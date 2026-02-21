Стрингер - Верные свидетели

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Фила Стрингера «Верные свидетели» — это фундаментальное исследование по истории христианства, посвященное сохранению и передаче библейского текста через века. Автор выступает с позиции защиты традиционного византийского текста (Textus Receptus) и исследует преемственность общин, которые, по его мнению, оставались верными первоначальным рукописям, несмотря на гонения и доминирование официальных церковных структур.

Стрингер подробно описывает историю различных групп (таких как вальденсы, альбигойцы, павликиане и другие), рассматривая их не через призму обвинений в ереси со стороны их оппонентов, а как «верных свидетелей», которые сохраняли чистоту Евангелия и рукописей в темные века. Книга бросает вызов современной текстологии, утверждая, что Бог не только вдохновил Писание, но и сверхъестественным образом сохранил его через поместные церкви, которые не шли на компромисс с государственной религией.

Работа наполнена редкими историческими фактами о мучениках за веру и истории переводов Библии на национальные языки. Стрингер стремится доказать, что современная критическая библеистика основывается на сомнительных рукописях, в то время как «верные свидетели» прошлого всегда полагались на текст, который лег в основу Реформации. Это книга для тех, кто интересуется историей рукописей, вопросами богодухновенности и хочет увидеть альтернативный взгляд на историю церкви.

Фил Стрингер – Верные свидетели

Пер. с англ. – Канада: Bethel Baptist Print Ministry, 2003. – 182 с.

Фил Стрингер – Верные свидетели - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

  • ГЛАВА 1. Абсолютный авторитет Писания

  • ГЛАВА 2. Другие баптистские отличия

  • ГЛАВА 3. Была ли Новозаветная Церковь баптистской?

  • ГЛАВА 4. Были ли ранние церкви баптистскими?

  • ГЛАВА 5. История доктрины о крещении

  • ГЛАВА 6. Сравнение баптистов с другими деноминациями, культами и движениями

  • ГЛАВА 7. Гонение ранней церкви

  • ГЛАВА 8. Хорошие и плохие открытия ранней церкви

  • ГЛАВА 9. Монтанисты, донатисты и новатиане

  • ГЛАВА 10. Павликиане

  • ГЛАВА 11. Кельтские христиане

  • ГЛАВА 12. История доктрины отделения церкви и государства

  • ГЛАВА 13. Средневековье

  • ГЛАВА 14. Баптистские герои во времена средневековья

  • ГЛАВА 15. Английские баптисты в период до Реформации

  • ГЛАВА 16. Валденсы

  • ГЛАВА 17. Подъем Анабаптистов

  • ГЛАВА 18. Идеи баптистов помогли начать Реформацию

  • ГЛАВА 19. Верные баптистские свидетели

  • ГЛАВА 20. Реформация

  • ГЛАВА 21. Швейцарские Анабаптисты

  • ГЛАВА 22. Немецкие Анабаптисты

  • ГЛАВА 23. Баптисты в Голландии

  • ГЛАВА 24. Английские баптисты

  • ГЛАВА 25. Баптистские идеи распространяются по всей Европе

  • ГЛАВА 26. Дальнейшее развитие английских баптистов

  • ГЛАВА 27. Баптисты в Американских колониях и на границе

  • ГЛАВА 28. Участие баптистов в основании Американской республики

  • ГЛАВА 29. Баптисты распространяются от побережья к побережью

  • ГЛАВА 30. Баптисты и современное миссионерское движение

  • ГЛАВА 31. Разногласия среди баптистов

  • ГЛАВА 32. Баптисты и подъём фундаментализма

  • ГЛАВА 33. Другие баптистские развития

  • ГЛАВА 34. Рост баптистов: строение церквей и христианское образование

  • ГЛАВА 35. Баптистские организации

  • ГЛАВА 36. Баптистские герои вдохновляют нас на будущее

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books