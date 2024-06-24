Стурлусон Снорри - Круг Земной

В этой книге я велел записать древние рассказы о правителях, которые были в Северных Странах и говорили на датском языке, как я их слышал от мудрых людей, а также некоторые из родословных, как они были мне рассказаны. Кое-что взято из перечней, в которых конунги и другие знатные люди перечисляют своих предков, а кое-что из древних стихов и песней, которые исполнялись людям на забаву. И хотя сами мы не знаем, правда ли эти рассказы, но мы знаем точно, что мудрые люди древности считали их правдой.

Тьодольв Мудрый из Хвинира был скальдом конунга Харальда Прекрасноволосого. Он сочинил песнь о конунге Рёгнвальде Достославном. Эта песнь называется Перечень Инглингов. Рёгнвальд был сыном Олава Альва Гейрстадира, брата Хальвдана Черного. В этой песни названы тридцать предков Рёгнвальда и рассказано о смерти и месте погребения каждого из них. Фьёльниром звался сын Ингви- Фрейра, которому шведы долго потом совершали жертвоприношения. По его имени весь род называется Инглингами.

Эйвинд Погубитель Скальдов перечислил предков ярла Хакона Могучего в песни, которая называется Перечень Халейгов. Она была сочинена в честь Хакона. В ней говорится, что Сэмингом звали сына Ингви-Фрейра, и рассказывается о смерти и месте погребения каждого из предков ярла Хакона. Жизнеописание Инглингов написано сперва со слов Тьодольва и пополнено со слов мудрых людей.

Первый век называется «веком сожжения». Тогда всех умерших сжигали и воздвигали в их память намогильные камни. Но после того как Фрейр был погребен в кургане в Уппсале, многие правители воздвигали в память своих родичей курганы не реже, чем намогильные камни. А после того, как Дан Гордый, конунг датчан, велел насыпать курган и похоронить себя в нем в облачении конунга и бранных доспехах вместе со своим конем и всей сбруей и разным другим добром, многие его потомки стали делать тo же самое, и тогда в Дании начался век курганов, а у шведов и норвежцев продолжался век сожжения.

Снорри Стурлусон - Круг Земной

Пер. с исл. и коммент. М.И. Стеблин-Каменского, О.А. Смирницкой, Ю.К. Кузьменко, А.Я. Гуревича. — 2-е изд., испр. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 790 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978-5-98426-218-7

Снорри Стурлусон - Круг Земной – Содержание

Предисловие

КРУГ ЗЕМНОЙ

Пролог

Сага об Инглингах

Сага о Хальвдане Черном

Сага о Харальде Прекрасноволосом

Сага о Хаконе Добром

Сага о Харальде Серая Шкура

Сага об Олаве, сыне Трюггви

Сага об Олаве Святом

Сага о Магнусе Добром

Сага о Харальде Суровом

Сага об Олаве Тихом

Сага о Магнусе Голоногом

Сага о сыновьях Магнуса Голоногого

Сага о Магнусе Слепом и Харальде Гилли

Сага о сыновьях Харальда Гилли

Сага о Хаконе Широкоплечем

Сага о Магнусе, сыне Эрлинга

Приложения