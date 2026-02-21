Книга Фила Стрингера «Верные свидетели» — это фундаментальное исследование по истории христианства, посвященное сохранению и передаче библейского текста через века. Автор выступает с позиции защиты традиционного византийского текста (Textus Receptus) и исследует преемственность общин, которые, по его мнению, оставались верными первоначальным рукописям, несмотря на гонения и доминирование официальных церковных структур.
Стрингер подробно описывает историю различных групп (таких как вальденсы, альбигойцы, павликиане и другие), рассматривая их не через призму обвинений в ереси со стороны их оппонентов, а как «верных свидетелей», которые сохраняли чистоту Евангелия и рукописей в темные века. Книга бросает вызов современной текстологии, утверждая, что Бог не только вдохновил Писание, но и сверхъестественным образом сохранил его через поместные церкви, которые не шли на компромисс с государственной религией.
Работа наполнена редкими историческими фактами о мучениках за веру и истории переводов Библии на национальные языки. Стрингер стремится доказать, что современная критическая библеистика основывается на сомнительных рукописях, в то время как «верные свидетели» прошлого всегда полагались на текст, который лег в основу Реформации. Это книга для тех, кто интересуется историей рукописей, вопросами богодухновенности и хочет увидеть альтернативный взгляд на историю церкви.
Фил Стрингер – Верные свидетели
Пер. с англ. – Канада: Bethel Baptist Print Ministry, 2003. – 182 с.
Фил Стрингер – Верные свидетели - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. Абсолютный авторитет Писания
ГЛАВА 2. Другие баптистские отличия
ГЛАВА 3. Была ли Новозаветная Церковь баптистской?
ГЛАВА 4. Были ли ранние церкви баптистскими?
ГЛАВА 5. История доктрины о крещении
ГЛАВА 6. Сравнение баптистов с другими деноминациями, культами и движениями
ГЛАВА 7. Гонение ранней церкви
ГЛАВА 8. Хорошие и плохие открытия ранней церкви
ГЛАВА 9. Монтанисты, донатисты и новатиане
ГЛАВА 10. Павликиане
ГЛАВА 11. Кельтские христиане
ГЛАВА 12. История доктрины отделения церкви и государства
ГЛАВА 13. Средневековье
ГЛАВА 14. Баптистские герои во времена средневековья
ГЛАВА 15. Английские баптисты в период до Реформации
ГЛАВА 16. Валденсы
ГЛАВА 17. Подъем Анабаптистов
ГЛАВА 18. Идеи баптистов помогли начать Реформацию
ГЛАВА 19. Верные баптистские свидетели
ГЛАВА 20. Реформация
ГЛАВА 21. Швейцарские Анабаптисты
ГЛАВА 22. Немецкие Анабаптисты
ГЛАВА 23. Баптисты в Голландии
ГЛАВА 24. Английские баптисты
ГЛАВА 25. Баптистские идеи распространяются по всей Европе
ГЛАВА 26. Дальнейшее развитие английских баптистов
ГЛАВА 27. Баптисты в Американских колониях и на границе
ГЛАВА 28. Участие баптистов в основании Американской республики
ГЛАВА 29. Баптисты распространяются от побережья к побережью
ГЛАВА 30. Баптисты и современное миссионерское движение
ГЛАВА 31. Разногласия среди баптистов
ГЛАВА 32. Баптисты и подъём фундаментализма
ГЛАВА 33. Другие баптистские развития
ГЛАВА 34. Рост баптистов: строение церквей и христианское образование
ГЛАВА 35. Баптистские организации
ГЛАВА 36. Баптистские герои вдохновляют нас на будущее
