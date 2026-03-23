Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Строк - Собрания старейшин

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Как бы старейшин ни отвращали собственные собрания, в своем большинстве они осознают необходимость собираться вместе, поскольку пастырство в церкви представляет собой совместное руководство. Но многие старейшины так и не могут понять всей важности своих встреч. Им не удается осознать степени влияния своих собраний на самих себя и на все стороны жизни их общины. Поэтому, работая над этой книгой, я преследовал две цели. Во-первых, я хочу объяснить, почему собрания старейшин жизненно важны. На них происходит нечто большее, чем просто обсуждение финансовых вопросов и пастырских программ. Собрания совершенствуют характер старейшин, позитивно влияют на моральное состояние всего их коллектива, обеспечивают подотчетность и оттачивают мастерство, проясняют вопросы учения, развивают проницательность и укрепляют силу молитвы. И еще: собрания старейшин обеспечивают учебную базу для будущих старейшин. Во-вторых, я хочу помочь старейшинам повысить эффективность их собраний. Многим старейшинам надоело ходить на скучные и бесполезные собрания. По сути, собрания и так способны вызывать состояние стресса, но если они еще и неэффективные, обидно вдвойне. Кроме того, если пастыри действуют неумело, страдает вся паства. Поэтому здесь вы найдете много советов для эффективного проведения собраний. В дополнение ко всему эта книга, хотя она и адресована прежде всего старейшинам, может использоваться дьяконами и различными церковными комитетами для повышения качества их собраний.

Строк Aлександр - Собрания старейшин

Пер. с англ. — 2-е изд. — СПб Виссон, 2015. — 128с. — (Дело служения).

ISBN 978-5-905913-77-8

Строк Александр - Собрания старейшин - Содержание

Часть первая. Важность собраний для старейшин

  • Собрания положительно влияют на духовное здоровье паствы

  • Собрания формируют характер старейшин

  • Собрания прибавляют старейшинам христианской мудрости и развивают у них навыки пастырского руководства

  • Собрания улучшают моральное состояние старейшин и повышают их ответственность друг за друга

  • Собрания готовят будущих старейшин

Часть вторая. Как сделать собрания старейшин эффективными

  • Библейские требования к участникам собраний

  • Библейские правила поведения на собраниях

  • Поведение, достойное Христа

  • Любовь, достойная Христа

  • Служение, достойное Христа

  • Принципы личного участия в собраниях

  • Будьте активным и ответственным участником

  • Будьте постоянным участником

  • Будьте миротворцем и способствуйте единству

  • Не манипулируйте людьми

  • Будьте справедливы и воздерживайтесь от суждений, если не знаете фактов

  • Не разглашайте конфиденциальной информации

  • Контролируйте себя

  • Принципы эффективного общения на собраниях и вне их

  • Принципы общения согласно Книге Притчей

  • Принципы общения руководителей и подчиненных

  • Принципы хорошей организации собраний

  • Придерживайтесь избранных приоритетов

  • Люди

  • Молитва

  • Божье Слово

  • Установите периодичность собраний

  • Вовремя начинайте и заканчивайте собрания

  • Выберите соответствующее место для собраний

  • Разработайте повестку дня

  • Определите роль организатора собрания

  • Ведите записи и протоколы

  • Поручайте, поручайте, поручайте

  • Давайте оценку своей деятельности

Часть третья. Вопросы и задания

  • Приложение А. Равенство и различия среди старейшин

  • Приложение Б. Образец плана молитвы

  • Приложение В. Образец повестки дня

Примечания

Указатель библейских ссылок и цитат

Что нужно помнить о собрании

Views 26
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

