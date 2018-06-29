Испанский иезуит Франсиско Суарес (1548—1617), «Превосходный Доктор» (Doctor Eximius) второй схоластики, занимает ключевое по­ложение в истории западноевропейской философии.

Ученик великих богословов и философов Средневековья, систематизатор и преобра­зователь мощной и бесконечно богатой схоластической традиции, он сам стал учителем для философов Нового времени, в том числе для Декарта, Лейбница, Вольфа. «Метафизические рассуждения» Суареса, впервые опубликованные в Саламанке в 1597 г., в течение полутора столетий служили базовым учебником метафизики в боль­шинстве европейских университетов — не только католических, но и протестантских.

Трактат Суареса стал связующим звеном между двумя эпохами; следы его влияния — в терминологии, определении понятий, формулировке проблем — прослеживаются вплоть до XIX— XX вв.: у Брентано, Мейнонга, Твардовского. В последние десятиле­тия метафизика Суареса интенсивно исследуется историками фило­софии в Европе и Америке.

Франсиско Суарес - Метафизические рассуждения

Пер. с латинского Г.В. Вдовиной.

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. — 776 с.

ISBN 978-5-94242-040-6

Франсиско Суарес - Метафизические рассуждения - Содержание

Предисловие к изданию

Д. В. Шмонин «Украшение Испании»

Г. В. Вдовина Метафизика Суареса в исследованиях последнего столетия

Г. В. Вдовина Сущее и реальность в метафизике Франсиско Суареса

Метафизические рассуждения, в которых систематически излагается вся естественная теология и тщательно обсуждаются вопросы, относящиеся ко всем двенадцати книгам [«Метафизики»] Аристотеля (перевод Г.В. Вдовиной)

Рассуждение первое о природе первой философии, ИЛИ МЕТАФИЗИКИ

Рассуждение второе О СУЩНОСТНОМ СМЫСЛЕ, ИЛИ ПОНЯТИИ, СУЩЕГО

Рассуждение третье ОБ АТРИБУТАХ СУЩЕГО ВООБЩЕ И О НАЧАЛАХ СУЩЕГО

Рассуждение четвертое О ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ ВООБЩЕ

Рассуждение пятое ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ЕГО ПРИНЦИП

ПРИЛОЖЕНИЕ

Франсиско Суарес - МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ДИСПУТАЦИИ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ ВСЕЦЕЛОЕ УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ КНИГ АРИСТОТЕЛЯ (перевод В.Л. Иванова)

Диспутация I О ПРИРОДЕ ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ, ИЛИ МЕТАФИЗИКИ

Четвертая секция. Сколько служб у этой науки, что есть ее цель и что — польза

Пятая секция. Есть ли метафизика совершеннейшая умозрительная наука и истинная мудрость

Шестая секция. Устремляется ли человек природным стремлением среди всех наук более всего к метафизике

Избранная библиография

Полный перечень «Метафизических рассуждений» и содержащихся в них разделов

Словарь имен

Франсиско Суарес - Метафизические рассуждения - Предисловие к изданию

До сих пор фигура Суареса остается во многом загадоч­ной, а ее конкретное историческое влияние — вероятно, именно в силу «межэпохального» характера мышления испанского филосо­фа — пока не удается представить с полной отчетливостью и опреде­ленностью. Особенно плачевно состояние суаресианских исследо­ваний в России: до самого последнего времени метафизика Суареса оставалась неизвестной величиной даже для многих профессиональ­ных философов.

Отсутствие соответствующих разделов в универси­тетских лекционных курсах означало воспроизведение этого неведе­ния, а вместе с ним и искаженного взгляда на период становления новоевропейской философии в целом. Чтобы исправить положение, необходимо прежде всего сделать доступным для историков фило­софии, преподавателей и студентов сам текст трактата «Метафизиче­ские рассуждения». Этой цели и служит настоящее издание.

Благодаря усилиям нескольких энтузиастов из разных стран пол­ный латинский текст сочинения Суареса теперь доступен в Интерне­те и может свободно использоваться специалистами, владеющими языком оригинала. Это соображение, а также громадный объем тру­да Суареса (более двух тысяч страниц большого формата) удержали нас от заманчивого, но практически трудноосуществимого замыс­ла — перевести трактат целиком.

Было решено выполнить перевод наиболее важных разделов «Метафизических рассуждений»: важных как с точки зрения внутренней структуры самого сочинения, так и с точки зрения их исторической значимости. Ожидается, что закон­ченное издание будет состоять из четырех томов; в него войдут те главы трактата Суареса, в которых представлено его учение о сущем как таковом и его основных модусах, естественная теология, учение о субстанции и о ментальных сущих.

Читать сегодня тексты схоластической философии — нелегкое дело. Но, в конце концов, это не труднее, чем читать современных — в широком смысле — авторов, от Гуссерля или Гартмана до множе­ства ныне здравствующих философов, работающих в области фор­мальной онтологии.

Зато у Суареса, как и у других схоластов, есть то, что, может быть, не вовсе отсутствует, но изрядно затемнено и замутнено в современных онтологических исследованиях: живое со­знание нравственного и духовного смысла метафизики, ее значения как одной из составляющих духовного роста человека.

Метафизи­ка входит здесь в то поле непрестанного усилия, в котором каждое умственное достижение, каждый шаг к постижению первоначал и основных структур бытия оборачивается неким приращением духов­ного качества в самом постигающем и приносит ему не только ин­теллектуальную радость, но и душевную крепость, и мудрость, и силу двигаться дальше — вперед и ввысь.

Чистое умозрение способно на­питать не один только разум. То, что может сделать для нас метафи­зику Суареса не просто практически и теоретически полезной (uti­le), но и «душеполезной» (fruibile), то есть нужной в самом прямом и жизненном смысле, — это не только ее понятийная отточенность и философская глубина, но и то «magis», «большее», которое непре­менно присутствует здесь в любых, самых частных и технических во­просах, высвечивая изнутри их последний смысл.