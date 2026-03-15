Стронг - Настоящая любовь и дракон

Category ESXATOS BOOKS, History

Книга Джойс Стронг «Настоящая любовь и дракон: Повесть о Марии Магдалине» представляет собой глубокое художественно-биографическое исследование, написанное в жанре христианской прозы. Автор ставит задачу реконструировать жизненный путь одной из самых загадочных женщин Евангелия, акцентируя внимание на её внутреннем мире, борьбе и исцелении. Основная идея повести заключается в том, что «дракон» — это метафора тех мучительных сил, зависимостей и демонов, которые удерживали душу Марии в плену до встречи с Христом, а «настоящая любовь» — это не земное чувство, а Божественное принятие, способное полностью восстановить разрушенную личность.

Содержательная часть книги погружает читателя в атмосферу Иудеи первого века, детально описывая быт, культуру и социальное положение женщин того времени. Стронг проводит Марию через тернистый путь страданий, показывая её жизнь до встречи с Мессией как череду разочарований и духовной тьмы. Поворотным моментом становится освобождение Марии от семи бесов, которое описывается не просто как чудо, а как начало глубокого процесса трансформации. Автор прослеживает путь Магдалины как верной последовательницы Иисуса, её присутствие у подножия Креста и исключительную роль первой свидетельницы Воскресения, подчеркивая её преданность и мужество.

Текст написан в эмоциональной и вдохновляющей манере, свойственной лучшим образцам христианской литературы, где историческая достоверность сочетается с психологической глубиной. Джойс Стронг удается избежать как излишней мистификации, так и сухого пересказа фактов, создавая живой и близкий современному читателю образ женщины, нашедшей смысл жизни в служении Истине. Работа служит мощным напоминанием о том, что для Бога нет безнадежных случаев и что Его любовь способна победить любых «драконов» прошлого. Это чтение станет поддержкой для тех, кто ищет духовного обновления и хочет увидеть знакомый библейский сюжет новыми глазами.

Джойс Стронг - Настоящая любовь и дракон - Повесть о Марии Магдалине

Пер. с англ. - М.: Триада, 2014. - 176с.

ISBN 978-5-86181-546-8 (в обл.)

Джойс Стронг - Настоящая любовь и дракон - Содержание

Предисловие

Пролог

  • Глава первая: Тайная миссия

  • Глава вторая: Полгода назад

  • Глава третья: Такого родственника нет

  • Глава четвертая: Глубокие воды

  • Глава пятая: Возвращение к реальности

  • Глава шестая: Гроза

  • Глава седьмая: Побивание камнями

  • Глава восьмая: Беспамятство

  • Глава девятая: Среди мертвых и умирающих

  • Глава десятая: Начало смертельной битвы

  • Глава одиннадцатая: О чем поведали гробницы

  • Глава двенадцатая: О рыбе и лихорадке

  • Глава тринадцатая: Единственная надежда

  • Глава четырнадцатая: Появление Чудотворца

  • Глава пятнадцатая: Тучи сгущаются

  • Глава шестнадцатая: Не от мира сего

  • Глава семнадцатая: Благоухание смерти

  • Глава восемнадцатая: Предназначение

  • Глава девятнадцатая: Страдания

  • Глава двадцатая: Последние мгновенья

  • Глава двадцать первая: Судный день

  • Глава двадцать вторая: Утром водворяется радость

  • Глава двадцать третья: Откровения

  • Глава двадцать четвертая: Дорога домой

  • Глава двадцать пятая: Царство свободы

Эпилог

Views 43
Rating
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

