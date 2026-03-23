Строк - Собрания старейшин

Как бы старейшин ни отвращали собственные собрания, в своем большинстве они осознают необходимость собираться вместе, поскольку пастырство в церкви представляет собой совместное руководство. Но многие старейшины так и не могут понять всей важности своих встреч. Им не удается осознать степени влияния своих собраний на самих себя и на все стороны жизни их общины. Поэтому, работая над этой книгой, я преследовал две цели. Во-первых, я хочу объяснить, почему собрания старейшин жизненно важны. На них происходит нечто большее, чем просто обсуждение финансовых вопросов и пастырских программ. Собрания совершенствуют характер старейшин, позитивно влияют на моральное состояние всего их коллектива, обеспечивают подотчетность и оттачивают мастерство, проясняют вопросы учения, развивают проницательность и укрепляют силу молитвы. И еще: собрания старейшин обеспечивают учебную базу для будущих старейшин. Во-вторых, я хочу помочь старейшинам повысить эффективность их собраний. Многим старейшинам надоело ходить на скучные и бесполезные собрания. По сути, собрания и так способны вызывать состояние стресса, но если они еще и неэффективные, обидно вдвойне. Кроме того, если пастыри действуют неумело, страдает вся паства. Поэтому здесь вы найдете много советов для эффективного проведения собраний. В дополнение ко всему эта книга, хотя она и адресована прежде всего старейшинам, может использоваться дьяконами и различными церковными комитетами для повышения качества их собраний.
Строк Aлександр - Собрания старейшин
Пер. с англ. — 2-е изд. — СПб Виссон, 2015. — 128с. — (Дело служения).
ISBN 978-5-905913-77-8
Строк Александр - Собрания старейшин - Содержание
Часть первая. Важность собраний для старейшин
Собрания положительно влияют на духовное здоровье паствы
Собрания формируют характер старейшин
Собрания прибавляют старейшинам христианской мудрости и развивают у них навыки пастырского руководства
Собрания улучшают моральное состояние старейшин и повышают их ответственность друг за друга
Собрания готовят будущих старейшин
Часть вторая. Как сделать собрания старейшин эффективными
Библейские требования к участникам собраний
Библейские правила поведения на собраниях
Поведение, достойное Христа
Любовь, достойная Христа
Служение, достойное Христа
Принципы личного участия в собраниях
Будьте активным и ответственным участником
Будьте постоянным участником
Будьте миротворцем и способствуйте единству
Не манипулируйте людьми
Будьте справедливы и воздерживайтесь от суждений, если не знаете фактов
Не разглашайте конфиденциальной информации
Контролируйте себя
Принципы эффективного общения на собраниях и вне их
Принципы общения согласно Книге Притчей
Принципы общения руководителей и подчиненных
Принципы хорошей организации собраний
Придерживайтесь избранных приоритетов
Люди
Молитва
Божье Слово
Установите периодичность собраний
Вовремя начинайте и заканчивайте собрания
Выберите соответствующее место для собраний
Разработайте повестку дня
Определите роль организатора собрания
Ведите записи и протоколы
Поручайте, поручайте, поручайте
Давайте оценку своей деятельности
Часть третья. Вопросы и задания
Приложение А. Равенство и различия среди старейшин
Приложение Б. Образец плана молитвы
Приложение В. Образец повестки дня
Примечания
Указатель библейских ссылок и цитат
Что нужно помнить о собрании
