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Струве - Patriotica

Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature
Выпускаемый сборник статей объединен одним настроением. Это настроение выражено в заглавии. В тексте оно еще точнее выражено словами: патриотическая тревога. Я уверен, что многие русские люди с таким же настроением, какое владеет автором, следят за ходом нашего общественного и государственного развития. Основное содержание и смысл сборника «Вехи» заключался в критике русского интеллигентского сознания и той русской общественности, которая построена на этом сознании. Ту же критику читатель найдет в предлагаемом собрании статей одного из участников «Вех». Но рядом с этой критикой русской интеллигенции и общественности в моих «Patriotica», я думаю, не менее резко звучит критическая нота по отношению к реальному образу русской государственности и к тем силам, которые заправляют судьбами государства. Между пороками русской общественности и пороками русской государственности есть роковая внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука.
Всякая критика, обращенная в одну сторону, неизбежно недостаточная и односторонняя. Возрождение и обновление России должно быть начинаемо и осуществляемо с двух концов: общественности и государственности. Критика русской общественности необходимо восходит к тому, может быть, суровому, но, я полагаю, здоровому религиозному индивидуализму, который призывает к идеям личной ответственности и личной годности. Критика русской государственности восходит к идее права, признание которой исключает всякий абсолютизм власти, чем бы он ни прикрывался и как бы он ни оправдывался. Политические взгляды автора неразрывно связаны с его философскими воззрениями. И этим естественно определяется соединение в одном сборнике статей политических и культурно-философских. Самое распределение материала по двум главным рубрикам «Политика» и «Культура, религия, социализм» в известной мере условно и произвольно.
В сборник вошли статьи, написанные в период времени с ноября 1905 г. по декабрь 1910 г. Только одна статья относится к более раннему времени: эта статья была напечатана в сборнике «Проблемы идеализма». Но далеко не все статьи, написанные за указанное пятилетие, перепечатываются в «Patriotica». Так, по внешним соображениям я, к сожалению, не включил в настоящее собрание большинство статей, напечатанных в 1905—1906 гг. в «Полярной Звезде»; целый ряд газетных статей опущен по другим соображениям.

Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 416 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-11520-8

Струве Петр - Patriotica - Политика, культура, религия, социализм - Оглавление

От автора
ПОЛИТИКА
  • Скорее за дело!
  • Накануне нового (1906) года
  • Русская идейная интеллигенция на распутье
  • Черносотенный социализм
  • Памяти М. Я. Герценштейна
  • Из размышлений о русской революции
    • I. «Современность» и «элементарность» русской революции
    • II. Консерватизм интеллигентской мысли
  • Две потери
    • І. В. Ю. Скалой
    • II. Граф П. А. Гейден
  • Легенда и трагедия. По поводу смерти генерала Трепова
  • Тактика или идеи? Из размышлений о русской революции
  • Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова
  • Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества
  • Отрывки о государстве
  • Спор с Д. С. Мережковским
    • I. Первый ответ
    • II. Кто из нас «максималист»? Некоторые итоги спора
  • Современное международное положение под историческим углом зрения
  • Культура и дисциплина. Вроде новогоднего размышления
  • Поверх текущего момента
  • Неестественный режим
  • Экономические программы и «неестественный режим»
  • Гипноз страха и политический шантаж
  • Клевета и на предков, и на конституцию
  • «Профессор» Шварц и «куратор» Мелиссино
  • Русский шантажист и немецкий патриот
    • I. Новая проба политического шантажа
    • II. Означает ли идеал «Великой России» проповедь войны?
  • За Султана и кесаря
  • Тревога и безголовье
  • Унижение России
  • Размышления на политические темы
    • I. Пессимизм и оптимизм
    • II. Нечто о моем импрессионизме
    • III. Мнимая пропасть
    • IV. Чрезмерность полиции и к чему она приведет?
    • V. Славянские дни
    • VI. «Академическая» безграмотность
    • VII. Два слова по поводу полемики о «национальном лице»
    • VIII. Русско-германские отношения
    • IX. «Улица» и «комната»
    • X. О «Вехах»
    • XI. За неимением Наполеона. — Россия собирается
    • XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? — Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил?
    • XIII. Две конверсии. — Истина не только социологическая, но и полицейская
    • XIV. По поводу смерти О. Я. Пергамента
  • Физиология одного превращения. «Незнакомец» и «Новое Время»
  • Официальное (?) разъяснение о деле Азефа
  • 17 октября 1909 г.
  • Политика внутренняя и политика внешняя
  • Два национализма
  • Некоторые черты нашего времени
КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, СОЦИАЛИЗМ
  • К характеристике нашего философского развития. По поводу книги С. П. Райского «Социология Н. К. Михайловского»
  • Интеллигенция и революция
  • Интеллигенция и народное хозяйство
  • Интеллигенция и национальное лицо
  • Полемические зигзаги и несвоевременная правда
  • Слабонервность или игра на слабых нервах?
  • На разные темы
  • Герцен. Речь, произнесенная в кружке имени А. И. Герцена 9 января 1908 г.
  • Лев Толстой
    • I. Смысл жизни
    • II. Смысл смерти Толстого
  • Роковые вопросы. По поводу статьи Л. Н. Толстого «Неизбежный переворот»
  • Индивидуализм и социализм. Отрывок
  • Facies Hippocratica. К характеристике кризиса в современном социализме
  • Религия и социализм
  • Памяти Людвига Гумпловича
Новые издания по дисциплине «Политология» и смежным дисциплинам
Views 184
Rating 5.0 / 5
Added 05.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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