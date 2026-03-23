Строк - Собрания старейшин

Как бы старейшин ни отвращали собственные собрания, в своем большинстве они осознают необходимость собираться вместе, поскольку пастырство в церкви представляет собой совместное руководство. Но многие старейшины так и не могут понять всей важности своих встреч. Им не удается осознать степени влияния своих собраний на самих себя и на все стороны жизни их общины. Поэтому, работая над этой книгой, я преследовал две цели. Во-первых, я хочу объяснить, почему собрания старейшин жизненно важны. На них происходит нечто большее, чем просто обсуждение финансовых вопросов и пастырских программ. Собрания совершенствуют характер старейшин, позитивно влияют на моральное состояние всего их коллектива, обеспечивают подотчетность и оттачивают мастерство, проясняют вопросы учения, развивают проницательность и укрепляют силу молитвы. И еще: собрания старейшин обеспечивают учебную базу для будущих старейшин. Во-вторых, я хочу помочь старейшинам повысить эффективность их собраний. Многим старейшинам надоело ходить на скучные и бесполезные собрания. По сути, собрания и так способны вызывать состояние стресса, но если они еще и неэффективные, обидно вдвойне. Кроме того, если пастыри действуют неумело, страдает вся паства. Поэтому здесь вы найдете много советов для эффективного проведения собраний. В дополнение ко всему эта книга, хотя она и адресована прежде всего старейшинам, может использоваться дьяконами и различными церковными комитетами для повышения качества их собраний.

Строк Aлександр - Собрания старейшин

Пер. с англ. — 2-е изд. — СПб Виссон, 2015. — 128с. — (Дело служения).

ISBN 978-5-905913-77-8

Строк Александр - Собрания старейшин - Содержание

Часть первая. Важность собраний для старейшин

Собрания положительно влияют на духовное здоровье паствы

Собрания формируют характер старейшин

Собрания прибавляют старейшинам христианской мудрости и развивают у них навыки пастырского руководства

Собрания улучшают моральное состояние старейшин и повышают их ответственность друг за друга

Собрания готовят будущих старейшин

Часть вторая. Как сделать собрания старейшин эффективными

Библейские требования к участникам собраний

Библейские правила поведения на собраниях

Поведение, достойное Христа

Любовь, достойная Христа

Служение, достойное Христа

Принципы личного участия в собраниях

Будьте активным и ответственным участником

Будьте постоянным участником

Будьте миротворцем и способствуйте единству

Не манипулируйте людьми

Будьте справедливы и воздерживайтесь от суждений, если не знаете фактов

Не разглашайте конфиденциальной информации

Контролируйте себя

Принципы эффективного общения на собраниях и вне их

Принципы общения согласно Книге Притчей

Принципы общения руководителей и подчиненных

Принципы хорошей организации собраний

Придерживайтесь избранных приоритетов

Люди

Молитва

Божье Слово

Установите периодичность собраний

Вовремя начинайте и заканчивайте собрания

Выберите соответствующее место для собраний

Разработайте повестку дня

Определите роль организатора собрания

Ведите записи и протоколы

Поручайте, поручайте, поручайте

Давайте оценку своей деятельности

Часть третья. Вопросы и задания

Приложение А. Равенство и различия среди старейшин

Приложение Б. Образец плана молитвы

Приложение В. Образец повестки дня

Примечания

Указатель библейских ссылок и цитат

Что нужно помнить о собрании