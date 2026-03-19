Книга Дэвида Ступа «Сила мысли» посвящена тому, как внутренний диалог человека влияет на его эмоции, решения и поведение. Автор показывает, что мысли, которые человек повторяет самому себе, способны формировать отношение к жизни, влиять на уверенность, настроение и духовное состояние.
Ступ объясняет, как распознавать негативные и разрушительные мысли, заменять их более здоровыми и конструктивными установками, а также строить внутренний диалог, основанный на истине и духовных принципах. Особое внимание уделяется связи между мышлением, верой и эмоциональным благополучием.
Книга предлагает практические советы и упражнения, которые помогают изменить привычный способ мышления, научиться правильно разговаривать с самим собой и формировать более здоровый взгляд на жизнь. Издание будет полезно всем, кто стремится к личностному и духовному росту.
Дэвид Ступ - Сила мысли - Как правильно разговаривать с самим собой
Пер. с англ. - М.: Триада, 2012. - 240 с.
ISBN 978-5- 86181-452-2 (в обл.)
Дэвид Ступ - Сила мысли – Содержание
Глава 1. Кто владеет духом своим
Глава 2. Принципы внутреннего диалога
Глава 3. Внутренний диалог: сила слбва и веры
Глава 4. К истокам внутреннего диалога
Глава 5. Внутренний диалог и гнев
Глава 6. Внутренний диалог и депрессия
Глава 7. Внутренний диалог и чувство вины
Глава 8. Внутренний диалог и страхи
Глава 9. Как совладать со стрессом
Глава 10. Внутренний диалог: путь к жизни, полной любви и достоинства
Глава 11. Внутренний диалог: вера и доверие Богу или самоуверенность и своеволие?
Глава 12. Через внутренний диалог — к самодисциплине
Comments (1 comment)