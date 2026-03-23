Таким образом, данная книга представляет собой легко читающееся краткое исследование всех основных библейских текстов, которые обычно используются в спорах о взаимоотношениях полов. Девяносто процентов содержания этой книги составляет толкование отрывков из Библии на интересующую нас тему. Хочу особо подчеркнуть слова «из Библии», потому что ответы на все вопросы следует искать в Божьем Слове, а не в книгах по социологии или антропологии. Более того, «ничто не оказывает такого влияния на формирование нравственного облика и на поведение христианина, как регулярное чтение Библии».
Однако в связи с этим следует отметить, что среди современных христиан наблюдается отсутствие серьезного интереса к Библии. Один хорошо известный и авторитетный ученый с тревогой говорит о возможном увеличении количества людей, которые называют себя верующими, но не желают изучать Слово Божье и размышлять над ним. Все громче раздаются голоса светских ученых, и все более привлекательными кажутся их рассуждения для современного человека, поэтому тем более важно, чтобы христиане в Слове Божьем услышали голос живого Бога и смогли противостоять влиянию светского общества.
Александр Строк – Мужчины и женщины - равные, но разные
Издательство – «Шандал» – 168 с.
Санкт - Петербург – 2004 г.
ISBN 5-93925-086-6
Александр Строк – Мужчины и женщины - равные, но разные – Содержание
Зачем и для кого написана эта книга
Понимание предмета спора
I. Иисус Христос ссылался на историю сотворения
II. Иисус Христос избрал в качестве руководителей своей церкви мужчин
III. Через своих апостолов Иисус Христос передал учение о браке
IV. Через своих апостолов Иисус Христос передал учение о равенстве полов и различии их функций в христианской общине
V. Иисус Христос и его апостолы говорили просто и ясно
VI. Не бойтесь и будьте тверды в своей вере
Примечани
