Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм

Струве - Patriotica
Выпускаемый сборник статей объединен одним настроением. Это настроение выражено в заглавии. В тексте оно еще точнее выражено словами: патриотическая тревога. Я уверен, что многие русские люди с таким же настроением, какое владеет автором, следят за ходом нашего общественного и государственного развития. Основное содержание и смысл сборника «Вехи» заключался в критике русского интеллигентского сознания и той русской общественности, которая построена на этом сознании. Ту же критику читатель найдет в предлагаемом собрании статей одного из участников «Вех». Но рядом с этой критикой русской интеллигенции и общественности в моих «Patriotica», я думаю, не менее резко звучит критическая нота по отношению к реальному образу русской государственности и к тем силам, которые заправляют судьбами государства. Между пороками русской общественности и пороками русской государственности есть роковая внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука.
Всякая критика, обращенная в одну сторону, неизбежно недостаточная и односторонняя. Возрождение и обновление России должно быть начинаемо и осуществляемо с двух концов: общественности и государственности. Критика русской общественности необходимо восходит к тому, может быть, суровому, но, я полагаю, здоровому религиозному индивидуализму, который призывает к идеям личной ответственности и личной годности. Критика русской государственности восходит к идее права, признание которой исключает всякий абсолютизм власти, чем бы он ни прикрывался и как бы он ни оправдывался. Политические взгляды автора неразрывно связаны с его философскими воззрениями. И этим естественно определяется соединение в одном сборнике статей политических и культурно-философских. Самое распределение материала по двум главным рубрикам «Политика» и «Культура, религия, социализм» в известной мере условно и произвольно.
В сборник вошли статьи, написанные в период времени с ноября 1905 г. по декабрь 1910 г. Только одна статья относится к более раннему времени: эта статья была напечатана в сборнике «Проблемы идеализма». Но далеко не все статьи, написанные за указанное пятилетие, перепечатываются в «Patriotica». Так, по внешним соображениям я, к сожалению, не включил в настоящее собрание большинство статей, напечатанных в 1905—1906 гг. в «Полярной Звезде»; целый ряд газетных статей опущен по другим соображениям.
Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 416 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-11520-8
Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм - Оглавление
От автора
ПОЛИТИКА
- Скорее за дело!
- Накануне нового (1906) года
- Русская идейная интеллигенция на распутье
- Черносотенный социализм
- Памяти М. Я. Герценштейна
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Из размышлений о русской революции
- I. «Современность» и «элементарность» русской революции
- II. Консерватизм интеллигентской мысли
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Две потери
- І. В. Ю. Скалой
- II. Граф П. А. Гейден
- Легенда и трагедия. По поводу смерти генерала Трепова
- Тактика или идеи? Из размышлений о русской революции
- Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова
- Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества
- Отрывки о государстве
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Спор с Д. С. Мережковским
- I. Первый ответ
- II. Кто из нас «максималист»? Некоторые итоги спора
- Современное международное положение под историческим углом зрения
- Культура и дисциплина. Вроде новогоднего размышления
- Поверх текущего момента
- Неестественный режим
- Экономические программы и «неестественный режим»
- Гипноз страха и политический шантаж
- Клевета и на предков, и на конституцию
- «Профессор» Шварц и «куратор» Мелиссино
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Русский шантажист и немецкий патриот
- I. Новая проба политического шантажа
- II. Означает ли идеал «Великой России» проповедь войны?
- За Султана и кесаря
- Тревога и безголовье
- Унижение России
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Размышления на политические темы
- I. Пессимизм и оптимизм
- II. Нечто о моем импрессионизме
- III. Мнимая пропасть
- IV. Чрезмерность полиции и к чему она приведет?
- V. Славянские дни
- VI. «Академическая» безграмотность
- VII. Два слова по поводу полемики о «национальном лице»
- VIII. Русско-германские отношения
- IX. «Улица» и «комната»
- X. О «Вехах»
- XI. За неимением Наполеона. — Россия собирается
- XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? — Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил?
- XIII. Две конверсии. — Истина не только социологическая, но и полицейская
- XIV. По поводу смерти О. Я. Пергамента
- Физиология одного превращения. «Незнакомец» и «Новое Время»
- Официальное (?) разъяснение о деле Азефа
- 17 октября 1909 г.
- Политика внутренняя и политика внешняя
- Два национализма
- Некоторые черты нашего времени
КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, СОЦИАЛИЗМ
- К характеристике нашего философского развития. По поводу книги С. П. Райского «Социология Н. К. Михайловского»
- Интеллигенция и революция
- Интеллигенция и народное хозяйство
- Интеллигенция и национальное лицо
- Полемические зигзаги и несвоевременная правда
- Слабонервность или игра на слабых нервах?
- На разные темы
- Герцен. Речь, произнесенная в кружке имени А. И. Герцена 9 января 1908 г.
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Лев Толстой
- I. Смысл жизни
- II. Смысл смерти Толстого
- Роковые вопросы. По поводу статьи Л. Н. Толстого «Неизбежный переворот»
- Индивидуализм и социализм. Отрывок
- Facies Hippocratica. К характеристике кризиса в современном социализме
- Религия и социализм
- Памяти Людвига Гумпловича
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