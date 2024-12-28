Приступая к такой священной теме, как пробуждение, мы вспоминаем слова Эндрю Мюррея, когда, побуждаемый писать о Святом Духе, он говорил: «Я буду размышлять в тишине, пока на меня не снизойдет нечто от этой великой истины, и вера не начнет воплощать это».

Автор приступает к этой теме с благоговением и трепетом, понимая необычайность этого опыта. Знакомясь с историей пробуждений, я был поражен тем, что лишь очень немногие из избранных Божиих, через которых Он действовал в великой силе, описали пережитое ими. Не потому ли, что тема слишком священна? Или же потому, что наиболее способные описать происходившее были просто потрясены его величием? Возможно, они чувствовали себя так же, как Томас Джон Уэльсский после того, как Бог дивно действовал на ежегодном собрании кальвинистской методистской церкви в августе 1859 года. После служения Томаса Джона нашли одного в поле, в изумлении. Его друг, подойдя к нему, сказал: «Брат Джон, не правда ли впечатляющее зрелище — эти тысячи, молящиеся в тишине! Видел ли ты когда-нибудь что-нибудь подобное?»

«Я не видел ни единого, — ответил Томас Джон. — Я не видел никого, кроме Бога!»

В первой главе «Откровения» описано, как Иоанн Богослов, находясь на уединенном острове Патмос, пережил пробуждение. Сосланный за «Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа», он отчаянно нуждался в новой встрече со своим дивным Господом. Услышав трубный глас, он обернулся и увидел своего Искупителя во всей Его несравненной красоте и славе, как царственного Первосвященника Церкви. Позже, описывая это, апостол скажет: «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его как мертвый» (Откр. 1:17).

Опыт пробуждения так славен, что о нем нелегко говорить кому бы то ни было из христианских работников, если только Дух Святой не приготовит их сердца для этой вести. Мне вспоминается случай, произошедший со мной, когда я плыл на корабле через Атлантику. Я оказался в одной каюте с торговцем бриллинтами из Амстердама, который направлялся в Нью-Йорк, чтобы продавать там драгоценные камни. По моей просьбе он показал мне несколько образцов, которые были у него с собой. Позже он признался, что у него были спрятаны и другие камни, несравненно большей красоты. «Простите, — сказал он, — я хотел бы показать вам и эти камни тоже, но дело в том, что я показываю их крайне редко, так как лишь очень немногие способны по-настоящему оценить камни такого достоинства».

Даже Джонатану Эдвардсу, одному из величайших умов всех времен, было нелегко описывать мощное действие Святого Духа в книге «Великое пробуждение». Одна из причин того, что сегодня с христианами так трудно говорить на эту тему, заключается в том, что большинство тех, кто трудится ради Евангелия, заинтересованы только в той фазе пробуждения, которая внешне привлекательна для плотского ума. Это было так даже во время Уэльсского пробуждения 1904 года. Сэр Джошуа, через которого Бог тогда действовал, так писал об этом много лет спустя: «Уэльсское пробуждение было плодом великого душевного томления. Вначале этот плод сохранил всю свою свежесть, как персик, когда его только снимут с дерева. Он потерял ее, когда с ним поиграли человеческие руки, и газеты сделали публичным достоянием каждую подробность, так что все, кто хотел, могли обсуждать человеческую сторону происходившего. Репортажи осветили человеческую сторону, а божественное было забыто».

Джеймс А. Стюарт – Открытые окна – Церковь и пробуждение

Б.в.д. – 130 с.

Джеймс А. Стюарт – Открытые окна – Содержание

Предисловие

Введение