Стреттон - Путь скорби
Повесть Хесбы Стреттон «Путь скорби» (традиционно издаваемая под этим названием в евангельских кругах, в оригинале часто связанная с темой странствований Иисуса) — это классическое произведение христианской литературы XIX века. Писательница, мастерски владеющая жанром реалистической прозы, переносит библейские истины в контекст человеческих страданий и повседневных испытаний.
В центре сюжета — глубокие духовные искания героев, которые проходят через «долину плача» и личные потери. Слово «инкогнито» в контексте названия часто указывает на скрытое присутствие Христа в жизни страдающего человека: Он проходит рядом тот же путь скорби, оставаясь до времени неузнанным, но поддерживающим Своей благодатью. Стреттон подчеркивает, что каждое испытание — это не слепая случайность, а путь к очищению веры и более близкому познанию Бога.
Книга написана с характерной для автора эмоциональной глубиной и вниманием к деталям человеческой души. Она учит состраданию, долготерпению и непоколебимому доверию Небесному Отцу даже тогда, когда путь кажется беспросветным. Это произведение десятилетиями служило источником утешения для многих поколений верующих, напоминая, что за Голгофой всегда следует воскресение.
Хесба Стреттон и инкогнито – Путь скорби – Повесть
Пер. с англ. - Ванкувер: Миссия «Надежда Спасения», Санкт-Петербург: ООО «МСМ», 2009. – 256 с. – (Дорога жизни.)
ISBN 978-5-903010-16-5 (отд. кн.)
ISBN 978-5-903010-15-8
Хесба Стреттон и инкогнито – Путь скорби – Содержание
Предисловие
1. Год от Рождества Христова 1888
2. Богослужение штундистов
3· Гулянье в саду Ярины
4. Знак свыше
5. Панас
6. Лукьян на ярмарке
7. Иконоборец
8. Отец Василий
9. Большое искушение
10. Сватовство
11. Арест
12. Батюшка и матушка
13. Могила панночки
14. Обручение Галины
15. Допрос
16. Снова в тюрьме
17. Мытарства
18. Мятеж Степана
19. Возвращение в Отчий дом
20. Безбожник Валериан
21. Где правда?
22. Панихида
23. Бедственная зима
24. Знак и сон
25. Храмовый праздник
26. Вычитка штундистов
27. Отповедь Павла
28. Чудо
29. Очередная жертва
30. Год 2 по старому стилю, 3 по новому стилю
31. Господи, скорее бы утро
32. Via dolorosa
