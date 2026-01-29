В своем фундаментальном труде Аврум Стролл предлагает масштабное исследование аналитической традиции — доминирующего направления в философии XX века. Автор мастерски реконструирует интеллектуальный ландшафт эпохи: от революционных идей Рассела и Мура до поздних прозрений Витгенштейна и Квайна.

Книга раскрывает внутреннюю логику развития аналитической мысли, показывая, как фокус исследователей смещался от формальной логики и анализа языка к вопросам сознания и онтологии. Это незаменимый путеводитель по веку, в котором философия научилась говорить с предельной точностью.

Аврум Стролл - Аналитическая философия: двадцатый век

М.: Канонч-РООИ «Реабилитация», 2020. - 384 с. - (Библиотека аналитической философии)

ISBN 978-5-88373-639-0

Аврум Стролл - Аналитическая философия: двадцатый век - Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СИСТЕМА СОЛЕРА

ГЛАВА ВТОРАЯ. ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА

Тезис логицизма - Логика как идеальный язык - Теория дескрипций - Фреге: предложения тождества и дескрипции - Логический атомизм

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ И ТРАКТАТ

Его происхождение и основные идеи - Критика Рассела - Влияние Трактата - Три основные доктрины позитивизма - Принцип верификации - Редуктивный тезис и роль наблюдения - Рудольф Карнап - Биография - Философия Карнапа - Критика позитивизма

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Дж. Э. МУР: Тяжеловес

Биография - Ранняя философия Мура - Этика - Атака Мура на идеализм - Поздняя философия Мура - Защита здравого смысла - Концепция анализа - Критика Мура

ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОЗДНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ВИТГЕНШТЕЙНА: «ПОТОК ЖИЗНИ»

Биография - Более поздняя философия - «Философские исследования»и рождение нового метода - О достоверности - Критика Витгенштейна

ГЛАВА ШЕСТАЯ: РАЙЛ И ОСТИН: ЗОЛОТОЙ ВЕК ОКСФОРДСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Райл - Биография - Философия - Критика Райла - Дж. Л. Остин (1911-1960) - Биография - Философия - Метод Остина - Извинение и свобода воли - Речевые акты - Перформативы - Критика Остина

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. У. В. О. КУАЙН

Биография - Философия - 'Догма' аналитического и синтетического - Догма редукционизма - Эмпиризм без догм - Бихевиоризм Куайна - Критика Куайна

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ТЕОРИИ ПРЯМОГО УКАЗАНИЯ

Собственные имена - Проблема - Оценка теории прямого указания - Аксиома указания - Решение - Термины естественного рода - Аргумент Земли-Близнеца - Первая критика взгляда прямого указания - Опровержение Крипке и Патнэма - Три дополнительных критических замечания - Альтернативное объяснение

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Часть 1 - Часть 2 - Философия ума - Функционализм - Элиминативный материализм - Ощущение - Часть 3

ЛИТЕРАТУРА

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

УКАЗАТЕЛЬ