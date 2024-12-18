Стрикленд – Дороги, которые мы выбираем

Во время того падения, что началось в мире примерно с 1963 года, я прильнул к фонтану любви, текущему из вен Эммануила, и пил оттуда воду жизни. Я ел хлеб Его тела, или манну небесную, и пил то, что проистекало от общения с Ним. Никакой земной виноградник не может производить такое вино любви, которое предлагает нам Иисус. Только испытавшие рождение свыше смогут принимать участие в этой любви, есть этот хлеб и наслаждаться общением с Ним. Живя в руках Божьих, как Он предназначил для всех нас, мы будем становиться лучше и возрастать духовно в вещах Божьих. Погибающие, которые отвергают Иисуса Христа и Его пути, не хотят признавать Его повелений, будут становиться все более и более эгоистичными и злыми.

И это будет продолжаться до тех пор, пока деградация не станет настолько ужасной, что Отец уже не сможет больше выносить ее, и скажет Своему Сыну: "Пойди и забери Свою невесту". Он попробует за оставшиеся 1007 лет сделать так, чтобы часть тех людей, которые останутся на земле после вознесения верующих, приняли Его. Святого Духа не будет здесь в эти времена скорбей и испытаний. Ты сам выбираешь — принимать тебе Иисуса, чтобы быть с Ним в вечности, или нет. После этого периода настанет другой, длиною в 1000 лет, когда Иисус вместе со всеми христианами будут учить людей благочестию. После того наступит время, когда будет новое небо, новая земля и огненное озеро. Функция церкви, членом которой я являюсь, состоит в том, чтобы выполнять Великое поручение и приводить людей от тьмы к свету, где они могут понимать и видеть вещи живого Бога. Это будет оттягивать час вознесения церкви — пока люди еще спасаются, Отец не скажет Иисусу, чтобы Он пошел и забрал Свою невесту.

Каждый из нас эгоистичен в той или иной степени. Я и сам эгоистичен в какой-то мере; однако я не буду копить то, что Бог дает мне, когда кто-то другой находится в нужде, и ему нужна физическая или духовная помощь. Это правда, что ты, прежде всего, заботишься о своих нуждах. Но затем, ты должен отречься от себя и поделиться с теми, кто нуждается в чем-либо из того, что у тебя есть. Это благочестивое качество! Именно это я и делал большую часть своей жизни начиная с 1973 года, и жизнь моя заметно улучшилась, в ней появилось больше радости, мира и счастья.

Теперь у меня всего этого в достатке, и жизнь моя намного лучше, чем была. Я заказал прибор за 289 долларов, который копирует кассеты. Я использую его для того, чтобы размножать кассеты и снабжать ими людей, в частности тех, кто не может читать; да и тем, кто может читать, даю тоже. Я делаю это для того, чтобы другие могли послушать Евангелие Божье. Мы с моей женой счастливы делать это, это приносит нам радость и мир. Наша жизнь насыщена и полна смысла, и к такой жизни я стремлюсь с 1973 года.

Я делаю это не ради своего спасения, но потому, что Бог уже дал мне спасение на поле много лет назад. С 1963 года я, с Божьей помощью, закладывал основу, на которой можно было бы работать. До этого была заложена злая основа. Все, что требовалось злу, это только определенной снисходительности со стороны нашей юридической системы, которая действует в этом мире.

Духовное основание очень нетрудно заложить, если человек в действительности искренне желает этого. Это самое главное. Я искренне могу сказать, что Бог действительно принес в мою жизнь много хорошего, и много реформ было инициировано во мне. Многие реформы воплотились в жизнь, и еще больше реформ будет проведено в будущем, перед тем как Бог завершит то, что Он хочет. И многие вопросы будут поставлены и решены до того, как все закончится в этом мире.

Когда Бог призвал меня на служение в 1963 году, я сделал только одно: я искренне провозгласил перед престолом Его благодати, что воля Отца — это моя воля, во имя Иисуса.

Д.К. Стрикленд – Дороги, которые мы выбираем

Киев: «Маранафа», 2004. – 282 с.

ISBN 0-88419-768-9

Д.К. Стрикленд – Дороги, которые мы выбираем – Содержание

Предисловие

Вступление

Глава 1 Моя жизнь на ферме

Глава 2 Бабушкина наука

Глава 3 Предоставленный самому себе

Глава 4 Завербовавшись на службу

Глава 5 Возращение на службу и уход в отставку

Глава 6 Бог указывает новое направление в моей жизни

Глава 7 Мое свидетельство миру о видении и сне, что Бог дал мне

Глава 8 Примирение с Богом и людьми

Глава 9 Аутентичность или адаптация?

Глава 10 Жизнь для Бога: окруженный Его защитой

Глава 11 Поведение

Глава 12 Стили жизни

Глава 13 Два вида болезней

Глава 14 Золотые сердца или каменные сердца

Глава 15 Значение истинной веры

Глава 16 Жизненное путешествие с открытиями

Глава 17 Нет никого, кто путешествовал бы по жизни в одиночестве

Эпилог