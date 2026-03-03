Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Строк - Учение Павла о дьяконах

Строк - Учение Павла о дьяконах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Среди евангельских христиан, придерживающихся Библии, есть широкий спектр мнений о роли дьяконов. В некоторых церквях и вовсе нет дьяконов, поскольку там не видят в них нужды. А среди тех, где есть дьяконы, я встречал церкви одной и той же деноминации в одном и том же городе, но с диаметрально противоположными взглядами. В одной церкви, например, дьяконы составляют главный церковный совет. А на другом конце города в другой церкви дьяконы— это команда по содержанию церковного здания.

Я пишу эту книгу, чтобы побудить дорогих мне дьяконов и братьев в руководстве церквей тщательнее оценивать свои слова и дела в свете того, что на самом деле сказано (или не сказано) о дьяконах в Писании. К сожалению, большая часть литературы по этой теме, что я читал, хотя и заявляет об авторитете Библии, но приводит очень мало или вообще не приводит библейских подтверждений или экзегетических данных в поддержку своих утверждений.

Какой бы ни была ваша точка зрения, я призываю вас использовать это исследование, чтобы подробно изучить, что Библия говорит о дьяконах, и позволить этому направить ваше мышление. Этот подход предоставляет возможность достичь большего согласия среди церквей, придерживающихся Библии, по вопросу о том, чем занимаются дьяконы.

Я пишу эту книгу, чтобы побудить дорогих мне
дьяконов и братьев в руководстве церквей тщательнее
оценивать свои слова и дела в свете того, что на самом
деле сказано (или не сказано) о дьяконах в Писании.

Александр Строк - Учение Павла о дьяконах: Помощь пресвитерам в заботе о церкви Божьей

СПб.: «Библия для всех», 2020. — 208 с.

ISBN 978-5-7454-1631-6

Александр Строк - Учение Павла о дьяконах: Помощь пресвитерам в заботе о церкви Божьей - Содержание

Список сокращений

Чем занимаются дьяконы?

Часть I Библейские исходные данные о дьяконах
Филиппийцам 1:1; 1 Тимофею 3:8-13

  • 1. Указания Павла о дьяконах

Часть II Блюстители и дьяконы
Филиппийцам 1:1; 1 Тимофею 3:1-8

  • 2. Блюстители церкви, старейшины

  • 3. Дьяконы, помощники старейшин

  • 4. Помощь старейшинам в заботе о церкви Божьей

Часть III Характеристики, испытание и награда дьяконов
1 Тимофею 3:8-13

  • 5. Требования к дьяконам. 1 Тимофею 3:8-9

  • 6. Испытание. 1 Тимофею 3:10

  • 7. Жёны. 1 Тимофею 3:11

  • 8. Брак, дети и дом. 1 Тимофею 3:12

  • 9. Награды. 1 Тимофею 3:13

Приложение. Жёны дьяконов

  • Указатель авторов

  • Указатель текстов Писания

  • Предметный указатель

  • Благодарности

Views 103
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

