Стюарт Дон – Только веруй - Свидетельство очевидца о великих пробуждениях исцеления XX века

Однажды в годы моей юности я впервые попал на служение Уильяма Бренема. Мне казалось, что весь мир собрался на ярмарочной площади маленького городка на юге штата Индиана. В то время Бренем еще не проповедовал во время своих евангелизационных служений. Он был слишком стеснителен и слишком необразован для этого, как он сам признавался. Конечно, это только добавляло таинственности его образу и накаляло ожидание. “Когда же он появится? Правда ли, что он здесь? Я слышал, что он не приедет”.

За последний год Бренем, смиренный баптистский проповедник из Индианы, исколесил с севера на юг всё Западное побережье. Уже в начале его евангелизационной кампании в штатах Орегон и Вашингтон он собирал огромные аудитории. Залы не вмещали всех людей. Очевидно, там происходило нечто замечательное. Люди рассказывали о своих исцелениях. Некоторые называли его новой Эмми Семпл Макферсон или новым Чарлзом Прайсом.

Люди забрасывали письмами “Ассамблеи Божьи” (крупнейшую пятидесятническую деноминацию в США). “Кто этот человек? Каково его учение? Не мошенник ли он? Можем ли мы принимать участие в его собраниях?”

В те дни мой отец служил в “Ассамблеях Божьих” в Индиане. Он был “инспектором штата”, т.е. чем-то вроде деноминационного епископа. “Что вам известно о баптистском проповеднике по имени Уильям Бренем?” — спрашивали у него из штаб-квартиры. Папа никогда не слышал о нем. “Он из вашего штата, проверьте, кто он такой”.

Каждое воскресенье мой отец выступал в различных церквах “Ассамблей Божьих” по всему штату. Это было время беспрецедентного роста. В Индиане они открывали новую церковь каждый месяц, и этот ритм сохранялся на протяжении целых 12-ти лет. Отец много ездил по штату, решал местные церковные проблемы. Нас было четверо братьев, и сопровождать отца в его поездках было для нас большой честью. В ту субботу эта честь выпала мне.

На первый взгляд Уильям Бренем не производил особого впечатления. Он вышел на помост в мятом костюме — таком мятом, что, казалось, он в нем и спал. Никто даже не представил его. После прославления и призыва к покаянию он вразвалку подошел к микрофону. Первыми его словами были извинения за плохой английский. Но люди очевидно знали, что будет дальше происходить. Когда они поняли, что это Бренем, по залу прокатился говор, заглушивший голос самого Бренема, и затем с опозданием раздались восторженные аплодисменты. В те дни люди никогда не хлопали в ладоши в церкви. Но они ждали этого момента весь день.

И затем Бренем указал на моего отца. “Мужчина вон там. Нет, не вы. Человек справа от вас. Нет, не вы. Тот, кто за вами. Вот этот мужчина в синем костюме”.

Дон Стюарт – Только веруй - Свидетельство очевидца о великих пробуждениях исцеления XX века

Киев: Варух, 2000. – 244 с.

ISBN 966-7023-34-6

Дон Стюарт – Только веруй – Содержание

От автора

Введение. Нет ничего невозможного

Глава 1. Начало движения. Джон Александр Доуи и Смит Вигглсворт

ГЛАВА 2. Женщины веры. Мария Вудворт-Эттер, Эмми Семпл Макферсон и другие

ГЛАВА 3. Национальный феномен — пробуждение исцеления. Чарлз Прайс, Эрл Айви и Уильям Бренем

ГЛАВА 4. “Бог благ!”. Т.Л.Осборн, Орал Робертс, Моррис Серулло и Джек Ко

Глава 5. Евангелист под шквалом критики — от палатки до радиоволн. А.А.Ален

ГЛАВА 6. Большие международные служения. Клифтон Эриксон, Лестер Самрал, Томми Хикс, Уильям Бренем и Т.Л.Осборн

ГЛАВА 7. Пробуждение в спорах и скандалах. Марджо Гортнер, Лерой Дженкинс, Велмер Гарднер и А.А.Ален

ГЛАВА 8. Последний из исцеляющих евангелистов. Дон Стюарт

ГЛАВА 9. Переход к харизматическому пробуждению. Катрин Кульман

ГЛАВА 10. От настоящего к будущему. Бенни Хинн и будущее

Послесловие

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