Ступ - Сила мысли

Ступ - Сила мысли
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Книга Дэвида Ступа «Сила мысли» посвящена тому, как внутренний диалог человека влияет на его эмоции, решения и поведение. Автор показывает, что мысли, которые человек повторяет самому себе, способны формировать отношение к жизни, влиять на уверенность, настроение и духовное состояние.

Ступ объясняет, как распознавать негативные и разрушительные мысли, заменять их более здоровыми и конструктивными установками, а также строить внутренний диалог, основанный на истине и духовных принципах. Особое внимание уделяется связи между мышлением, верой и эмоциональным благополучием.

Книга предлагает практические советы и упражнения, которые помогают изменить привычный способ мышления, научиться правильно разговаривать с самим собой и формировать более здоровый взгляд на жизнь. Издание будет полезно всем, кто стремится к личностному и духовному росту.

Дэвид Ступ - Сила мысли - Как правильно разговаривать с самим собой

Пер. с англ. - М.: Триада, 2012. - 240 с.

ISBN 978-5- 86181-452-2 (в обл.)

Дэвид Ступ - Сила мысли – Содержание

  • Глава 1. Кто владеет духом своим

  • Глава 2. Принципы внутреннего диалога

  • Глава 3. Внутренний диалог: сила слбва и веры

  • Глава 4. К истокам внутреннего диалога

  • Глава 5. Внутренний диалог и гнев

  • Глава 6. Внутренний диалог и депрессия

  • Глава 7. Внутренний диалог и чувство вины

  • Глава 8. Внутренний диалог и страхи

  • Глава 9. Как совладать со стрессом

  • Глава 10. Внутренний диалог: путь к жизни, полной любви и достоинства

  • Глава 11. Внутренний диалог: вера и доверие Богу или самоуверенность и своеволие?

  • Глава 12. Через внутренний диалог — к самодисциплине

Added 19.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books