Стволыгин - Отказы от военной службы вследствие убеждений в российской империи

Последнее десятилетие прошлого века отмечено значимым событием в области прав человека — право граждан на отказ по убеждениям от обязательной военной службы получило между-народное признание и соответствующее документальное оформление. Основываясь на принятых международных документах, большинство развитых в демократическом отношении государств внесли необходимые изменения в свои национальные законодательства и правовую практику.

Процесс реализации права граждан на отказ по убеждениям от воинской повинности, введения института альтернативной службы, призванной заменить военную службу, в разных странах имеет свою специфику и подчас сопровождается рядом существенных затруднений. Несвоевременное преодоление этих затруднений неизбежно ведет к снижению эффективности данного процесса. Особенно это характерно для ряда стран Содружества Независимых Государств (СНГ). К примеру, на постсоветском пространстве возникла так называемая «азиатская модель» альтернативной службы (Кыргызстан, Узбекистан). В рамках этой модели управление альтернативной службой осуществляется военным министерством и его структурами на местах; на альтернативную службу, как правило, направляются либо по «семейным обстоятельствам» призывники из незащищенных слоев населения (выходцы из многодетных семей и т. п.), либо в качестве наказания (судимые лица); альтернативщики1 Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской империи, проводимая в их отношении государственная политика пока не стали предметом специального, целостного, всестороннего исторического исследования. Опыт освобождения от военной службы вследствие убеждений призывников, накопленный в Российской империи более чем за сорок лет, в большинстве своем остался за пределами внимания исследователей.

Модельный закон СНГ «Об альтернативной (вневойсковой) службе», принятый на XIV Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 14-11 от 16 октября 1999 г.), по сути, базируется именно на «азиатской модели» альтернативной службы и существенно отличается от соответствующего международного стандарта. Основное отличие состоит в том, что право на освобождение от военной службы и направление на альтернативную службу предоставляется призывникам не столько по убеждениям, сколько по различным социальным критериям. Из 11 оснований модельного закона, дающих право на прохождение альтернативной (вневойсковой) службы (ст. 2), только одно связано с убеждениями гражданина. Именно связано, так как сами убеждения в этом основании не упоминаются вообще. Речь идет исключительно о членстве в зарегистрированной в установленном законом порядке религиозной организации, вероучение и устав которой не допускает пользование оружием и службу в вооруженных силах. Восемь оснований закона, дающих право на прохождение альтернативной службы, связаны с семейным положением призывника [1, с. 347].

Стволыгин, К. В. - Отказы от военной службы вследствие убеждений в российской империи -Монография

Минск: РИВШ, 2010. — 248 с.

ISBN 978-985-500-423-4.

Стволыгин, К. В. - Отказы от военной службы вследствие убеждений в российской империи – Содержание

Введение

Глава 1. Отказы от военной службы вследствие убеждений: теоретический аспект проблемы

1.1. Аналитический обзор литературы по проблеме отказов от военной службы по убеждениям в Российской империи

1.2. Феномен отказов от воинской повинности

1.3. Специфика отказов от военной службы вследствие убеждений призывников

1.4. Отказы от несения военной службы по религиозным убеждениям

1.5. Актуальные задачи, обусловленные узаконением права граждан на отказ по убеждениям от обязательной военной службы

Глава 2. Характер отказов от военной службы вследствие убеждений подданных Российской империи

2.1. Отрицание военной службы религиозным сектантством

2.1.1. Общая характеристика религиозного сектантства в России

2.1.2. Отрицание воинской повинности членами религиозных сект российского происхождения

2.1.3. Религиозный пацифизм меннонитов

2.2. Неприятие воинской службы толстовцами

2.2.1. Отношение Л. Н. Толстого к военной службе

2.2.2. Практическая значимость и реализация подходов Л. Н. Толстого к военной службе

2.3. Численность и классификация отказников от военной службы в Российской империи

Глава 3. Государственная политика, проводимая в Российской империи в отношении лиц, отказывающихся вследствие убеждений от военной службы

3.1. Обусловленность и сущность российской государственной политики в отношении отказов от военной службы вследствие убеждений

3.1.1. Обусловленность российской государственной политики по отношению к отказам от военной службы вследствие убеждений

3.1.1.1. Внутренние причины, детерминирующие государственную политику в Российской империи в отношении отказов от военной службы вследствие убеждений

3.1.1.2. Внешняя обусловленность российской государственной политики в отношении отказов от военной службы вследствие убеждений

3.1.2. Сущность государственной политики в Российской империи в отношении лиц, отказывающихся вследствие убеждений от военной службы

3.1.2.1. Государственная политика в Российской империи по отношению к религиозному сектантству

3.1.2.2. Запретительное направление российской государственной политики в отношении отказов от военной службы вследствие убеждений

3.1.2.3. Разрешительное направление российской государственной политики в отношении отказов от военной службы вследствие убеждений

3.2. Альтернативная служба российских меннонитов

3.3. Политика Временного правительства России в отношении отказов от воинской повинности вследствие убеждений

Заключение

Список литературы

Приложения