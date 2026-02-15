Стюарт - Окно в вечность

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта книга представляет собой сборник из двенадцати художественных рассказов, в которых автор мастерски переносит вечные истины Иисуса Христа в контекст современной жизни. Эд Стюарт не просто пересказывает притчи, а создает живые, узнаваемые сценарии, где герои сталкиваются с моральным выбором, кризисом веры и поиском смысла. Каждая история служит своеобразным «окном», позволяющим читателю заглянуть за завесу повседневности и увидеть, как слова Спасителя, сказанные два тысячелетия назад, радикально меняют человеческие судьбы сегодня.

Драматизм и психологическая точность рассказов помогают по-новому взглянуть на такие темы, как прощение, милосердие, гордость и безусловная любовь Бога. Стюарт пишет легким, динамичным языком, избегая излишнего морализаторства, что делает книгу привлекательной не только для верующих, но и для тех, кто только начинает интересоваться вопросами духовности. «Окно в вечность» — это призыв остановиться в суете будней и осознать, что каждое наше решение имеет отзвук в вечности, а Слово Божье остается самым актуальным руководством для человеческого сердца.

Эд Стюарт – Окно в вечность – Двенадцать коротких историй – основанных на словах Иисуса

С.-Пб., “Санкт-Петербургский Центр христианской литературы и информации”, 1995. – 128 с.

ISBN: 5-88029-041-7

Эд Стюарт – Окно в вечность – Содержание

  • 1. Окно в вечность

  • 2. Просветление

  • 3. Из переписки Анджелы Тиббс

  • 4. Предновогоднее собрание

  • 5. Встреча с ангелом

  • 6. Небеса без машин

  • 7. Странники из Террабона

  • 8. "Бомбы" над Малибу

  • 9. Любовь, "не оставляющая улик"

  • 10. Обед с Селестой

  • 11. Как мы дважды побили "Сварф"

  • 12. Бегство из Денвера

Views 80
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

