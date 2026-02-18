Стреттон - Путь скорби

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services

Повесть Хесбы Стреттон «Путь скорби» (традиционно издаваемая под этим названием в евангельских кругах, в оригинале часто связанная с темой странствований Иисуса) — это классическое произведение христианской литературы XIX века. Писательница, мастерски владеющая жанром реалистической прозы, переносит библейские истины в контекст человеческих страданий и повседневных испытаний.

В центре сюжета — глубокие духовные искания героев, которые проходят через «долину плача» и личные потери. Слово «инкогнито» в контексте названия часто указывает на скрытое присутствие Христа в жизни страдающего человека: Он проходит рядом тот же путь скорби, оставаясь до времени неузнанным, но поддерживающим Своей благодатью. Стреттон подчеркивает, что каждое испытание — это не слепая случайность, а путь к очищению веры и более близкому познанию Бога.

Книга написана с характерной для автора эмоциональной глубиной и вниманием к деталям человеческой души. Она учит состраданию, долготерпению и непоколебимому доверию Небесному Отцу даже тогда, когда путь кажется беспросветным. Это произведение десятилетиями служило источником утешения для многих поколений верующих, напоминая, что за Голгофой всегда следует воскресение.

Хесба Стреттон и инкогнито – Путь скорби – Повесть

Пер. с англ. - Ванкувер: Миссия «Надежда Спасения», Санкт-Петербург: ООО «МСМ», 2009. – 256 с. – (Дорога жизни.)

ISBN 978-5-903010-16-5 (отд. кн.)

ISBN 978-5-903010-15-8

Хесба Стреттон и инкогнито – Путь скорби – Содержание

Предисловие

  • 1. Год от Рождества Христова 1888

  • 2. Богослужение штундистов

  • 3· Гулянье в саду Ярины

  • 4. Знак свыше

  • 5. Панас

  • 6. Лукьян на ярмарке

  • 7. Иконоборец

  • 8. Отец Василий

  • 9. Большое искушение

  • 10. Сватовство

  • 11. Арест

  • 12. Батюшка и матушка

  • 13. Могила панночки

  • 14. Обручение Галины

  • 15. Допрос

  • 16. Снова в тюрьме

  • 17. Мытарства

  • 18. Мятеж Степана

  • 19. Возвращение в Отчий дом

  • 20. Безбожник Валериан

  • 21. Где правда?

  • 22. Панихида

  • 23. Бедственная зима

  • 24. Знак и сон

  • 25. Храмовый праздник

  • 26. Вычитка штундистов

  • 27. Отповедь Павла

  • 28. Чудо

  • 29. Очередная жертва

  • 30. Год 2 по старому стилю, 3 по новому стилю

  • 31. Господи, скорее бы утро

  • 32. Via dolorosa

Added 18.02.2026
Author AlexDigger
