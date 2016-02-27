Чтобы исследовать постижение вещей в поле реальности, мы должны начать с концептуализации этого поля. Всякая реальная вещь заключает в своей формальности реальности два момента: момент индивидуальной реальности и момент реальности в поле.

Поскольку дело обстоит именно так, поле есть измерение реальной вещи. Этот полевой момент можно рассматривать разными способами. Поле есть нечто детерминированное каждой реальной вещью, и эта детерминация имеет две стороны. Одна, наиболее очевидная, заключается в том, что поле определяется самой реальной вещью; другая – в том, что поле есть нечто определяемое каждой реальной вещью, что оно дает место всем почувствованным реальным вещам.

В первом аспекте реальность есть нечто открытое в самой себе, во втором аспекте она есть нечто объемлющее все вещи: область реальности. Если сравнить поле со светом, то реальную вещь мы прежде всего уподобили бы источнику света: она светоносна, и это делает ее светящейся.

Но одно дело – видеть, что вещь светится, и другое дело – видеть, что все прочие вещи, включая сам источник света, освещены тем светом, который испускает эта реальная вещь. Свет лампады, как таковой, есть мета, детерминированная этой светящейся вещью.

Но если мы будем рассматривать свет как нечто такое, что освещает реальные вещи, тогда этот свет будет уже не просто метой всякой вещи, а областью, объемлющей все вещи, которые входят в освещенное пространство, включая сам источник света. Действительно, одно дело – видеть, как светоносная вещь испускает свет, и другое – видеть, как она освещает, как ее свет распространяется на все прочие вещи.

В таком сравнении свет – это поле. Поскольку поле детерминировано каждой вещью, постольку, воспринимая вещь, я в первичном схватывании воспринимаю ее в моменте не только индивидуальной, но и полевой формальности: как со стороны ее светоносности, так и со стороны производимого ею освещения области реальности. Таково компактное единство обоих аспектов.

Хавьер Субири - Чувствующий интеллект - Часть II. Интеллект и логос - Серия «Bibliotheca Ignatiana»

Москва, Институт философии, теологии и истории св. Фомы; 2008 г. – 336 с.

ISBN 978-5-94242-038-3

Хавьер Субири - Чувствующий интеллект - Часть II. Интеллект и логос - Серия «Bibliotheca Ignatiana» - Содержание

Глава первая

Раздел первый

Глава вторая

§ 1. Общие характеристики поля реальных вещей

§ 2. Строгое понятие поля

§ 3. Структура поля реальности

Глава третья

§ 1. Полевое постижение как таковое

§ 2. Базовая структура логоса

Раздел второй

Глава четвертая

§ 1. Что такое дистанция

§ 2. Что такое «занять дистанцию»

§ 3. Структура схваченного в дистанцировании

Глава пятая

§ 1. Что такое утверждение

§ 2. Формы утверждения

§ 3. Модусы утверждения

Раздел III

Глава шестая

§ 1. Что такое детерминация логоса как такового: очевидность

§ 2. Внутренние характеристики очевидности

§ 3. Ложные представления об очевидности

§ 4. Первичное схватывание и очевидность

Глава седьмая

§ 1. Что такое истина

§ 2. Истина и реальность

§ 3. Истина, реальность и бытие

Заключение

Хавьер Субири - Чувствующий интеллект - Часть II. Интеллект и логос - Серия «Bibliotheca Ignatiana» - Введение

В первой части этой книги мы исследовали, что такое постижение и каков первичный и радикальный модус постижения. Эта проблема в трилогии «Чувствующий интеллект» была сформулирована в заглавии первой части: «Интеллект и реальность». Но постижение принимает также два позднейших модуса. Эта тема будет рассмотрена во второй и третьей частях книги.

Приступая к нашему исследованию, будет не лишним напомнить некоторые важные идеи, которые уже были изложены в первой части и, как я надеюсь, помогут правильно понять часть вторую.

Прежде всего, постижение не есть акт сознания, не есть акт осознания, потому что для того, чтобы нечто могло быть осознано, оно должно быть уже предъявлено в постижении. Такой акт восприятия чего-либо, акт предъявления и есть то, что мы назвали схватыванием. Акт схватывания есть радикальный акт постижения.

Что представляет собою это схватывание? Любое постижение есть акт схватывания, но не любой акт схватывания есть постижение. Чувственное восприятие – тоже схватывание. Эти два вида схватывания могут относиться к одному и тому же объекту – например, к цвету, камню, и т. д. Поэтому самый прямой путь к пониманию того, что же такое умное схватывание, состоит в исследовании модусов схватывания термина, общего обоим его видам.

В восприятии этого общего термина – например, цвета – схватывание обладает собственной радикальной характеристикой: характеристикой чувствующего схватывания. Чувствующее схватывание – это схватывание во впечатлении. Впечатление – не только аффекция того, кто схватывает: в этой аффекции впечатление предъявляет нам нечто иное, нежели сам схватывающий и его аффекция. В этом ином присутствуют три конститутивных момента: содержание, модус бытия в качестве иного (то, что я назвал формальностью инаковости) и сила воздействия. Для нашей проблемы самое существенное состоит в моменте формальности. Схваченное пребывает в схватывании сообразно своей формальности: я назвал это актуальностью. Актуальность – это не предъявленность, а пребывание в предъявленности. Поэтому она составляет физический момент схваченного.

Так вот, эта актуальность, это пребывание, или бытие предъявленным, может иметь два модуса. Актуальность может быть предъявленной просто как знак ответной реакции: такую актуальность я назвал актуальностью по типу раздражимости. Это – формальность раздражимости. Так, свойства схваченного – например, его световая или звуковая интенсивность – являются определяющими моментами ответной реакции. Схваченное, как таковое, обладает актуальностью, но только как частью самой ответной реакции. Таково чистое ощущение у животных.

Но есть и другие схватывания: в них свойства почувствованного во впечатлении суть свойства, которые формально схватываются как принадлежащие схваченному в собственном смысле. Интенсивность цвета или звука есть момент, схваченный как собственная характеристика цвета или звука. Я назвал это формальностью реальности. Реальность есть модус бытия «в собственном смысле», внутри самого схватывания. «В собственном смысле» означает, что этот модус принадлежит схваченному, то есть предшествует самому схватыванию (prius). Так как модус пребывания в схватывании есть модус пребывания во впечатлении, оказывается, что схватывание есть акт впечатления реальности. При схватывании его содержание актуализируется во впечатлении, но вне всякой связи с ответной реакцией. Я назвал это чистой актуальностью: схваченное предъявлено, и только предъявлено. Так вот, эти три момента (впечатление, «в собственном смысле», чистая актуальность) вместе составляют то, что я называю быть самим по себе. Это и есть формальность реальности: модус инаковости, который заключается в «самом по себе». Речь идет о реальности не в смысле чего-то, что находится «вне» впечатления, а в смысле формальности, присутствующей «в» самом схватывании. Как таковая, эта формальность составляет физический момент схваченного.