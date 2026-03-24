Ли Стробел – Христианство под следствием – Журналист расследует основные доводы против христианской веры

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2004. – 400 с.

ISBN: 966-7491-97-8

Ли Стробел – Христианство под следствием - Содержание

Введение: Испытание веры

От веры к сомнению - Триумф веры - Из проповедников в агностики - Просто фотография - Иллюзия веры - Притягательность Иисуса

На пути к ответам

Преодоление препятствий – Один и тот же путь

1. Довод первый: Если в мире существуют зло и страдания, значит, любящего Бога нет

Смысл страданий – Интервью первое: Питер Джон Крифт, доктор философии – Мендель, капкан, лесник и Бог – Вера и предвзятость – Зло как свидетельство в пользу Бога – Логическая проблема – Атрибут первый: Бог всемогущ – Атрибут второй: Бог всеведущ – Атрибут третий: Бог всеблаг – Мегафон Божий – Претерпевая страдания – Сила Божьего присутствия – Каждая слеза – Его слеза – Надежда, прорастающая из боли

2. Довод второй: Наука отвергает чудеса – следовательно, чудес не бывает

Интервью второе: Уильям Лейн Крэг, доктор философии – Настоящие Божьи деяния – Экстраординарные свидетельства – Чудеса Иисуса – Чудеса и легенды – «Чудеса» Мухаммеда – Личностная сторона чудес – Вера в Бога-чудотворца – Доказательство первое: существование Бога придает смысл возникновению вселенной - Доказательство второе: существование Бога объясняет сложность вселенной - Доказательство третье: существованием Бога объясняется объективность моральных ценностей - Доказательство четвертое: существование Бога придает смысл Воскресению - Доказательство пятое: Бога можно познать на собственном опыте – Стук в дверь

3. Довод третий: теория эволюции полностью объяснила происхождение жизни, так что Бог нам больше не нужен

Достижения Дарвина – Доисторический детектив – Интервью третье: Уолтер Л. Брэдли, доктор философии – «Кирпичики», из которых построена жизнь – Создание живой клетки - Теория первая: случайность - Теория вторая: химическое сродство - Теория третья: склонность к самоорганизации - Теория четвертая: космическое происхождение жизни - Теория пятая: гидротермальные отверстия в океанах - Теория шестая: жизнь зародилась в глине – Самое логичное умозаключение – Вывод по аналогии – «Я создаю молекулы»

4. Довод четвертый: Бог, убивающий невинных детей, недостоин поклонения

Интервью четвертое: Норман Л. Гайслер, доктор философии – Убийства по велению Божьему – Но как же дети? – Чудовищное превышение пределов необходимой обороны – Страдания животных – Можно ли верить Библии? - Археологические свидетельства - Подтверждения божественной природы Библии – Сбывшиеся пророчества – Чудеса как подтверждение боговдохновенности Библии – Мнимые противоречия – Почему так трудно поверить?

5. Довод пятый: оскорбительно утверждать, что Иисус – единственный путь к Богу

Интервью пятое: Рави Захариас, доктор практического богословия, доктор права – Христианское высокомерие – Начало, смысл, нравственность, цель – О слонах и вере – Искупление, праведность, служение – Но как же Ганди? – Что будет с теми, кто не слышал Благую весть? – Почему не Иисус?

6. Довод шестой: если бы Бог любил людей, он не обрекал бы их на вечные муки в аду!

Интервью шестое: Дж. П. Морлэнд, доктор философии – Об аргументах Темплтона – Позиция для отступления – Огонь, черви и скрежет зубов - Возражение первое: как может Бог отправлять в ад детей? - Возражение второе: почему в аду всех ждут одни и те же страдания? - Возражение третье: преступления конечны, почему же бесконечно наказание? - Возражение четвертое: почему Бог не может насильно отправить всех в рай? - Возражение пятое: почему бы Богу просто не гасить человека, как свечу? - Возражение шестое: как может ад существовать наряду с раем? - Возражение седьмое: почему Бог создал не только тех, кто был бы Ему послушен? - Возражение восьмое: почему Бог не дает людям второго шанса? - Возражение девятое: разве идея реинкарнации не разумнее идеи ада? – Истина об аде – «Что же Богу остается делать?»

7. Довод седьмой: история церкви – это история гнета и насилия

Продажны до мозга костей? – Интервью седьмое: Джон Д. Вудбридж, доктор философии – Церковь признает свои грехи – Почему христианство распространилось по миру - Грех первый: крестовые походы - Грех второй: инквизиция - Грех третий: охота на «салемских ведьм» - Грех четвертый: миссионеры-эксплуататоры - Грех пятый: антисемитизм – Портрет христианства – Дары христианства

8. Довод восьмой: у меня еще остались сомнения, а значит, я не могу быть христианином

За дымовой завесой – Интервью восьмое: Линн Андерсон, доктор богословия – Истоки сомнений – Какие бывают сомнения – Вера – это не… - Проникнуть в суть – Вера как осознанное решение – Как преодолеть сомнения? – Практика веры – Вера как глагол – Сомневаться и верить

Вывод: Сила веры

Сцена первая: в поисках верного ракурса – Перечисление свидетельств - Объяснение свидетельств – Сцена вторая: выбор - Принять решение – Сцена третья: новая жизнь - «Почти святой» - Подтверждение истины - Письмо надежды

Приложение: Коротко о книге «Христос под следствием»

Можно ли доверять жизнеописаниям Иисуса? – Выдерживают ли Евангелия как свидетельские показания проверку на достоверность? – Не исказились ли жизнеописания Иисуса, дойдя до наших дней? – Существуют ли надёжные свидетельства об Иисусе вне Евангелий? – Подтверждает или опровергает археология жизнеописания Иисуса? – Иисус как историческая личность и Иисус, в Которого верят христиане, - это одно лицо? – Считал ли Иисус Себя Сыном Божьим? – В здравом ли уме был Иисус, когда объявил Себя Сыном Божьим? – Обладал ли Иисус всеми атрибутами Бога? – Отождествляется ли личность Мессии с Иисусом – и только ли с Ним? – Может быть, смерть Иисуса была притворной, а воскресение – мистификацией? – Действительно ли гробница Иисуса оказалась пуста? – Видели ли Иисуса живым после Его смерти на кресте? – Существуют ли доказательства, косвенно подтверждающие воскресение?

Об авторе