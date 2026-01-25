Исследование Кимберли Стрэттон «Волхвы и ворожеи: Магия, идеология и стереотипы в Древнем мире» — это глубокий интеллектуальный анализ того, как понятие «магия» использовалось в качестве мощного политического и социального оружия. Автор отходит от традиционного описания ритуалов, сосредотачиваясь на магии как на дискурсе инаковости. Она убедительно доказывает, что обвинения в колдовстве в Древнем мире редко касались самой техники обрядов; прежде всего они служили инструментом маргинализации «Другого» — варваров, женщин, еретиков или политических соперников.

Книга охватывает четыре ключевых культурных пласта: классические Афины, императорский Рим, раннее христианство и раввинистический иудаизм. Стрэттон прослеживает, как афинская ксенофобия после Персидских войн породила образ мага-чужака, как римская риторика связала магию с «необузданной женской похотью» (mascula libido), и как ранние христиане и иудейские раввины использовали магические стереотипы для демаркации границ своих сообществ и укрепления собственной власти. Автор анализирует такие фигуры, как Медея и Симон Волхв, раскрывая их роль в конструировании образа «врага общества».

Работа Стрэттон, вышедшая в серии «Studia Identitatis», является важным вкладом в изучение культурной идентичности и гендерных исследований. Она заставляет по-новому взглянуть на истоки западных предрассудков, показывая, что стереотипы о ведьмах и колдунах — это зеркало, в котором отражаются страхи, идеалы и властные амбиции цивилизаций прошлого. Это незаменимый труд для историков, религиоведов и всех, кто интересуется механизмами социального исключения и формирования идеологических мифов.

Стрэттон К. — Волхвы и ворожеи: Магия, идеология и стереотипы в Древнем мире

Пер. с англ. М. Нестеренко. — М.: Новое литературное обозрение, 2026. — 320 с. (Серия «Studia Identitatis»)

ISBN 978-5-4448-2745-1

Кимберли Стрэттон — Волхвы и ворожеи — Содержание