Стронг - Настоящая любовь и дракон
Книга Джойс Стронг «Настоящая любовь и дракон: Повесть о Марии Магдалине» представляет собой глубокое художественно-биографическое исследование, написанное в жанре христианской прозы. Автор ставит задачу реконструировать жизненный путь одной из самых загадочных женщин Евангелия, акцентируя внимание на её внутреннем мире, борьбе и исцелении. Основная идея повести заключается в том, что «дракон» — это метафора тех мучительных сил, зависимостей и демонов, которые удерживали душу Марии в плену до встречи с Христом, а «настоящая любовь» — это не земное чувство, а Божественное принятие, способное полностью восстановить разрушенную личность.
Содержательная часть книги погружает читателя в атмосферу Иудеи первого века, детально описывая быт, культуру и социальное положение женщин того времени. Стронг проводит Марию через тернистый путь страданий, показывая её жизнь до встречи с Мессией как череду разочарований и духовной тьмы. Поворотным моментом становится освобождение Марии от семи бесов, которое описывается не просто как чудо, а как начало глубокого процесса трансформации. Автор прослеживает путь Магдалины как верной последовательницы Иисуса, её присутствие у подножия Креста и исключительную роль первой свидетельницы Воскресения, подчеркивая её преданность и мужество.
Текст написан в эмоциональной и вдохновляющей манере, свойственной лучшим образцам христианской литературы, где историческая достоверность сочетается с психологической глубиной. Джойс Стронг удается избежать как излишней мистификации, так и сухого пересказа фактов, создавая живой и близкий современному читателю образ женщины, нашедшей смысл жизни в служении Истине. Работа служит мощным напоминанием о том, что для Бога нет безнадежных случаев и что Его любовь способна победить любых «драконов» прошлого. Это чтение станет поддержкой для тех, кто ищет духовного обновления и хочет увидеть знакомый библейский сюжет новыми глазами.
Джойс Стронг - Настоящая любовь и дракон - Повесть о Марии Магдалине
Пер. с англ. - М.: Триада, 2014. - 176с.
ISBN 978-5-86181-546-8 (в обл.)
Джойс Стронг - Настоящая любовь и дракон - Содержание
Предисловие
Пролог
Глава первая: Тайная миссия
Глава вторая: Полгода назад
Глава третья: Такого родственника нет
Глава четвертая: Глубокие воды
Глава пятая: Возвращение к реальности
Глава шестая: Гроза
Глава седьмая: Побивание камнями
Глава восьмая: Беспамятство
Глава девятая: Среди мертвых и умирающих
Глава десятая: Начало смертельной битвы
Глава одиннадцатая: О чем поведали гробницы
Глава двенадцатая: О рыбе и лихорадке
Глава тринадцатая: Единственная надежда
Глава четырнадцатая: Появление Чудотворца
Глава пятнадцатая: Тучи сгущаются
Глава шестнадцатая: Не от мира сего
Глава семнадцатая: Благоухание смерти
Глава восемнадцатая: Предназначение
Глава девятнадцатая: Страдания
Глава двадцатая: Последние мгновенья
Глава двадцать первая: Судный день
Глава двадцать вторая: Утром водворяется радость
Глава двадцать третья: Откровения
Глава двадцать четвертая: Дорога домой
Глава двадцать пятая: Царство свободы
Эпилог
