Суарес - Метафизические рассуждения
Испанский иезуит Франсиско Суарес (1548—1617), «Превосходный Доктор» (Doctor Eximius) второй схоластики, занимает ключевое положение в истории западноевропейской философии.
Ученик великих богословов и философов Средневековья, систематизатор и преобразователь мощной и бесконечно богатой схоластической традиции, он сам стал учителем для философов Нового времени, в том числе для Декарта, Лейбница, Вольфа. «Метафизические рассуждения» Суареса, впервые опубликованные в Саламанке в 1597 г., в течение полутора столетий служили базовым учебником метафизики в большинстве европейских университетов — не только католических, но и протестантских.
Трактат Суареса стал связующим звеном между двумя эпохами; следы его влияния — в терминологии, определении понятий, формулировке проблем — прослеживаются вплоть до XIX— XX вв.: у Брентано, Мейнонга, Твардовского. В последние десятилетия метафизика Суареса интенсивно исследуется историками философии в Европе и Америке.
Франсиско Суарес - Метафизические рассуждения
Пер. с латинского Г.В. Вдовиной.
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. — 776 с.
ISBN 978-5-94242-040-6
Франсиско Суарес - Метафизические рассуждения - Содержание
Предисловие к изданию
- Д. В. Шмонин «Украшение Испании»
- Г. В. Вдовина Метафизика Суареса в исследованиях последнего столетия
- Г. В. Вдовина Сущее и реальность в метафизике Франсиско Суареса
Метафизические рассуждения, в которых систематически излагается вся естественная теология и тщательно обсуждаются вопросы, относящиеся ко всем двенадцати книгам [«Метафизики»] Аристотеля (перевод Г.В. Вдовиной)
- Рассуждение первое о природе первой философии, ИЛИ МЕТАФИЗИКИ
- Рассуждение второе О СУЩНОСТНОМ СМЫСЛЕ, ИЛИ ПОНЯТИИ, СУЩЕГО
- Рассуждение третье ОБ АТРИБУТАХ СУЩЕГО ВООБЩЕ И О НАЧАЛАХ СУЩЕГО
- Рассуждение четвертое О ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ ВООБЩЕ
- Рассуждение пятое ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ЕГО ПРИНЦИП
- ПРИЛОЖЕНИЕ
Франсиско Суарес - МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ДИСПУТАЦИИ, ОХВАТЫВАЮЩИЕ ВСЕЦЕЛОЕ УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ КНИГ АРИСТОТЕЛЯ (перевод В.Л. Иванова)
- Диспутация I О ПРИРОДЕ ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ, ИЛИ МЕТАФИЗИКИ
- Четвертая секция. Сколько служб у этой науки, что есть ее цель и что — польза
- Пятая секция. Есть ли метафизика совершеннейшая умозрительная наука и истинная мудрость
- Шестая секция. Устремляется ли человек природным стремлением среди всех наук более всего к метафизике
Избранная библиография
Полный перечень «Метафизических рассуждений» и содержащихся в них разделов
Словарь имен
Франсиско Суарес - Метафизические рассуждения - Предисловие к изданию
До сих пор фигура Суареса остается во многом загадочной, а ее конкретное историческое влияние — вероятно, именно в силу «межэпохального» характера мышления испанского философа — пока не удается представить с полной отчетливостью и определенностью. Особенно плачевно состояние суаресианских исследований в России: до самого последнего времени метафизика Суареса оставалась неизвестной величиной даже для многих профессиональных философов.
Отсутствие соответствующих разделов в университетских лекционных курсах означало воспроизведение этого неведения, а вместе с ним и искаженного взгляда на период становления новоевропейской философии в целом. Чтобы исправить положение, необходимо прежде всего сделать доступным для историков философии, преподавателей и студентов сам текст трактата «Метафизические рассуждения». Этой цели и служит настоящее издание.
Благодаря усилиям нескольких энтузиастов из разных стран полный латинский текст сочинения Суареса теперь доступен в Интернете и может свободно использоваться специалистами, владеющими языком оригинала. Это соображение, а также громадный объем труда Суареса (более двух тысяч страниц большого формата) удержали нас от заманчивого, но практически трудноосуществимого замысла — перевести трактат целиком.
Было решено выполнить перевод наиболее важных разделов «Метафизических рассуждений»: важных как с точки зрения внутренней структуры самого сочинения, так и с точки зрения их исторической значимости. Ожидается, что законченное издание будет состоять из четырех томов; в него войдут те главы трактата Суареса, в которых представлено его учение о сущем как таковом и его основных модусах, естественная теология, учение о субстанции и о ментальных сущих.
Читать сегодня тексты схоластической философии — нелегкое дело. Но, в конце концов, это не труднее, чем читать современных — в широком смысле — авторов, от Гуссерля или Гартмана до множества ныне здравствующих философов, работающих в области формальной онтологии.
Зато у Суареса, как и у других схоластов, есть то, что, может быть, не вовсе отсутствует, но изрядно затемнено и замутнено в современных онтологических исследованиях: живое сознание нравственного и духовного смысла метафизики, ее значения как одной из составляющих духовного роста человека.
Метафизика входит здесь в то поле непрестанного усилия, в котором каждое умственное достижение, каждый шаг к постижению первоначал и основных структур бытия оборачивается неким приращением духовного качества в самом постигающем и приносит ему не только интеллектуальную радость, но и душевную крепость, и мудрость, и силу двигаться дальше — вперед и ввысь.
Чистое умозрение способно напитать не один только разум. То, что может сделать для нас метафизику Суареса не просто практически и теоретически полезной (utile), но и «душеполезной» (fruibile), то есть нужной в самом прямом и жизненном смысле, — это не только ее понятийная отточенность и философская глубина, но и то «magis», «большее», которое непременно присутствует здесь в любых, самых частных и технических вопросах, высвечивая изнутри их последний смысл.
Спасибо!