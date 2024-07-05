Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм

Выпускаемый сборник статей объединен одним настроением. Это настроение выражено в заглавии. В тексте оно еще точнее выражено словами: патриотическая тревога. Я уверен, что многие русские люди с таким же настроением, какое владеет автором, следят за ходом нашего общественного и государственного развития. Основное содержание и смысл сборника «Вехи» заключался в критике русского интеллигентского сознания и той русской общественности, которая построена на этом сознании. Ту же критику читатель найдет в предлагаемом собрании статей одного из участников «Вех». Но рядом с этой критикой русской интеллигенции и общественности в моих «Patriotica», я думаю, не менее резко звучит критическая нота по отношению к реальному образу русской государственности и к тем силам, которые заправляют судьбами государства. Между пороками русской общественности и пороками русской государственности есть роковая внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука.

Всякая критика, обращенная в одну сторону, неизбежно недостаточная и односторонняя. Возрождение и обновление России должно быть начинаемо и осуществляемо с двух концов: общественности и государственности. Критика русской общественности необходимо восходит к тому, может быть, суровому, но, я полагаю, здоровому религиозному индивидуализму, который призывает к идеям личной ответственности и личной годности. Критика русской государственности восходит к идее права, признание которой исключает всякий абсолютизм власти, чем бы он ни прикрывался и как бы он ни оправдывался. Политические взгляды автора неразрывно связаны с его философскими воззрениями. И этим естественно определяется соединение в одном сборнике статей политических и культурно-философских. Самое распределение материала по двум главным рубрикам «Политика» и «Культура, религия, социализм» в известной мере условно и произвольно.

В сборник вошли статьи, написанные в период времени с ноября 1905 г. по декабрь 1910 г. Только одна статья относится к более раннему времени: эта статья была напечатана в сборнике «Проблемы идеализма». Но далеко не все статьи, написанные за указанное пятилетие, перепечатываются в «Patriotica». Так, по внешним соображениям я, к сожалению, не включил в настоящее собрание большинство статей, напечатанных в 1905—1906 гг. в «Полярной Звезде»; целый ряд газетных статей опущен по другим соображениям.

Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 416 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-11520-8

Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм - Оглавление

От автора

ПОЛИТИКА

Скорее за дело!

Накануне нового (1906) года

Русская идейная интеллигенция на распутье

Черносотенный социализм

Памяти М. Я. Герценштейна

Из размышлений о русской революции I. «Современность» и «элементарность» русской революции II. Консерватизм интеллигентской мысли

Две потери І. В. Ю. Скалой II. Граф П. А. Гейден

Легенда и трагедия. По поводу смерти генерала Трепова

Тактика или идеи? Из размышлений о русской революции

Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова

Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества

Отрывки о государстве

Спор с Д. С. Мережковским I. Первый ответ II. Кто из нас «максималист»? Некоторые итоги спора

Современное международное положение под историческим углом зрения

Культура и дисциплина. Вроде новогоднего размышления

Поверх текущего момента

Неестественный режим

Экономические программы и «неестественный режим»

Гипноз страха и политический шантаж

Клевета и на предков, и на конституцию

«Профессор» Шварц и «куратор» Мелиссино

Русский шантажист и немецкий патриот I. Новая проба политического шантажа II. Означает ли идеал «Великой России» проповедь войны?

За Султана и кесаря

Тревога и безголовье

Унижение России

Размышления на политические темы I. Пессимизм и оптимизм II. Нечто о моем импрессионизме III. Мнимая пропасть IV. Чрезмерность полиции и к чему она приведет? V. Славянские дни VI. «Академическая» безграмотность VII. Два слова по поводу полемики о «национальном лице» VIII. Русско-германские отношения IX. «Улица» и «комната» X. О «Вехах» XI. За неимением Наполеона. — Россия собирается XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? — Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил? XIII. Две конверсии. — Истина не только социологическая, но и полицейская XIV. По поводу смерти О. Я. Пергамента

Физиология одного превращения. «Незнакомец» и «Новое Время»

Официальное (?) разъяснение о деле Азефа

17 октября 1909 г.

Политика внутренняя и политика внешняя

Два национализма

Некоторые черты нашего времени

КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, СОЦИАЛИЗМ

К характеристике нашего философского развития. По поводу книги С. П. Райского «Социология Н. К. Михайловского»

Интеллигенция и революция

Интеллигенция и народное хозяйство

Интеллигенция и национальное лицо

Полемические зигзаги и несвоевременная правда

Слабонервность или игра на слабых нервах?

На разные темы

Герцен. Речь, произнесенная в кружке имени А. И. Герцена 9 января 1908 г.

Лев Толстой I. Смысл жизни II. Смысл смерти Толстого

Роковые вопросы. По поводу статьи Л. Н. Толстого «Неизбежный переворот»

Индивидуализм и социализм. Отрывок

Facies Hippocratica. К характеристике кризиса в современном социализме

Религия и социализм

Памяти Людвига Гумпловича

Новые издания по дисциплине «Политология» и смежным дисциплинам