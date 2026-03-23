Строк - Любовь – основа служения

И нигде в Писании так ясно и сильно не говорится о том, что любовь бесценна для руководства церковью, как в 13-й главе Первого послания к Коринфянам. Павел написал эти слова, узнав о раздорах, возникших в коринфской церкви из-за дискуссии о духовных дарах. Чтобы изменить неверные взгляды этой церкви на духовные дары и вообще изменить стиль ее поведения, грозившего саморазрушением, Павел обещал показать коринфянам «путь еще превосходнейший» (1 Кор. 12: 31). Павел хотел, чтобы они поняли: есть нечто гораздо более важное, чем сверхъестественные дары, нечто, что превосходит самые великие духовные подвиги, нечто столь существенное, что его отсутствие делает бесполезными все дары. Это нечто есть любовь.

Пер. с англ.

2-е изд, испр.

СПб.: Виссон, 2011. 256 с.

Серия "Дело служения"

ISBN 978-5-904737-29-0

Строк Александр - Любовь — основа служения - Оглавление

Любовь и руководство церковью

Часть первая Христианскому руководителю необходимо любить

Глава 1. Пять минус один равно нулю

Глава 2. Любить или умереть

Глава 3. Мотивирующая сила любви

Часть вторая Характер и поведение любящего руководителя

Глава 4. Долготерпит, милосердствует

Глава 5. Не завидует, не превозносится

Глава 6. Не гордится, не бесчинствует

Глава 7. Не ищет своего, не раздражается

Глава 8. Не мыслит зла, не радуется неправде

Глава 9. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит

Часть третья Обязанности любящего руководителя

Глава 10. Выражать любовь

Глава 11. Оказывать гостеприимство

Глава 12. Заботиться о нуждах людей

Глава 13. Трудиться в молитве

Глава 14. Питать страждущие души

Глава 15. Защищать и наставлять паству

Глава 16. Возвращать в лоно церкви сбившихся с пути

Глава 17. Разрешать конфликты, используя «путь еще превосходнейший»

Глава 18. Исполнять заповеди Христа и обучать этому других людей

Приложение. Греческие слова в Библии

Указатель имен

Благодарность