Книга Фила Стрингера «Верные свидетели» — это фундаментальное исследование по истории христианства, посвященное сохранению и передаче библейского текста через века. Автор выступает с позиции защиты традиционного византийского текста (Textus Receptus) и исследует преемственность общин, которые, по его мнению, оставались верными первоначальным рукописям, несмотря на гонения и доминирование официальных церковных структур.

Стрингер подробно описывает историю различных групп (таких как вальденсы, альбигойцы, павликиане и другие), рассматривая их не через призму обвинений в ереси со стороны их оппонентов, а как «верных свидетелей», которые сохраняли чистоту Евангелия и рукописей в темные века. Книга бросает вызов современной текстологии, утверждая, что Бог не только вдохновил Писание, но и сверхъестественным образом сохранил его через поместные церкви, которые не шли на компромисс с государственной религией.

Работа наполнена редкими историческими фактами о мучениках за веру и истории переводов Библии на национальные языки. Стрингер стремится доказать, что современная критическая библеистика основывается на сомнительных рукописях, в то время как «верные свидетели» прошлого всегда полагались на текст, который лег в основу Реформации. Это книга для тех, кто интересуется историей рукописей, вопросами богодухновенности и хочет увидеть альтернативный взгляд на историю церкви.

Пер. с англ. – Канада: Bethel Baptist Print Ministry, 2003. – 182 с.

Фил Стрингер – Верные свидетели - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ