытых руководств по черной магии» и опубликовал отрывки из него в своей «Книге черной магии и договоров с дьяволом», удостоившейся упоминания в автобиографических записках Алистера Кроули как та самая книга, с которой официально начался его магический путь.

В отличие от автора этих строк, ни Мазерс, ни Уэйт, ни Кроули не были знакомы с первыми рукописными версиями «Истинного гримуара». Французская и итальянские печатные версии, значительно расходящиеся между собой, изобилуют неточностями и пропусками. То же самое (и, возможно, еще в большей степени) следует сказать об их английских производных: издатели зачастую гнались только за прибылью и не давали себе труда отредактировать материал. В результате многие важные печати и сигилы терялись, замещались другими, публиковались перевернутыми или с неправильными подписями. Идрис Шах писал в своей «Восточной магии» о вожделенном «Истинном гримуаре», при помощи которого чародеи могут приуготовиться к нелегким испытаниям Искусства, изготовить различные орудия, необходимые в сложном искусстве заклинания духов, и научиться вызывать и изгонять многих могущественных созданий.

Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар: гоэтическая энциклопедия

Пер. с англ. А. Блейз. — М.: ИП Красников Е.Н., Творческая группа «Телема», 2024. — 432 с. — (Серия: Магические гримуары).

ISBN 978-5-6051813-2-3

Стреттон-Кент, Джейк — Истинный гримуар — Содержание