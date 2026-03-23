Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Строк - Мужчины и женщины

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Таким образом, данная книга представляет собой легко читающееся краткое исследование всех основных библейских текстов, которые обычно используются в спорах о взаимоотношениях полов. Девяносто процентов содержания этой книги составляет толкование отрывков из Библии на интересующую нас тему. Хочу особо подчеркнуть слова «из Библии», потому что ответы на все вопросы следует искать в Божьем Слове, а не в книгах по социологии или антропологии. Более того, «ничто не оказывает такого влияния на формирование нравственного облика и на поведение христианина, как регулярное чтение Библии».

Однако в связи с этим следует отметить, что среди современных христиан наблюдается отсутствие серьезного интереса к Библии. Один хорошо известный и авторитетный ученый с тревогой говорит о возможном увеличении количества людей, которые называют себя верующими, но не желают изучать Слово Божье и размышлять над ним. Все громче раздаются голоса светских ученых, и все более привлекательными кажутся их рассуждения для современного человека, поэтому тем более важно, чтобы христиане в Слове Божьем услышали голос живого Бога и смогли противостоять влиянию светского общества.

Александр Строк – Мужчины и женщины - равные, но разные

Издательство – «Шандал» – 168 с.

Санкт - Петербург – 2004 г.

ISBN 5-93925-086-6

Александр Строк – Мужчины и женщины - равные, но разные – Содержание

  • Зачем и для кого написана эта книга

  • Понимание предмета спора

  • I. Иисус Христос ссылался на историю сотворения

  • II. Иисус Христос избрал в качестве руководителей своей церкви мужчин

  • III. Через своих апостолов Иисус Христос передал учение о браке

  • IV. Через своих апостолов Иисус Христос передал учение о равенстве полов и различии их функций в христианской общине

  • V. Иисус Христос и его апостолы говорили просто и ясно

  • VI. Не бойтесь и будьте тверды в своей вере

  • Примечани

Views 31
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

