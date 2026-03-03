Среди евангельских христиан, придерживающихся Библии, есть широкий спектр мнений о роли дьяконов. В некоторых церквях и вовсе нет дьяконов, поскольку там не видят в них нужды. А среди тех, где есть дьяконы, я встречал церкви одной и той же деноминации в одном и том же городе, но с диаметрально противоположными взглядами. В одной церкви, например, дьяконы составляют главный церковный совет. А на другом конце города в другой церкви дьяконы— это команда по содержанию церковного здания.

Я пишу эту книгу, чтобы побудить дорогих мне дьяконов и братьев в руководстве церквей тщательнее оценивать свои слова и дела в свете того, что на самом деле сказано (или не сказано) о дьяконах в Писании. К сожалению, большая часть литературы по этой теме, что я читал, хотя и заявляет об авторитете Библии, но приводит очень мало или вообще не приводит библейских подтверждений или экзегетических данных в поддержку своих утверждений.

Какой бы ни была ваша точка зрения, я призываю вас использовать это исследование, чтобы подробно изучить, что Библия говорит о дьяконах, и позволить этому направить ваше мышление. Этот подход предоставляет возможность достичь большего согласия среди церквей, придерживающихся Библии, по вопросу о том, чем занимаются дьяконы.

Александр Строк - Учение Павла о дьяконах: Помощь пресвитерам в заботе о церкви Божьей

СПб.: «Библия для всех», 2020. — 208 с.

ISBN 978-5-7454-1631-6

Александр Строк - Учение Павла о дьяконах: Помощь пресвитерам в заботе о церкви Божьей - Содержание

Список сокращений

Чем занимаются дьяконы?

Часть I Библейские исходные данные о дьяконах

Филиппийцам 1:1; 1 Тимофею 3:8-13

1. Указания Павла о дьяконах

Часть II Блюстители и дьяконы

Филиппийцам 1:1; 1 Тимофею 3:1-8

2. Блюстители церкви, старейшины

3. Дьяконы, помощники старейшин

4. Помощь старейшинам в заботе о церкви Божьей

Часть III Характеристики, испытание и награда дьяконов

1 Тимофею 3:8-13

5. Требования к дьяконам. 1 Тимофею 3:8-9

6. Испытание. 1 Тимофею 3:10

7. Жёны. 1 Тимофею 3:11

8. Брак, дети и дом. 1 Тимофею 3:12

9. Награды. 1 Тимофею 3:13

Приложение. Жёны дьяконов